PLAZA DE LAS MASCOTAS ALCANZA 55% DE AVANCE Y PROYECTA APERTURA EN DICIEMBRE

La Municipalidad de Punta Arenas informó un importante avance en las obras de la futura Plaza de las Mascotas, proyecto ubicado en la intersección de Av. Jorge Alessandri con Canal de la Reina, que actualmente alcanza aproximadamente un 55% de ejecución y cuya entrega está proyectada para los primeros días de diciembre.

La iniciativa, financiada con $194 millones de fondos regionales, contempla la intervención de cerca de 2.100 metros cuadrados de un área verde que no había recibido obras de mejoramiento desde su habilitación, en 2006. El proyecto incorporará juegos infantiles, espacios especialmente diseñados para mascotas, nuevos pavimentos, iluminación y elementos construidos con Ecomadera, material elaborado a partir de resinas recicladas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el avance de las obras y el carácter innovador de este proyecto, que incorporará por primera vez en la región un espacio de estas características dentro de una plaza pública. "Ya se puede apreciar mucho más claramente cómo será este proyecto. La iluminación está instalada y ahora se están habilitando los espacios para los juegos infantiles, que contarán con suelo de caucho, tal como corresponde al estándar que hemos implementado hace varios años en nuestros nuevos parques y plazas. También tendremos un espacio especial para mascotas, con juegos y un cierre que incorporará madera recicla da, entregándole además un sello más ecológico a esta iniciativa", señaló el jefe comunal.

El edil explicó que el recinto busca ofrecer un lugar seguro para que las mascotas puedan compartir y realizar actividad física, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de sus propietarios. "Una plaza para mascotas no es un parque de entretenciones para animales. Lo que buscamos es entregar un espacio cerrado, con un suelo adecuado y lavable, donde puedan jugar sin riesgo de escapar, siempre con la supervisión y responsabilidad de sus dueños. Estamos muy contentos de poder innovar con este proyecto, que beneficiará directamente a los vecinos del sector sur", agregó.

La autoridad agradeció el apoyo del Gobierno Regional y del Consejo Regional para concretar la iniciativa y señaló que se espera ponerla a disposición de la comunidad durante la primera semana de diciembre. "Esperamos entregar esta plaza en los primeros días de diciembre, para que antes de Navidad los vecinos puedan disfrutar de este nuevo espacio. Se suma así a las cerca de 200 plazas que hemos entregado durante nuestro periodo, continuando con el compromiso de recuperar y generar nuevos espacios públicos para nuestra ciudad", afirmó.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que el proyecto considera una serie de áreas destinadas a distintos usuarios. "Actualmente llevamos aproximadamente un 55% de avance y, de acuerdo con nuestro proceso contractual, esperamos entregar las obras durante los primeros días de diciembre. Por supuesto, si logramos avanzar más rápido, nuestra intención es poner este espacio a disposición de la comunidad antes", indicó.

El proyecto contempla sectores diferenciados para perros de distintos tamaños, además de un espacio destinado a los más pequeños. "Tendremos dos tipos de corrales para perros medianos y grandes, junto con un sector especial para perros pequeños. También habrá estacionamientos, juegos para niños y entre ocho y diez luminarias que permitirán mejorar considerablemente la iluminación de un sector que actualmente no contaba con ella", explicó Saldivia.

Uno de los aspectos novedosos de la iniciativa será la incorporación de Ecomadera en algunos de sus elementos. "Es una resina reciclada que ofrece una buena mantención y una alta durabilidad en el tiempo. Además, nos permite incorporar criterios de economía circular y entregar un valor agregado desde el punto de vista ecológico. Este será uno de los primeros proyectos de este tipo en la ciudad que incorporará este material", destacó el director de Obras Municipales.