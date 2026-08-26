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26 de agosto de 2026

PDI INCAUTA CANNABIS EN DOS PROCEDIMIENTOS ANTINARCÓTICOS EN PUNTA ARENAS

En este último operativo se incautaron siete plantas de cannabis en proceso de cultivo, 95 gramos de cannabis sativa a granel, además de dos balanzas digitales y elementos para su dosificación.

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En el marco de las labores de investigación y análisis, detectives del Equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Punta Arenas, junto a un binomio canino, concurrieron a una empresa de transporte y distribución de carga, donde se detectaron dos encomiendas con un total de 364,43 gramos de resina de cannabis, droga avaluada en $600.000.

Durante el procedimiento, la ejemplar canina Haru marcó un paquete que contenía cinco cápsulas con 79,75 gramos de resina de cannabis. Asimismo, se detectó una segunda encomienda con 19 cápsulas contenedoras de 284,68 gramos de la misma sustancia.

La Subprefecta Valeria Hernández, jefa de la BICRIM Punta Arenas, indicó que “a raíz del trabajo investigativo y de análisis, se detectó el envío de resina de cannabis a Punta Arenas. En el procedimiento resultó detenido un hombre adulto, chileno, por el delito tráfico de drogas en pequeñas cantidades, quien era receptor de uno de los paquetes y este martes fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la audiencia de control de la detención”.

En otro procedimiento, detectives de la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas, efectuaron una entrada y registro a un inmueble de la ciudad, en virtud de una orden judicial. En el lugar detuvieron a una mujer adulta que, mantenía en una habitación, un sistema de cultivo indoor de plantas de cannabis y sumidades floridas cosechadas en estado seco.

En este último operativo se incautaron siete plantas de cannabis en proceso de cultivo, 95 gramos de cannabis sativa a granel, además de dos balanzas digitales y elementos para su dosificación.

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