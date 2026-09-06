SANTO TOMÁS REALIZÓ CONFERENCIA SOBRE “EMOCIONES MORALES” EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el rol de las emociones morales en el ámbito educativo, Santo Tomás realizó en Punta Arenas una conferencia denominada “Emociones Morales”. La actividad fue organizada a partir de gestiones de la Dirección Nacional del Área de Educación de Santo Tomás y del área de Educación de la sede Punta Arenas.

La conferencia estuvo a cargo de Arnaldo Canales, doctor en Pedagogía y Educación, magíster y especialista en educación emocional, quien además es director ejecutivo de Fundación Liderazgo Chile. La actividad se desarrolló en dependencias del Centro Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM), ubicado en Salvador Allende Gossens 0291.

La instancia estuvo abierta a personas que trabajan en jardines infantiles y colegios, además de docentes, egresadas y estudiantes de las carreras de Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico y Técnico en Educación Especial. Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con la formación valórica y el trabajo con emociones como la vergüenza, la culpa y el remordimiento.

Canales valoró la realización de la actividad y destacó la importancia de incorporar estos contenidos en la formación de futuros profesionales de la educación. Por su parte, Alison Cárcamo, estudiante de segundo año de Técnico en Párvulos, señaló que la conferencia le permitió adquirir nuevos conocimientos sobre las emociones y su relación con la educación de niños y niñas.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas para complementar la formación académica de estudiantes del área de educación, incorporando contenidos relacionados con el desarrollo socioemocional y su aplicación en las comunidades educativas de la región.

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