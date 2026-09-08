ADOLESCENTE DE 17 AÑOS FUE SORPRENDIDO CONDUCIENDO SIN DOCUMENTACIÓN TRAS DARSE A LA FUGA DE FISCALIZACIÓN EN PORVENIR

Un adolescente de 17 años fue sorprendido conduciendo un vehículo sin portar documentación, luego de que inicialmente se diera a la fuga al ser requerido para una fiscalización en la comuna de Porvenir.

El procedimiento se inició cuando el vehículo fue señalizado para ser fiscalizado. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso al requerimiento y emprendió la huida, generándose un seguimiento a distancia por algunas calles de la comuna.

Tras el desplazamiento, el vehículo logró ser alcanzado en un sector de parcelas de Porvenir, lugar donde finalmente se concretó la fiscalización. Al momento del procedimiento, se constató que el conductor era un menor de 17 años y que no portaba ninguna documentación.

Ante esta situación, se procedió al retiro del vehículo de circulación, mientras que los antecedentes correspondientes fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, considerando la calidad de menor de edad del conductor.

El procedimiento permitió además establecer que el adolescente se encontraba conduciendo un vehículo sin acreditar la documentación requerida, situación que fue informada a las autoridades competentes para la adopción de las medidas que correspondan.