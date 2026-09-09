SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS INAUGURA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA LACTANTES EN COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS

En el marco de su primera visita a la región de Magallanes, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado, visitó este lunes 7 de septiembre el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde encabezó la ceremonia de inauguración de una nueva Sala de Estimulación Temprana para Lactantes, ubicada en la Sección Femenina del recinto.



La iniciativa busca responder a una necesidad fundamental de los niños menores de dos años que permanecen junto a sus madres privadas de libertad, generando condiciones que permitan mitigar los efectos que el contexto penitenciario puede tener en su desarrollo y garantizar, desde la primera infancia, el acceso a espacios de cuidado, estimulación y protección de derechos.



La nueva sala constituye un espacio técnico y educativo destinado a fortalecer su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, así como el vínculo materno-infantil y las habilidades de crianza.



Durante la ceremonia, el subsecretario de Derechos Humanos destacó la importancia de avanzar en medidas que permitan proteger los derechos de niños y niñas que viven en contextos de privación de libertad.



“Esta inauguración es una esperanza. Es el fruto de un trabajo coordinado que tiene en el centro los derechos de estos niños y la protección de sus madres. Cuando distintas instituciones trabajamos juntas y ponemos en el centro a los niños y a las mujeres, el trabajo funciona mucho mejor. Como Estado tenemos la responsabilidad de potenciar estas iniciativas, acompañar a estos niños en su trayectoria y también entregar oportunidades a sus madres, para avanzar hacia un Chile donde protejamos y promovamos los derechos de todos”, señaló el subsecretario Pablo Mira.



La actividad contó con la participación del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré; el seremi de Gobierno, Ángel Roa; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez; el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez; el alcaide del Complejo Penitenciario, comandante Edgardo Pérez Casanova, y representantes de las distintas instituciones que integran la Mesa Intersectorial de Mujeres Embarazadas y Mujeres con Hijos Lactantes.



En este sentido, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, valoró el trabajo desarrollado para concretar este espacio: “Es un esfuerzo mancomunado de muchas personas e instituciones, sobre todo de Gendarmería de Chile. Estamos contentos además de haber recibido la visita del subsecretario de Derechos Humanos para la relevancia que tiene este hecho y este acto simbólico, porque siempre hay esperanza en los niños que hay aquí en la región”.

Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano, destacó el carácter interinstitucional de la iniciativa y su aporte a la sección materno-infantil: “Esto es un trabajo que ya se viene realizando hace tiempo, así que agradezco el aporte de los equipos técnicos, de la jefatura del complejo y del trabajo interinstitucional, que gracias a la ayuda de las demás instituciones permite llevar a cabo todo este esfuerzo que se viene realizando en beneficio de los niños lactantes”.



Gladys, una de las dos madres que harán uso de esta recién habilitada dependencia, resaltó que “es bastante agradable, porque teníamos un espacio bien reducido aquí en el materno-infantil, y ahora gracias a la sala de estimulación vamos a tener otro espacio para que nuestros niños puedan estimularse más también”.



El nuevo espacio se inserta en una agenda de protección de derechos que busca garantizar que niños y niñas puedan ejercer sus derechos independientemente de las circunstancias en las que les corresponda crecer.



El seremi de Gobierno, Ángel Roa, sostuvo que “como Gobierno, entendemos que la protección de la primera infancia debe estar presente en todos los espacios y realidades. Por eso, es importante generar condiciones que permitan acompañar a las madres y entregar a sus hijos e hijas herramientas fundamentales para su desarrollo”.



A su vez, la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, valoró esta iniciativa que beneficia a dos lactantes beneficiarios del programa Abriendo Caminos, el cual financia su ministerio, brindando acompañamiento psicosocial para fortalecer el vínculo materno-infantil y apoyar el desarrollo de habilidades de crianza y apego seguro, resguardo que continúa tras el egreso del niño para que “el proceso de reinserción se desarrolle de manera adecuada”.



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Recorrido por espacios de reinserción



Durante su visita al Complejo Penitenciario, el subsecretario Pablo Mira, junto al seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, recorrió distintas dependencias del recinto, siendo recibidos por el director regional de Gendarmería y el alcaide del establecimiento.



La visita incluyó el Centro de Educación y Trabajo (CET) Semi Abierto, donde 24 personas condenadas participan en distintos procesos laborales y productivos. Allí conocieron los talleres de mueblería, tapicería, estructuras metálicas y automotriz, además de la panadería, que produce aproximadamente 380 kilos de pan diarios, parte importante de los cuales son distribuidos en jardines infantiles y establecimientos educacionales.



Posteriormente, recorrieron el CET Cerrado, donde 24 personas participan en procesos de capacitación y trabajo vinculados, entre otras labores, a la fabricación de muebles en madera de lenga y la restauración de mobiliario antiguo.



El subsecretario también visitó los módulos y espacios destinados a mujeres privadas de libertad, con especial atención a las dependencias de la sección materno-infantil, donde pudo conocer los programas de apoyo dirigidos a las madres y sus hijos e hijas.



