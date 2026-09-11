DEPORTISTAS DEL CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS DESTACAN CON MEDALLAS EN CAMPEONATOS DE ESQUÍ EN CHILLÁN Y ARGENTINA

​El Club Andino de Punta Arenas (C.A.P.A.) concretó una exitosa gira deportiva tras participar en el Campeonato Intersur 2026, realizado en Nevados de Chillán, y en la 51° edición del Campeonato Internacional Patagónico de Esquí en Esquel, Argentina. En el certamen nacional disputado en agosto, la delegación magallánica de trece deportistas obtuvo el cuarto lugar por equipos y seis podios individuales. Las medallas fueron logradas por Rafaela Knapp, Sara Galleguillos, Violeta Marín y José Miguel Marín, en pruebas de slalom y gigante.





Apenas unas semanas después, tres representantes del club se trasladaron a la competencia internacional en La Hoya, Argentina, enfrentando a esquiadores de Sudamérica y Europa. En esta instancia, Violeta Marín obtuvo el oro en la prueba de Fondo Individual U14 Damas, mientras que Rafaela Knapp sumó medallas de plata y bronce en la disciplina de gigante U16. Con estos resultados, el equipo local se posicionó en el decimotercer lugar general entre veintiún clubes participantes, siendo el quinto mejor chileno.



La preparación física de los jóvenes comenzó en la capital regional antes de la apertura de las pistas locales, trabajo liderado por un equipo de cuatro entrenadores que mantienen activo a un grupo de veintiocho niños y niñas. Próximamente, los deportistas continuarán su calendario en la Copa Puyehue y el Campeonato Metropolitano. En paralelo, las instalaciones del centro de esquí local, ubicadas a ocho kilómetros de la ciudad, continúan abiertas para toda la comunidad magallánica con servicios de andarivel y clases.

