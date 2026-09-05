5 de septiembre de 2026
UBER MUJERES LLEGA A PUNTA ARENAS CON NUEVA OPCIÓN DE VIAJE PARA USUARIAS
La alternativa permite a las usuarias solicitar viajes con socias conductoras y estará disponible en la capital regional en modalidades de viaje inmediato, reserva y configuración de preferencias.
Uber anunció la llegada de Uber Mujeres a Punta Arenas, nueva alternativa dentro de la aplicación que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras. La opción se suma a la oferta de movilidad disponible en la capital de Magallanes y busca entregar mayor flexibilidad al momento de solicitar un viaje.
El lanzamiento en Punta Arenas se realizó junto con la incorporación de Iquique y Antofagasta, con lo que Uber Mujeres pasa a estar disponible en ocho ciudades de Chile. Según informó la empresa, la alternativa contempla una expansión a nuevas ciudades durante los próximos meses.
Uber Mujeres cuenta con tres modalidades. La primera permite solicitar un viaje de forma inmediata con una socia conductora entre las 06:00 y las 23:00 horas. También existe la posibilidad de reservar un viaje con una anticipación mínima de 30 minutos y configurar la aplicación para que las solicitudes de UberX sean recibidas por socias conductoras.
En caso de que la aplicación no encuentre una socia conductora disponible o el tiempo de espera estimado sea demasiado extenso, la usuaria podrá elegir entre esperar más tiempo o permitir que la solicitud sea redirigida a otros socios conductores.
Esta alternativa complementa a Uber Ellas, disponible en Chile desde 2020, que permite a las socias conductoras recibir solicitudes de viaje únicamente de usuarias mujeres.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.