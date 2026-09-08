31 FAMILIAS DE LA COMUNA DE SAN GREGORIO RECIBEN RECONOCIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIO DS10 RURAL

Un total de 31 familias de la comuna fueron reconocidas tras acceder al subsidio habitacional DS10 Rural, beneficio que permitirá avanzar en la concreción de nuevas soluciones habitacionales y que se encuentra vinculado al proyecto habitacional San Gregorio, iniciativa que permitirá levantar el primer conjunto habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna.

La actividad contó con la presencia del seremi de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo, y del director subrogante del Serviu, Homero Villegas Ñúñez, además de la alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz y concejales de la comuna, quienes acompañaron a las familias en este importante hito.

El proyecto habitacional contempla la construcción de un nuevo barrio con 37 viviendas, de las cuales 31 estarán destinadas a las familias beneficiarias del subsidio y seis serán destinadas a administración municipal. La iniciativa considera, además, obras de urbanización y dos áreas verdes con juegos infantiles, configurando un espacio pensado no solo para entregar una solución habitacional, sino también para generar un nuevo entorno comunitario.

Las viviendas tendrán una superficie inicial de 59,36 metros cuadrados, con una ampliación proyectada que permitirá alcanzar los 70,06 metros cuadrados. Entre sus características se contempla calefacción central, ventanas de termopanel y otras soluciones constructivas adaptadas a las exigentes condiciones climáticas de la zona.

Con una inversión cercana a los $5.974 millones, el proyecto se prepara para iniciar sus obras y avanzar en la construcción de este nuevo barrio, llevando soluciones habitacionales a una de las localidades más apartadas de la Región de Magallanes.

La alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz valoró especialmente este avance y destacó el significado que tiene para las familias y para el desarrollo de la comuna.

"Hoy estamos muy contentos de acompañar a estas 31 familias que reciben este reconocimiento por la obtención del subsidio DS10 Rural. Detrás de cada una de ellas hay una historia, un esfuerzo y el sueño de contar con una vivienda propia. Y hoy ese sueño comienza a tomar una forma concreta, porque estamos avanzando en un proyecto que permitirá levantar el primer conjunto habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda en nuestra comuna", señaló la jefa comunal.

La alcaldesa agregó que "este proyecto no solamente contempla viviendas, sino también urbanización, áreas verdes y espacios para compartir en comunidad. Como municipio seguiremos trabajando junto al Ministerio de Vivienda, Serviu y las distintas instituciones para que este tipo de avances se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de San Gregorio".

Desde el municipio destacaron que la iniciativa representa un importante paso para el desarrollo habitacional de la comuna, considerando las particularidades geográficas y climáticas del territorio. La construcción de este nuevo barrio permitirá avanzar en soluciones habitacionales definitivas y generar un nuevo espacio de encuentro y vida comunitaria para las familias beneficiarias.