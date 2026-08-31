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31 de agosto de 2026

CONVOCATORIA DEL TORNEO DE DEBATE DEL MINEDUC CRECE UN 450% EN MAGALLANES

​De 4 equipos en 2025 a 18 en 2026: el certamen, que se realizará del 1 al 3 de septiembre en la Seremi de Educación, refleja el creciente interés por la disciplina en establecimientos subvencionados de la región, con la incorporación de colegios de Puerto Natales y Puerto Williams.

debatemagallanes

El torneo de debates organizado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en Magallanes experimentó un crecimiento explosivo en su convocatoria, pasando de 4 equipos participantes en 2025 a 18 en la versión 2026, lo que representa un aumento del 450% en solo un año.

La competencia se celebrará los próximos 1, 2 y 3 de septiembre en la Secretaría Regional del MINEDUC en Punta Arenas, bajo el formato WSDC (World Schools Debating Championship). En esta oportunidad, participarán 10 equipos en la categoría general y 8 en la categoría novatos, quienes debatirán en línea contra establecimientos de otras regiones del país.

Nuevos colegios se suman a la competencia

En 2025, los participantes fueron el Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, el Liceo Juan Bautista Contardi y el Colegio Charles Darwin. Este año, se integran al certamen el Colegio Pierre Faure, el Instituto Superior de Comercio, el Liceo Polivalente Sara Braun, el Colegio Luterano, la Escuela Elba Ojeda Gómez, la Escuela Capitán Juan Ladrillero (Puerto Natales) y el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths (Puerto Williams). Con ello, la competencia logra por primera vez una representación que trasciende la capital regional, incorporando a establecimientos de otras comunas de Magallanes.

Dos claves detrás del crecimiento

El aumento en la convocatoria responde a dos factores principales. El primero es la continuidad de la instancia, que el año pasado resultó altamente positiva para los participantes: el campeón regional viajó a Santiago para disputar la final nacional, donde se enfrentó a los ganadores de otras regiones del país.

El segundo factor es la gestión de la profesional Lorena González, quien impulsó la Escuela de Debates Escolares Participativos, una iniciativa que permitió a varios establecimientos introducirse en la disciplina y desarrollar habilidades de oratoria y argumentación entre sus estudiantes.

Con este torneo, el MINEDUC busca promover actividades de alto valor formativo para estudiantes de todo el país, fortaleciendo el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la capacidad de expresión en contextos de debate estructurado. La experiencia magallánica se suma así a un circuito nacional que ya ha demostrado su impacto en la formación de jóvenes líderes.

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