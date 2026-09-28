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28 de septiembre de 2026

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO EFECTIVO A EXALCALDE DE PUERTO NATALES COMO AUTOR DE COHECHO

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a José Fernando Paredes Mansilla a la pena de presidio efectivo de 5 años y un día, en calidad de autor del delito consumado de cohecho de funcionario público. Ilícito perpetrado entre 2019 y 2020 en Puerto Natales.

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En fallo unánime (causa rol 60-2026) el tribunal -integrado por los jueces Julio Álvarez (presidente),  Guillermo Cádiz y Rosa Cáceres- aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria o para desempeñarse en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad mientras dure la condena; y al pago de una multa de treinta millones de pesos.

Asimismo, el fallo precisa que el sentenciado no tiene derecho a una pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir la pena corporal de manera efectiva, a lo que se le abonarán 739 días que cumplió en prisión preventiva.

Además, el fallo absuelve a Paredes Mansilla del cargo que le formuló el Ministerio Público como autor del delito consumado de violación de secreto.

El fallo dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “en el mes de agosto del año 2014, a partir de la agenda presidencial de energía, el Ministerio de Energía implementó el Programa de Recambio de Alumbrado Público para Municipios, comprometiéndose la ejecución hasta el año 2017 atendida la disponibilidad presupuestaria existente en ese momento.

Las adquisiciones derivadas del programa como de las otras fuentes de financiamiento operarían mediante licitaciones, por lo que la ejecución de las respectivas actividades estaría a cargo de empresas privadas, entre las que se encuentra la empresa ITELECOM Holding Chile SPA y otras vinculadas a aquella.

Entre los meses de mayo y julio de 2019, el representante legal, gerente general y socio de las empresas mencionadas, el imputado LEÓN MARCELO LEFORT HERNÁNDEZ, con conocimiento de los imputados RODRÍGUEZ y GUERRA, ofreció dinero a varios funcionarios públicos de la Municipalidad de Puerto Natales, entre ellos al alcalde de la época JOSÉ FERNANDO PAREDES MANSILLA a través del imputado CRISTIAN URETA BRAVO, para que aquellos, con infracción de los deberes de sus respectivos cargos, realizaran conductas ilícitas con la finalidad de favorecer a las empresas señaladas en el marco de los procesos de licitación pública llevado adelante por la Municipalidad de Puerto Natales para el recambio masivo del alumbrado público a tecnología LED.

De este modo, conforme los parámetros establecidos por el imputado LEFORT, el imputado CRISTIAN URETA BRAVO, en ocasiones solo y en otras, acompañado por el imputado PEDRO GUERRA GUERRERO, viajó a la Región de Magallanes entre los meses de mayo de 2019 y febrero de 2020, y sostuvo reuniones con el alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales, el imputado JOSÉ FERNANDO PAREDES MANSILLA, en las que le ofreció una cantidad total de dinero equivalente al 5 % del precio de la licitación, esto es, una suma aproximada de $ 67.000.000.-, para que, con infracción de los deberes de su cargo, realizara conductas ilícitas con la finalidad de favorecer a las empresas señaladas en el marco del proceso de licitación llevado adelante por dicha municipalidad para el recambio del alumbrado público a tecnología LED, o por haber realizado estas conductas con anterioridad, todo lo cual fue aceptado por los imputados.

El imputado CRISTIAN ISRAEL SEIT ROJAS, quien a la fecha se desempeñaba como jefe técnico de GO + Negocios Públicos, perteneciente al holding ITELECOM, siguiendo las instrucciones el imputado PEDRO GUERRA GUERRERO, y sabiendo que se iba a ofrecer el soborno indicado, viajó en el mes de marzo de 2019 a la ciudad de Puerto Natales para reunirse con el imputado ANDRÉS ALEXIS MATULICH SILVA.

En la reunión respectiva el imputado SEIT ROJAS lo instó incorporar elementos técnicos acordes a los productos comercializados por ITELECOM en los procesos de compras públicas efectuados por la Municipalidad de Puerto Natales, para lo cual le entregó un pendrive que contenía un archivo con todas las respuestas, aclaraciones y modificaciones que debían publicarse frente a las preguntas y solicitudes realizadas por los diferentes interesados u oferentes en la página www.mercadopublico.cl, respecto del proceso de licitación pública denominado “Reposición Luminarias Ciudad de Puerto Natales’” ID 2661-6-LR19, vigente a la fecha de los hechos.

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