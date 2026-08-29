ADJUDICAN $7 MILLONES PARA FINANCIAR Y MANTENER EL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN MAGALLANES

El Servicio Local de Educación Pública Magallanes fue beneficiado con $7 millones del Ministerio de Educación, a través del concurso “Proyectos de Apoyo al Sistema de Transporte Escolar de Zonas Rurales”. Los recursos permitirán financiar la continuidad del transporte escolar destinado a estudiantes que viven en sectores con aislamiento geográfico.

El financiamiento será utilizado para cubrir gastos asociados al mantenimiento operativo de los vehículos, entre ellos la compra de combustible, neumáticos y baterías. Con ello, se busca mantener los vehículos en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para los traslados diarios de los estudiantes.

Los establecimientos beneficiados son la Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea de Puerto Natales, la Escuela Ramón Serrano Montaner de Torres del Paine, la Escuela Diego Portales de Laguna Blanca y el Liceo Bicentenario Donald McIntyre de Cabo de Hornos.

Según se informó, los recursos permitirán asegurar el traslado diario de más de 60 estudiantes desde sus hogares hasta sus establecimientos educacionales. La iniciativa busca favorecer la asistencia y permanencia escolar y disminuir las brechas de acceso a la educación asociadas al aislamiento geográfico en distintos sectores de la Región de Magallanes.

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