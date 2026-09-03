PESCA Y SALMONICULTURA SON CONSIDERADAS ESENCIALES PARA MAGALLANES Y PLANTEAN NUEVOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA REGIONAL

El periodista Claudio Andrade abordó esta mañana en Polar Comunicaciones el impacto de la pesca y la salmonicultura en la economía regional, destacando sus niveles de inversión, generación de empleo y encadenamiento productivo. También planteó la necesidad de que el sector público defina una ruta de desarrollo y entregue mayores certezas para la actividad.

Un 74% de los magallánicos considera que la salmonicultura y la pesca son actividades esenciales para el desarrollo regional, según los resultados del Barómetro Cadem dados a conocer durante la conversación sostenida esta mañana en Polar Comunicaciones con el periodista Claudio Andrade, en el marco del programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes”.

Durante el espacio, Andrade puso en perspectiva los resultados de la medición y sostuvo que existe una importante vinculación de la población regional con las actividades asociadas al mar, tanto por la cantidad de personas que trabajan directamente en ellas como por el impacto que generan sobre otras áreas de la economía.

“Hay una cuestión que se manifiesta, que tiene que ver con una carga poblacional involucrada con la pesca y con la acuicultura que ya debe superar las 10.000 personas en Magallanes”, señaló el periodista, agregando que solo la pesca en Puerto Natales involucra a más de 3.000 personas, mientras que la acuicultura también concentra una cifra similar de trabajadores.

Andrade sostuvo que esta realidad permite comprender por qué existe una percepción favorable respecto de la importancia de estas actividades. “La región entiende de manera cabal la importancia de un sector industrial como es la pesca, como es la acuicultura, como es la salmonicultura”, afirmó.

Sin embargo, planteó que todavía existe un desafío respecto de dimensionar el impacto histórico que la industria ha tenido en el crecimiento económico regional. En ese sentido, destacó tanto la masa salarial asociada a la actividad como los niveles de inversión que se han registrado durante los últimos años.

“La masa salarial de la acuicultura debe superar los 100 millones de dólares anuales en un cálculo muy somero, pero las inversiones en Última Esperanza, sin contar Punta Arenas, ya superan los 500 millones de dólares en periodos muy cortos”, sostuvo.

El periodista también hizo referencia a las inversiones asociadas a plantas procesadoras, infraestructura portuaria, logística y equipamiento utilizado para las operaciones en los fiordos, subrayando que el impacto de la actividad excede ampliamente a las empresas que participan directamente de la producción.

A juicio de Andrade, el desarrollo de la salmonicultura durante las últimas décadas permitió incorporar una nueva plataforma económica a una región que ya comenzaba a experimentar un crecimiento vinculado al turismo.

“Estamos hablando de inversión pública y privada. Natales ha recibido en 10 o 15 años más de 1.000 millones de dólares. Son números brutales para poblaciones de 20.000 habitantes”, señaló.

En esta línea, sostuvo que el crecimiento experimentado por sectores como el turismo y la salmonicultura podría llevar a Magallanes a enfrentar un escenario económico sin precedentes. “Nosotros podríamos dar en breve un salto económico mucho más grande”, planteó, vinculando esta posibilidad al crecimiento del turismo y a una eventual expansión de la producción salmonera.

Andrade destacó además la evolución de la actividad turística y pesquera durante las últimas décadas como evidencia del cambio experimentado por la región. Según explicó, mientras hace aproximadamente 40 años el Parque Nacional Torres del Paine recibía cerca de 10.000 visitantes y no existía producción salmonera en Última Esperanza ni en Magallanes, actualmente la actividad turística se acerca a los 400.000 visitantes y la región representa una parte significativa de la producción nacional de salmón.

“Estamos hablando de que ya superamos los 1.500 millones de dólares de exportación y 400 millones de dólares que dejan los turistas”, afirmó, destacando el efecto conjunto que ambas actividades generan en la economía regional.

Encadenamientos productivos y vinculación con la comunidad

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el proceso de acercamiento entre la industria salmonera y las comunidades locales, particularmente a través de iniciativas de vinculación con el medio como las denominadas “Casas Abiertas”.

Andrade valoró estos espacios como una herramienta para que la ciudadanía pueda conocer directamente los procesos productivos y despejar dudas respecto de la actividad.

“Casa Abierta ha permitido que la gente tenga un acercamiento directo con la información”, indicó.

El periodista relató que en sus visitas ha podido observar cómo personas que inicialmente se acercan con determinados prejuicios pueden modificar su percepción luego de conocer directamente los procesos productivos.

“De pronto es cuando ven el proceso y ven la limpidez y la profesionalidad y la garra que se le pone en el proceso para no impactar en la naturaleza”, manifestó.

En ese contexto, destacó que el cuidado del medio marino se ha transformado, según su apreciación, en una preocupación central para quienes trabajan en la industria.

“Es una industria que está muy dedicada al mar, entonces lo necesita tanto porque necesita cuidar mucho el mar y esto es algo, es un pensamiento que recorre toda la industria”, señaló.

Asimismo, planteó que el desafío ambiental y productivo debe ser acompañado por una mayor comprensión pública respecto del funcionamiento de la actividad y de los encadenamientos que genera en transporte, logística, servicios, proveedores y otras áreas.

Críticas a la falta de una estrategia pública

Pese a valorar el crecimiento del sector privado, Andrade fue crítico respecto del ritmo con que, a su juicio, el sector público ha abordado las oportunidades que presenta la actividad.

“La faceta pública, la faceta política no va a la misma velocidad”, afirmó, cuestionando que todavía existan discusiones respecto de las posibilidades de expansión de la actividad.

A su juicio, la planificación debería permitir aprovechar las condiciones que presenta Magallanes y traducir el crecimiento productivo en mejores oportunidades para la población.

“Lo que nosotros como comunidad tenemos que hacer es decirlo: bueno, si esto está en claro, ustedes como clase política tienen que responder y facilitar el crecimiento de la industria, de las industrias que generan empleo y funcionan mejor calidad de vida”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó que el impacto de estas actividades no debería analizarse únicamente desde el desempeño individual de una empresa, sino desde los efectos que genera sobre el conjunto de la economía regional.

“La empresa le va bien o súper bien. Es que la empresa irradia riqueza y que la actividad irradia riqueza. Vamos a tener mejores trabajos, puedes mejorar atención, mejores plazas, mejor esto”, expresó.

Evento de octubre y oportunidades para la región

Durante la conversación también se abordó el evento que se desarrollará el próximo 20 de octubre en Magallanes, instancia vinculada a Salmonexpert y que contempla conferencias, seminarios y participación de empresas y del mundo académico.

Andrade destacó la importancia de este tipo de encuentros para posicionar a la región y mostrar sus capacidades productivas, particularmente considerando las características que diferencian al salmón producido en Magallanes.

“Tenemos un producto que es único en el mundo”, sostuvo, destacando el potencial asociado al salmón producido en aguas prístinas de la región.

A su juicio, este elemento representa una oportunidad para desarrollar una identidad productiva vinculada al territorio y fortalecer el posicionamiento de Magallanes en los mercados.

Finalmente, el periodista llamó a las autoridades regionales a asumir un papel más activo en la promoción de las actividades productivas, mencionando particularmente la necesidad de abordar materias como la denominada “permisología”, las condiciones para nuevas inversiones y los efectos de medidas comerciales internacionales.

“Yo creo que tanto Flies como yo creo que les falta mucha más presencia ante la población y decir sí, yo creo en esto. Yo creo en esto y lo que haya que hacer para que esto crezca, lo voy a hacer”, manifestó.

Andrade insistió en que las decisiones que se adopten durante los próximos años podrían tener efectos de largo plazo para Magallanes. “Acá estas personas van a guiar en la historia”, afirmó, planteando que existe una oportunidad para impulsar el crecimiento de la pesca y la salmonicultura, fortalecer sus encadenamientos y traducir esa actividad en mayores oportunidades para la población regional.





​

