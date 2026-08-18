EL REGIMIENTO CHACABUCO DEL EJÉRCITO DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS EN LA LST RANCAGUA PARA EL EJERCICIO JAUKEN

El comandante del Comando Conjunto Austral (CCA), general de brigada Jorge Hinojosa, recibió a los efectivos del Regimiento N°6 Chacabuco que arribaron a la ciudad de Punta Arenas a bordo de la barcaza LST-92 Rancagua de la Armada de Chile para participar en el ejercicio Jauken 2026 de la V División del Ejército de Chile.

En el ejercicio de tropas divisionarias Jauken (Fuego en lengua selk'nam), que se desarrolla en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, las unidades del Ejército de Chile acreditan su nivel de alistamiento operacional en estas maniobras de invierno, enfrentando las adversidades climáticas y geográficas del área austral.

El Regimiento N°6 Chacabuco, unidad de la II División Motorizada, como publicó Infodefensa.com, desplegó una compañía del Batallón de Infantería y una Patrulla de Observación del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard.

El contingente y el material motorizado del Regimiento N°6 Chacabuco se embarcó en la barcaza LST-92 Rancagua en la base naval Talcahuano, fortaleciendo la interoperabilidad y la proyección estratégica de fuerzas conjunta.

El despliegue hacia Punta Arenas, denominado ejercicio Bastión 2026, permitió a los efectivos del Ejército de Chile desenvolverse en un medio diferente al habitual, enfrentando el desafío de realizar una travesía marítima a bordo de un buque del Comando Anfibio y Transportes Navales (Comanfitran) de la Armada de Chile.

Fuente: infodefensa.com