Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

8 de septiembre de 2026

31 FAMILIAS DE LA COMUNA DE SAN GREGORIO RECIBEN RECONOCIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIO DS10 RURAL

​El proyecto habitacional contempla la construcción de un nuevo barrio con 37 viviendas, de las cuales 31 estarán destinadas a las familias beneficiarias del subsidio y seis serán destinadas a administración municipal.

familiassangregorio

Un total de 31 familias de la comuna fueron reconocidas tras acceder al subsidio habitacional DS10 Rural, beneficio que permitirá avanzar en la concreción de nuevas soluciones habitacionales y que se encuentra vinculado al proyecto habitacional San Gregorio, iniciativa que permitirá levantar el primer conjunto habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna.

La actividad contó con la presencia del seremi de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo, y del director subrogante del Serviu, Homero Villegas Ñúñez, además de la alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz y concejales de la comuna, quienes acompañaron a las familias en este importante hito.

El proyecto habitacional contempla la construcción de un nuevo barrio con 37 viviendas, de las cuales 31 estarán destinadas a las familias beneficiarias del subsidio y seis serán destinadas a administración municipal. La iniciativa considera, además, obras de urbanización y dos áreas verdes con juegos infantiles, configurando un espacio pensado no solo para entregar una solución habitacional, sino también para generar un nuevo entorno comunitario.

Las viviendas tendrán una superficie inicial de 59,36 metros cuadrados, con una ampliación proyectada que permitirá alcanzar los 70,06 metros cuadrados. Entre sus características se contempla calefacción central, ventanas de termopanel y otras soluciones constructivas adaptadas a las exigentes condiciones climáticas de la zona.

Con una inversión cercana a los $5.974 millones, el proyecto se prepara para iniciar sus obras y avanzar en la construcción de este nuevo barrio, llevando soluciones habitacionales a una de las localidades más apartadas de la Región de Magallanes.

La alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz valoró especialmente este avance y destacó el significado que tiene para las familias y para el desarrollo de la comuna.

"Hoy estamos muy contentos de acompañar a estas 31 familias que reciben este reconocimiento por la obtención del subsidio DS10 Rural. Detrás de cada una de ellas hay una historia, un esfuerzo y el sueño de contar con una vivienda propia. Y hoy ese sueño comienza a tomar una forma concreta, porque estamos avanzando en un proyecto que permitirá levantar el primer conjunto habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda en nuestra comuna", señaló la jefa comunal.

La alcaldesa agregó que "este proyecto no solamente contempla viviendas, sino también urbanización, áreas verdes y espacios para compartir en comunidad. Como municipio seguiremos trabajando junto al Ministerio de Vivienda, Serviu y las distintas instituciones para que este tipo de avances se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de San Gregorio".

Desde el municipio destacaron que la iniciativa representa un importante paso para el desarrollo habitacional de la comuna, considerando las particularidades geográficas y climáticas del territorio. La construcción de este nuevo barrio permitirá avanzar en soluciones habitacionales definitivas y generar un nuevo espacio de encuentro y vida comunitaria para las familias beneficiarias.

barrio18

PUNTA ARENAS ALISTA UNA SEMANA DE FIESTA: EL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA 70 AÑOS CON CUECA, DESFILE Y ACTO ECUMÉNICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

O.S.7 DETIENE A HOMBRE DE 28 AÑOS Y DECOMISA MÁS DE 124 GRAMOS DE MARIHUANA Y 21 PLANTAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.

El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.

cannabis07092026
nuestrospodcast
Amplio despliegue de la Autoridad Marítima en área Rio San Juan1

AUTORIDAD MARÍTIMA DESPLIEGA OPERATIVO EN DESEMBOCADURA DE RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
familiassangregorio

31 FAMILIAS DE LA COMUNA DE SAN GREGORIO RECIBEN RECONOCIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIO DS10 RURAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
gascobomberos

GASCO MAGALLANES DONÓ MODERNOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO A BOMBEROS DE ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Patricia Arriagada

ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS FORTALECE EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON MINECRAFT, MÚSICA E IDENTIDAD MAGALLÁNICA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.