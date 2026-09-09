PROGRAMA TRANSFORMA H2V MAGALLANES FORTALECE VÍNCULOS Y RECOGE EXPERIENCIAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN HYVOLUTION CHILE 2026

El Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes, iniciativa de Corfo financiada por el Gobierno Regional, participó entre el 1 y el 3 de septiembre en Hyvolution Chile 2026, encuentro realizado en Metropolitan Santiago que reunió a representantes del sector público, empresas, desarrolladores, academia y actores vinculados al desarrollo del hidrógeno verde, sus derivados y otras soluciones para la transición energética. La programación contempló tres jornadas de paneles, conferencias, charlas técnicas y actividades paralelas.

La presencia del Programa permitió continuar posicionando a Magallanes como un territorio estratégico para el desarrollo de nuevas energías en Chile, junto con fortalecer vínculos con actores nacionales e internacionales, conocer experiencias aplicadas y recoger aprendizajes relevantes para los desafíos que enfrenta la región en materias como infraestructura, desarrollo productivo, demanda, regulación, financiamiento y articulación territorial.

Uno de los principales hitos de la participación fue la presencia del gerente del Programa Transforma H2V Magallanes, Alexis Paredes, en el panel “Desarrollo Sostenible de Proyectos en los Territorios: lecciones aprendidas y mejores prácticas”, realizado durante la jornada del jueves 3 de septiembre. La instancia estuvo orientada a abordar los desafíos asociados al desarrollo de proyectos desde una perspectiva territorial y a compartir aprendizajes y buenas prácticas para avanzar hacia una transición energética sostenible.

“Nuestra participación en Hyvolution Chile 2026 fue una instancia muy valiosa para posicionar el trabajo que estamos desarrollando desde Magallanes, compartir nuestros aprendizajes en materia de articulación público-privada, gobernanza y enfoque territorial y al mismo tiempo generar nuevas vinculaciones para la región. Además, las reuniones sostenidas y la visita a Walmart nos permitieron conocer experiencias concretas, ampliar redes de colaboración y seguir recogiendo aprendizajes que nos ayuden a preparar a Magallanes para capturar el mayor valor posible de la transición energética”, señaló Alexis Paredes, gerente del Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes.

Conociendo aplicaciones concretas del hidrógeno verde

Como parte de la agenda desarrollada en Santiago, el equipo del Programa realizó además una visita técnica a la planta de hidrógeno verde de Walmart Chile, ubicada en su Centro de Distribución de Quilicura, con el objetivo de conocer directamente una experiencia de aplicación del hidrógeno renovable en operaciones logísticas.

La instalación, desarrollada por Walmart Chile en conjunto con ENGIE e inaugurada en 2023, constituye una de las experiencias pioneras de uso industrial de hidrógeno verde en Latinoamérica. El proyecto consideró una inversión aproximada de US$15 millones y permite reemplazar baterías convencionales de plomo-ácido utilizadas en grúas horquilla por celdas de combustible de hidrógeno, incorporando esta tecnología directamente en las operaciones del centro de distribución.

Durante el recorrido fue posible conocer el funcionamiento de la infraestructura de producción, almacenamiento y abastecimiento de hidrógeno, así como conversar sobre los desafíos operacionales y aprendizajes asociados a la incorporación de esta tecnología en un proceso logístico real. La experiencia resulta especialmente relevante para Magallanes, donde uno de los desafíos de los próximos años será avanzar paralelamente al desarrollo de proyectos de gran escala en la generación de demanda local y nuevos usos del hidrógeno y otras energías limpias en sectores productivos, transporte y logística.

La participación en Hyvolution y la visita a la planta de Quilicura se suman al trabajo que desarrolla el Programa Transforma H2V Magallanes para fortalecer el ecosistema regional de transición energética, conectando las capacidades y oportunidades existentes en el territorio con experiencias concretas, nuevas tecnologías y actores que permitan avanzar desde la planificación hacia la implementación de soluciones.