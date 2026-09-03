3 de septiembre de 2026
INTERCAMBIO VERDE + MATEADA VUELVE A RÍO SECO CON SEMILLAS, TALLERES Y SABERES DE CULTIVO
Una jornada para compartir semillas, esquejes, conservas caseras y saberes de cultivo entre vecinas y vecinos de Magallanes con charlas, taller práctico y mateada comunitaria.
🌱 SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE – II ENCUENTRO DE SEMILLAS + MATEADA 🌿
Vuelve el Intercambio Verde + Mateada al Centro Comunitario Río Seco. Una jornada para compartir semillas, esquejes, conservas caseras y saberes de cultivo entre vecinas y vecinos de Magallanes con charlas, taller práctico y mateada comunitaria.
📍 Av. Juan Williams 379, Centro Comunitario Río Seco 🕥 10:30 a 15:00 hrs
🎟️ Entrada liberada
CONOCE A NUESTROS EXPOSITORES 🌾
🔹 Dr. Mauricio González Chang — Ingeniero Agrónomo, académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, y experto en agroecología.
🔹 Valentina Vives —Química y Bióloga de la Universidad de Chile y de la Universidad de Buenos Aires.
🔹 Rebrota Magallanes — ONG dedicada a promover la salud colectiva y educación ambiental. Cerrará la jornada con un taller práctico donde todos podrán elaborar sus propias bombas de semillas.
Modera: Javiera Cárcamo, Técnico Agrícola con enfoque en Agroecología. 🔶El MHNRS cuenta con financiamiento del programa PAOCC del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio Culturas Magallanes Ministerio de las Culturas
Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.
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