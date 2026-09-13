OPERATIVO REGIONAL DE OFTALMOLOGÍA ATIENDE A CERCA DE 500 PACIENTES EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Cerca de 500 usuarios y usuarias de los hospitales Clínico de Magallanes y Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales accederán a atenciones de oftalmología durante un operativo regional que se desarrolla entre el 10 y el 13 de septiembre. La iniciativa es coordinada por el Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico de Chile, a través de su Consejo Regional Magallanes.

El operativo contempla la atención de pacientes que se encuentran en listas de espera GES y no GES, además de la realización de exámenes y tratamientos cuando corresponde. En Punta Arenas, el equipo de especialistas apoyó durante los primeros días de la actividad al equipo local del Hospital Clínico de Magallanes, mientras que este sábado y domingo las atenciones se concentran en Puerto Natales.

El equipo está integrado por ocho oftalmólogos y un tecnólogo médico del Hospital Clínico Universidad de Chile, liderados por el Dr. Patricio Meza, en representación del Colegio Médico. Los pacientes fueron priorizados por los equipos locales e incluyen personas con sospecha o diagnóstico de glaucoma, pacientes diabéticos que requieren evaluación de retina y casos pediátricos relacionados con estrabismo, entre otras condiciones.

El director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, señaló que la oftalmología representa uno de los principales nudos críticos de la red asistencial, con alrededor de 3.700 prestaciones registradas en las listas de espera de consulta de especialidad, equivalentes al 15,3% del total. Por ello, destacó que este operativo permite abordar una especialidad que concentra elevados tiempos de espera en la región.

La iniciativa se enmarca en el convenio vigente entre el Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico de Chile y da continuidad a los operativos realizados durante los últimos años. Según explicó el Servicio de Salud, esta estrategia forma parte de un trabajo más amplio para reducir las listas de espera, que también considera recursos propios de la red, operativos con especialistas externos y derivaciones a proveedores privados.

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