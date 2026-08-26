CONCEJAL BECERRA CUESTIONA COMPROMISOS INCUMPLIDOS EN LICEO MARÍA BEHETY Y LLAMA A MESA TÉCNICA POR FUTURO DE TERRENO

Una serie de problemáticas que afectan actualmente a la comuna de Punta Arenas fueron abordadas esta mañana por el concejal José Becerra Carvajal, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que se refirió a la tenencia responsable de mascotas, las dificultades que enfrentan los sectores rurales y periurbanos, las subvenciones municipales y el conflicto en torno al uso de terrenos del Liceo María Behety.

Uno de los primeros temas tratados fue la situación relacionada con los perros y la discusión sobre eventuales modificaciones a la denominada Ley Cholito, particularmente a propósito de la problemática de los perros asilvestrados y las consecuencias que genera la falta de control y de tenencia responsable.

Becerra sostuvo que, pese a los avances normativos registrados durante los últimos años, todavía existe una importante brecha entre las necesidades de la ciudadanía y la capacidad del Estado para abordar el problema.

“Yo lamento que siempre se tenga que hablar con cosas que faltan, justamente que tiene que ver con la regulación. La verdad es que si bien hemos avanzado como país, estamos años luz de lo que realmente se necesita como para poder controlar una situación que es latente para nadie, es desconocido que nuestro país y en todas las comunas, sobre todo también en nuestra región de Magallanes, en nuestra comuna, en otras comunas más rural existe problema con los perros”, afirmó.

El concejal vinculó esta situación tanto con los problemas de convivencia y seguridad que pueden producirse en zonas urbanas como con las dificultades que han manifestado habitantes de sectores rurales, particularmente ganaderos que han denunciado consecuencias asociadas a perros que deambulan sin control.

En ese contexto, cuestionó que actualmente existan dificultades para lograr que las responsabilidades asociadas a la tenencia de mascotas tengan consecuencias efectivas.

“Aquí pareciera que abandonar un animal es librarse de cualquier cosa, de cualquier sanción, porque hoy día el Estado no funciona. La mayoría de las causas que se anuncian, por ejemplo, en el juzgado o a través de la Policía de Investigaciones, Carabineros, se archivan porque finalmente no tiene ningún antecedente”, sostuvo.

A juicio de Becerra, la respuesta no debería limitarse únicamente al aumento de sanciones, sino que también debe considerar políticas públicas que permitan identificar y controlar efectivamente a los animales.

“Lo que debiese existir es mejor política pública de regulación, endurecer sus sanciones, establecer reglamentos importantes para que el vecino o vecina que tenga una mascota cumpla con lo que corresponde, como en primera instancia, identificar a su mascota”, señaló.

En relación con las carreras de galgos, el concejal valoró la prohibición de esta práctica y manifestó que espera que la discusión permita avanzar hacia una regulación más amplia de la tenencia responsable.

“Me parece exitoso que se haya prohibido, yo creo que vamos en la línea correcta”, expresó, agregando que espera que este tipo de medidas contribuyan a que el Estado pueda enfrentar de manera integral la problemática animal.

Becerra también apuntó a una situación que, según señaló, continúa pendiente en la comuna: la implementación de programas municipales de esterilización. “Si tú me preguntas aquí en Punta Arenas, por ejemplo, hasta la fecha no hemos hecho esterilizaciones como municipio”, indicó, calificando como urgente que los parlamentarios trabajen en esta materia para evitar que el problema continúe acumulándose.

Sectores rurales y periurbanos

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con las dificultades que enfrentan los sectores rurales y periurbanos de Punta Arenas, especialmente en un contexto en que continúa desarrollándose el proceso asociado al Plan Regulador Comunal.

El concejal coincidió con la percepción de que existe un grado de centralismo en la atención de las necesidades comunales y mencionó sectores como Agua Fresca, Río Seco, Pampa Redonda, Barranco Amarillo, Pampa Alegre y Punta Prat, entre otros.

“Claro que comparto esta premisa porque justamente lo que reclaman los sectores rurales o de extensiones urbanas. Y estamos hablando aquí de Agua Fresca, incluso hasta de Río Seco, entre otros, que quedan mucho más lejos como Punta Prat, claro que es un problema de centralismo”, sostuvo.

Entre las dificultades mencionadas se encuentran la recolección de residuos, el estado de los caminos, el acceso a servicios básicos y la conectividad. Becerra puso como ejemplo la situación de Pampa Redonda, sector que, según explicó, se encuentra próximo al área urbana, pero que todavía presenta importantes carencias.

“Venimos hablando, por ejemplo, de aquí nomás en Pampa Redonda, un sector emblemático grande que está a un minuto de la zona, como por decirlo urbana o como del pavimento en general. No tienen, por ejemplo, alcantarillado y es una situación que genera problemas mayores posteriores, de insalubridad, entre otras materias que no se han podido controlar”, afirmó.

El concejal planteó que las soluciones requieren coordinación entre el municipio y los distintos servicios públicos, tanto para abordar problemas estructurales como para resolver situaciones cotidianas que afectan directamente a los vecinos.

En ese sentido, recordó una propuesta que había realizado anteriormente para generar una mesa de trabajo interinstitucional.

“Yo propuse una oportunidad, poder generar una mesa, una mesa de trabajo con todos los servicios públicos que lo diré el municipio para poder trabajar no solamente en problemáticas que son más allá, que son a largo plazo trabajar, como por ejemplo la solución de los servicios básicos, sino que también problemas cotidianos”, explicó.

Becerra sostuvo que sectores que han experimentado crecimiento poblacional también enfrentan dificultades para acceder al transporte público y conectarse con el centro de Punta Arenas, situación que afecta particularmente a estudiantes y familias que necesitan desplazarse para realizar trámites o acceder a servicios.

Mayor apoyo a las organizaciones sociales

Durante la conversación también se abordó la entrega de subvenciones municipales a organizaciones sociales de Punta Arenas y la disponibilidad de recursos para este tipo de iniciativas.

Becerra destacó el papel que cumplen las organizaciones comunitarias, deportivas, culturales y territoriales, señalando que muchas veces son estas agrupaciones las que llegan a lugares donde la institucionalidad municipal no alcanza a cubrir todas las necesidades.

“Las organizaciones sociales son el foco principal y el motor de nuestra ciudad”, afirmó.

El concejal puso especial énfasis en el trabajo que realizan los clubes de adultos mayores, destacando que estas agrupaciones no solamente desarrollan actividades recreativas, sino que también constituyen redes de apoyo y contención para personas que pueden encontrarse en situaciones de aislamiento.

“¿Qué sería, por ejemplo, de nuestros adultos mayores si no asistieran a los clubes de adultos mayores? Estaríamos hablando hoy día de muchos adultos que viven solos, que no tienen redes de apoyo y que muchas veces son los propios clubes de adultos mayores los que generan este apoyo sustancial, emocional, de contención, de evitar también que el adulto mayor pase de estar muy solo a compartir”, manifestó.

Becerra también relacionó la disponibilidad de recursos municipales con la discusión sobre la denominada “mega reforma” y el financiamiento de los municipios, señalando que una eventual mayor disponibilidad de recursos podría haber permitido incrementar los aportes a las organizaciones comunales.

En esa línea, mencionó un ejercicio realizado respecto del impacto que habría tenido un aumento de recursos municipales y afirmó que este podría haber representado una suma equivalente a varios años de subvenciones destinadas a Bomberos de Punta Arenas.

Asimismo, manifestó preocupación por la situación de fondos regionales que, según señaló, permanecen paralizados y que habían sido considerados por organizaciones para desarrollar actividades deportivas, sociales y culturales.

Conflicto por terreno del Liceo María Behety

Finalmente, el concejal abordó la situación relacionada con el terreno del Liceo María Behety y la instalación de un recinto provisorio asociado al Cesfam 18 de Septiembre, cuestionando el manejo que se ha realizado de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa.

Becerra recordó que el proyecto para mejorar el Cesfam contemplaba la necesidad de instalar temporalmente dependencias en otro espacio y sostuvo que la comunidad educativa no habría sido informada oportunamente.

“Acá se generó un proyecto de mejorar el Cesfam 18 de Septiembre. En segunda instancia nunca se habló con la comunidad educativa y cuando justamente ya estaban aprobados los recursos y había que empezar las obras, recién la comunidad educativa se enteró de que iban a colocarle un Cesfam provisorio en el lugar”, relató.

Según explicó, durante 2023 se desarrollaron reuniones y conversaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con estudiantes y la comunidad educativa para posibilitar la instalación del recinto provisorio, instancia en la que también se habrían establecido una serie de compromisos que, a su juicio, posteriormente no fueron cumplidos.

“Se llegaron a un acuerdo y los estudiantes y la comunidad se dieron para que se colocara Cesfam en ese lugar y luego de eso se comprometieron un montón de cosas que hasta la fecha no han sido cumplidas”, afirmó.

El concejal cuestionó que actualmente la discusión se haya transformado en una disputa entre las necesidades de salud y educación, planteando que ambas áreas son fundamentales y que la solución debe buscarse mediante un diálogo entre las instituciones involucradas.

“Yo lamento que hoy día la conversación se esté transformando entre una disputa entre salud por un lado y educación, en que cuál de las dos cosas más importantes. Y aquí yo creo que nada es más importante que lo otro”, sostuvo.

Becerra llamó a las autoridades municipales, al Servicio de Salud, al Gobierno Regional y a la comunidad educativa a establecer una instancia formal para abordar el conflicto.

“Yo llamaría aquí a que las autoridades que son competentes y en este caso llamo al municipio, llamo al servicio de salud, llamo al Gobierno Regional, llamo a la comunidad educativa también a que se sienten en una mesa técnica, se solucione este problema”, manifestó.

El concejal reconoció, al mismo tiempo, que la falta de infraestructura en atención primaria también constituye una problemática que requiere respuesta, señalando que existen centros asistenciales que enfrentan limitaciones de espacio para desarrollar sus programas y atender adecuadamente a sus pacientes.

Por ello, planteó que la discusión no debería centrarse en enfrentar a las comunidades educativas con las comunidades vinculadas a la salud, sino en encontrar una solución que permita responder a ambas necesidades.

“Yo esperaría que resolvamos el problema, que resolvamos el problema, que dejemos cierto las mentiras de lado, que nos hagamos responsables justamente de lo que se comprometió también y lleguemos a soluciones”, expresó.

Finalmente, Becerra insistió en que cualquier decisión respecto del futuro del terreno debe ser comunicada y abordada de manera responsable por las autoridades, evitando trasladar el conflicto a estudiantes, funcionarios y usuarios.

“Si ese Cesfam puede continuar en ese lugar hay que conversarlo, pero hay que comunicarlo como autoridades responsables, como personas que están liderando nuestra región, nuestra comuna. Y no podemos dejar pasar y darle también un mensaje a los estudiantes que lo que escribimos lo borramos con el codo”, concluyó.





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