SITIO DE MEMORIA COLÓN 636 PREPARA ACTO CONMEMORATIVO ESTE 11 DE SEPTIEMBRE Y NUEVAS ACTIVIDADES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE

La presidenta de la organización, Magda Ruiz, y el coordinador general del Proyecto de Memoria, Juan Manuel Herrera, abordaron esta mañana en Buenos Días Región el trabajo desarrollado para visibilizar la historia del inmueble y fortalecer la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones.

Mantener visible la historia vinculada al inmueble de calle Colón 636 y promover una reflexión permanente sobre los derechos humanos son parte de los principales objetivos de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, organización que durante las últimas semanas ha desarrollado diversas actividades de encuentro, diálogo y revisión histórica en Punta Arenas.

Así lo plantearon esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta de la corporación, Magda Ruiz, y el coordinador general del Proyecto de Memoria, Juan Manuel Herrera, quienes destacaron la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los hechos ocurridos durante la dictadura y, particularmente, aquellos registrados en la Región de Magallanes.

Ruiz explicó que uno de los principales desafíos de la organización es mantener visible el inmueble ubicado en calle Colón 636, pese a que actualmente no puede ser utilizado para desarrollar actividades debido a las condiciones en que se encuentra.

“Para nosotros, lógicamente es muy importante mantener este sitio de memoria visible”, señaló la dirigenta, recordando además que el inmueble fue vandalizado e incendiado y que posteriormente la investigación terminó sin responsables identificados.

La imposibilidad de utilizar el recinto ha llevado a la corporación a trasladar sus actividades a otros espacios, entre ellos la plaza ubicada frente al inmueble. Sin embargo, Ruiz enfatizó que el objetivo continúa siendo que la ciudadanía conozca el significado histórico del lugar.

“Hemos tratado siempre de llegar a los jóvenes para contarles esa parte de la historia que normalmente los jóvenes, los estudiantes, los chicos de la enseñanza media, de la Universidad no conocen porque es un tema que nunca se ha tocado en sus casas”, manifestó.



Una historia regional que busca ser visibilizada



Durante la conversación, Ruiz también puso énfasis en la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la represión política ocurrida en Magallanes, considerando que buena parte de la memoria nacional suele concentrarse en hechos ocurridos en Santiago u otras zonas del país.

En ese sentido, recordó que Colón 636 constituye solamente uno de los distintos lugares de detención y tortura existentes en la región y que la experiencia de las mujeres detenidas políticamente también requiere mayor visibilización.

“Es importante dar a conocer todos estos diferentes lugares que fueron centros de tortura y lugares de reclusión acá en la región que son muchos y la casa es una de ellas”, sostuvo.

La presidenta de la corporación explicó además que la organización reúne a personas provenientes de distintas experiencias y trayectorias, incluyendo expresos y expresas políticas, familiares y jóvenes interesados en contribuir al trabajo de memoria.

Para Ruiz, uno de los principales logros ha sido precisamente reunir estas distintas miradas en torno a un objetivo común: preservar la memoria del sitio y transmitirla a las nuevas generaciones.

“A esta corporación pueden sumarse todos aquellos que tengan un compromiso con la memoria y que lo hayan demostrado”, afirmó.



“La única forma de hacerle frente al negacionismo es con memoria”



Por su parte, Juan Manuel Herrera destacó el rol que cumplen las actividades culturales y artísticas como herramientas para mantener viva la memoria histórica.

El coordinador general del Proyecto de Memoria sostuvo que existe una necesidad de enfrentar lo que calificó como un escenario de negacionismo, particularmente mediante el conocimiento y la transmisión de los hechos históricos.

“La única forma de hacerle frente a ese negacionismo que yo siento que es una de las patologías más brutales de la sociedad, o sea, negar la propia historia. Y la única forma de hacerle frente es con memoria”, expresó.

Herrera agregó que la memoria constituye un espacio de permanente discusión, pero que el trabajo de la corporación apunta a recordar que las violaciones a los derechos humanos ocurrieron efectivamente en el país y tuvieron también una expresión concreta en Magallanes.

Asimismo, destacó que la memoria no solamente debe centrarse en las atrocidades cometidas, sino también en las experiencias y proyectos de vida de quienes fueron afectados por la represión.

“Pienso yo el recuerdo de una juventud esperanzada, también en un momento histórico y que quiso entregarle al país una alternativa un poco más solidaria”, señaló.



Arte y cultura como vehículos de memoria



En esta línea, el proyecto que actualmente desarrolla la corporación contempla distintas expresiones artísticas como parte de sus actividades públicas. Herrera explicó que el financiamiento proviene de una iniciativa estratégica regional vinculada a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la institucionalidad cultural regional.

El primer hito será un acto conmemorativo programado para este viernes 11 de septiembre, a las 11:30 horas, en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada frente al Sitio de Memoria Colón 636.

La actividad contempla testimonios de personas que sufrieron detención, torturas y otras vulneraciones de derechos humanos en el inmueble, junto con distintas manifestaciones artísticas.

Entre ellas se consideran teatro, canto, cueca sola y la actividad denominada “1000 grullas por la memoria”. También se presentará un extracto de una obra relacionada con la experiencia de Aristóteles España, además de intervenciones de colectivos y agrupaciones artísticas.

Para Herrera, estas expresiones permiten ampliar las formas de transmitir la memoria.

“Las expresiones artísticas son vehículo de la memoria”, afirmó.



Una agenda que continuará durante el segundo semestre



La actividad del 11 de septiembre será parte de una programación que continuará durante los próximos meses. Según explicó Magda Ruiz, la corporación contempla además una actividad vinculada al Día del Patrimonio Regional, el próximo 25 de octubre, y una tercera instancia con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.

La dirigenta precisó que estas iniciativas son posibles gracias al proyecto financiado por la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la institucionalidad regional de Cultura, Artes y Patrimonio.

“Toda la información va a estar disponible en nuestro sitio web”, indicó Ruiz, invitando a la comunidad a seguir las actividades y contenidos de la organización.

De esta manera, la Corporación Sitio de Memoria Colón 636 busca consolidar una hoja de ruta que permita no solo preservar el recuerdo asociado al inmueble, sino también generar espacios de participación, reflexión y encuentro entre distintas generaciones, utilizando la cultura y las artes como herramientas para acercar la historia regional a la comunidad.





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