ALCALDE DE PUNTA ARENAS DEFIENDE APERTURA COMERCIAL CON LAS ISLAS FALKLANDS/MALVINAS Y PIDE QUE BENEFICIE A EMPRESAS LOCALES

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una serie de materias vinculadas con el desarrollo de la comuna, entre ellas la cartera de proyectos municipales, la planificación urbana, las actividades de Fiestas Patrias, la agenda medioambiental y los desafíos de soberanía y conectividad para Magallanes.

Uno de los principales puntos planteados por el jefe comunal fue su preocupación por proyectos municipales que cuentan con recomendación favorable (RS), pero que se encuentran a la espera de financiamiento y priorización. Según explicó, se trata de iniciativas que podrían generar un impacto significativo tanto en la calidad de los espacios públicos como en la generación de empleo.

En ese contexto, Radonich cuestionó la falta de definiciones respecto de algunas iniciativas y pidió mayor transparencia al Gobierno Regional.







“Lo único que le pedimos es que si no le gusta, que nos diga de inmediato. Para que los vecinos tampoco tengan la expectativa que vamos a hacer algo que la municipalidad hizo todo el esfuerzo, pero que ya depende de él”.



El alcalde sostuvo que la demora en la ejecución de estos proyectos también tiene una dimensión económica, especialmente considerando el escenario laboral de la capital regional.







“Estos son trabajos, son pegas. Cuando más se requiere pega son pegas que pueden durar 2 años en la construcción, pero te permite que 2 años con pega pueda ser más proyectos para los próximos años”.



En esa línea, estimó que la postergación de las iniciativas puede representar un impacto importante para la comuna: “Estamos hablando de 1.000 empleos menos para los vecinos de Punta Arenas”, afirmó.



Proyectos para parques y espacios públicos



Entre las iniciativas mencionadas estuvo el mejoramiento del Parque Rada, además del proyecto asociado al denominado Parque de los Dinosaurios. Radonich explicó que este último proyecto perdió su RS y que, debido a los plazos, la municipalidad optó por incorporarlo a una iniciativa más amplia de revitalización de la Costanera.

El proyecto de recuperación de este sector considera, entre otros aspectos, el mejoramiento de las canchas de básquetbol, la recuperación de infraestructura deteriorada y la incorporación de nuevos juegos.

“Para nosotros, fue una frustración que el gobernador no nos haya respondido ni sí ni no, pero sobre todo que lo haya dejado sin financiamiento”, señaló respecto de la iniciativa original.

El jefe comunal también planteó la necesidad de recuperar distintos elementos de la Costanera que, a su juicio, requieren una intervención después de dos décadas de uso.



Críticas al actual Plan Regulador



Otro de los ejes de la entrevista fue el Plan Regulador Comunal de Punta Arenas. Radonich manifestó sus reparos respecto de algunas disposiciones del instrumento vigente y defendió la necesidad de planificar el crecimiento urbano con una perspectiva de largo plazo.

“Mi visión y lo dijimos en el 2021, 22, es ampliar lo más posible la ciudad en zona urbana”, sostuvo.

El alcalde explicó que una expansión planificada permitiría anticipar la construcción de calles, ciclovías, veredas y otras obras de infraestructura, evitando problemas que actualmente enfrentan algunos sectores periurbanos.







“Por eso es importante hacerlo y la idea es tanto para la parte del cerro, pero hasta universal, si tú te quieres construir cada vez una casa en la punta del cerro del Andino no, pues ahí así no va a llegar. Pero tener un nivel claro, con una segunda circunvalación que sí abra la ciudad”.



Radonich también destacó la importancia de la participación ciudadana durante la actual revisión del instrumento y señaló que la municipalidad decidió revisar parte del trabajo desarrollado por la consultora encargada.

A su juicio, el objetivo debe ser contar con reglas claras que permitan proyectar la ciudad para las próximas décadas.







“Por eso que para mí esto es fundamental. Espero, es un tema y yo soy una voz de tantas y por eso que también he sido muy cuidadoso de invitar a todos, porque cuando tú piensas un plan regulador como él, lo que te da como un ejemplo, si queda malo, la ciudad se asfixia”.





Fiestas Patrias: actividades y suspensión de la Fiesta Criolla



En materia de Fiestas Patrias, el alcalde confirmó que el municipio mantendrá diversas actividades durante septiembre, entre ellas la competencia por la mejor empanada y la tradicional competencia de garzones y garzonas.

Sin embargo, lamentó la suspensión de la Fiesta Criolla que tradicionalmente se desarrollaba en el Parque María Behety, decisión adoptada por razones de seguridad debido a las condiciones actuales del recinto.

“Lamentablemente, producto del cierre del Parque María Behety, suspendimos toda la actividad de la Fiesta Criolla”, explicó.

Radonich llamó además a la comunidad a participar de las actividades con responsabilidad y reforzó el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.



Quinta campaña de reciclaje de baterías



Durante la conversación, el alcalde también destacó el trabajo medioambiental impulsado por el municipio y anunció la quinta jornada de recolección de baterías de vehículos.

La actividad se desarrollará este viernes 11 de septiembre, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el estacionamiento de Zona Franca ubicado por calle Bulnes.

Radonich informó que las cuatro campañas anteriores permitieron recolectar 7.200 baterías, recuperándose además importantes cantidades de plomo y ácido sulfúrico.

“Ahora lo que le pedimos, tal como lo hemos hecho sistemáticamente, que esperen su batería y que este viernes 11 de septiembre vayan en la mañana de 10 a 14:00 de la tarde al estacionamiento de Zona Franca que está por Bulnes para dejar sus baterías de auto”, señaló.



Soberanía y desarrollo para la zona austral



La entrevista también abordó las recientes controversias relacionadas con declaraciones provenientes de Argentina y el debate sobre la soberanía en la zona austral.

Radonich sostuvo que Chile debe adoptar una mirada de Estado que considere de manera conjunta el territorio continental austral, el Estrecho de Magallanes, las islas australes, el territorio antártico y la plataforma continental.

A su juicio, la soberanía no debe abordarse exclusivamente desde una perspectiva militar, sino también mediante inversión pública, conectividad, infraestructura, servicios y generación de oportunidades económicas.







“Por eso que es todo, que es todo. [...] Tiene que haber trabajo, pero el trabajo tiene que caer finalmente. Una facilidad para que en la conectividad, que es fundamental”.



En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar en obras de conectividad terrestre, portuaria y aeroportuaria, además de mejorar las condiciones de vida en las localidades más australes.

“El desarrollo económico, con las facilidades, con la conectividad, con la integración, que vivir en Williams no sea un castigo”, sostuvo.

El alcalde enfatizó que estas inversiones no deberían depender exclusivamente de los recursos del Gobierno Regional.







“Lo que sí que esto no puede depender exclusivamente del bolsillo que tenga el Gobierno Regional, sino que tiene que hacer cosas sustantivas”.





Debate por conexión comercial con las Islas Malvinas



Respecto de la eventual reapertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, Radonich recalcó que esta posibilidad no implica modificar la posición histórica del Estado de Chile respecto de la reclamación argentina sobre el archipiélago.

Explicó que la iniciativa responde a una búsqueda de oportunidades para el comercio local y que existen empresas privadas involucradas en el proyecto.







“Aquí no nos metemos en política internacional porque no nos corresponde, no tenemos las competencias para hacerlo, entonces yo también espero finalmente que este tema se vea como es nomás, que vamos a vender arroz, neumático, atún, azúcar, verdura, pero que lo vendamos desde Punta Arenas con empresa de Punta Arenas, con trabajadores de Punta Arenas”.



Radonich sostuvo que una mayor actividad comercial podría traducirse en oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la comuna, por lo que llamó a separar el debate económico de las materias diplomáticas y territoriales.



Gestiones con ministros y cartera de vivienda



Finalmente, el alcalde valoró las reuniones sostenidas durante la reciente visita presidencial y destacó especialmente las conversaciones con los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.

En materia habitacional, señaló que el municipio se encuentra a la espera de reglas claras respecto de los nuevos programas y de los criterios de focalización, además de plantear la necesidad de conocer qué tipo de viviendas serán construidas.

Respecto de Obras Públicas, mencionó proyectos como la segunda vía del sector del Parque María Behety, la intervención de Leñadura, la reposición del puente Zenteno y las obras de iluminación y pavimentación vinculadas al acceso norte de la ciudad.

El alcalde cerró la entrevista reiterando el llamado a los habitantes de Punta Arenas a celebrar las Fiestas Patrias con responsabilidad y a mantener el carácter de la ciudad como territorio austral y chileno.





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