UBER MUJERES LLEGA A PUNTA ARENAS CON NUEVA OPCIÓN DE VIAJE PARA USUARIAS

Uber anunció la llegada de Uber Mujeres a Punta Arenas, nueva alternativa dentro de la aplicación que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras. La opción se suma a la oferta de movilidad disponible en la capital de Magallanes y busca entregar mayor flexibilidad al momento de solicitar un viaje.

El lanzamiento en Punta Arenas se realizó junto con la incorporación de Iquique y Antofagasta, con lo que Uber Mujeres pasa a estar disponible en ocho ciudades de Chile. Según informó la empresa, la alternativa contempla una expansión a nuevas ciudades durante los próximos meses.

Uber Mujeres cuenta con tres modalidades. La primera permite solicitar un viaje de forma inmediata con una socia conductora entre las 06:00 y las 23:00 horas. También existe la posibilidad de reservar un viaje con una anticipación mínima de 30 minutos y configurar la aplicación para que las solicitudes de UberX sean recibidas por socias conductoras.

En caso de que la aplicación no encuentre una socia conductora disponible o el tiempo de espera estimado sea demasiado extenso, la usuaria podrá elegir entre esperar más tiempo o permitir que la solicitud sea redirigida a otros socios conductores.

Esta alternativa complementa a Uber Ellas, disponible en Chile desde 2020, que permite a las socias conductoras recibir solicitudes de viaje únicamente de usuarias mujeres.

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