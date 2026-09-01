CARABINEROS DETIENE A SUJETO CON MÁS DE 34 GRAMOS DE MARIHUANA DURANTE FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Un hombre fue detenido durante la tarde de este lunes 31 de agosto por su presunta participación en el delito de microtráfico de drogas en pequeñas cantidades, luego de que Carabineros detectara más de 34 gramos de marihuana durante una fiscalización realizada en el sector céntrico de Punta Arenas.

El procedimiento fue desarrollado por funcionarios de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas, quienes se encontraban efectuando patrullajes y fiscalizaciones preventivas en distintos puntos de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados, durante estas labores el personal policial realizó un control a un vehículo en la intersección de calle Chiloé con avenida Colón. En el marco de la inspección superficial efectuada al automóvil, los funcionarios se percataron de que el conductor transportaba dos bolsas que contenían una sustancia vegetal de color verde.

Ante este hallazgo se solicitó la intervención de personal especializado de la Sección OS7 de Carabineros, quienes realizaron una prueba de campo a la sustancia, procedimiento que arrojó resultado positivo para marihuana.

El estupefaciente mantenía un peso total de 34 gramos y 200 miligramos y, según los antecedentes policiales, se encontraba en condiciones que serían compatibles con su eventual comercialización.

A raíz del procedimiento fue detenido el conductor, identificado con las iniciales A.J.S.E., quien quedó a disposición de la justicia por su presunta responsabilidad en el delito de microtráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El detenido pasó durante este martes 1 de septiembre a control de detención, instancia en la que el Ministerio Público expone los antecedentes del procedimiento ante el tribunal correspondiente y se determina su situación procesal.

Cabe señalar que la responsabilidad penal del imputado deberá ser establecida por los tribunales de justicia, conforme avance la investigación.