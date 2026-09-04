DIPUTADO RIQUELME DESTACA RECONOCIMIENTO ARGENTINO A LA SOBERANÍA CHILENA SOBRE EL ESTRECHO Y PIDE AVANZAR EN CONECTIVIDAD AUSTRAL

El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme Ducci valoró la declaración conjunta suscrita entre los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Argentina, Javier Milei, en la que, según destacó, se reconoce expresamente la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. El parlamentario sostuvo que el entendimiento alcanzado mediante la vía diplomática constituye un avance relevante, aunque planteó que todavía existen materias pendientes, entre ellas la revisión de decretos relacionados con el territorio austral y el fortalecimiento de la conectividad regional.

Durante una entrevista telemática esta mañana en el programa Buenos Días Región, Riquelme calificó como “histórico” el entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos y destacó el papel de las conversaciones bilaterales para abordar las diferencias existentes entre ambos países.

“Yo creo que lo pasó que ayer. Es histórico por primera vez una declaración conjunta entre el presidente Javier milei el presidente, José Antonio Kast se reconoce expresamente la soberanía sobre el estrecho de Magallanes de Chile. Eso no lo había logrado ni ningún presidente de Chile. Yo creo que ese es la mejor muestra de lo que se puede lograr a través de conversaciones diplomáticas y bilaterales como la que tuvo el presidente José Antonio cas”, afirmó.

El diputado recordó que previamente, desde la Cancillería chilena, se había hecho referencia a la vigencia de los tratados de 1881 y 1984, pero que, a su juicio, aquello no entregaba la misma claridad respecto de la soberanía sobre el Estrecho.

“Muchos diputados, entre ellos yo y otros diputados de la bancada del Partido Republicano, exigimos al presidente que independiente de la cercanía que tuviésemos con el presidente Javier Milei acá que había que tener mano dura y exigir. Que es empezar en forma tácita la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes y eso fue realizado ayer tarde”, sostuvo.

Vicuña-Yendegaia como prioridad estratégica

En cuanto a los desafíos que quedan para Magallanes después de la declaración conjunta, Riquelme puso especial énfasis en la conectividad y, particularmente, en la conclusión del camino Vicuña-Yendegaia, proyecto que considera estratégico para fortalecer la conexión terrestre hacia Puerto Williams.

“Además, hay que tener algo muy claro, Christopher ayer. Además, el presidente Milei hizo un anuncio en cadena nacional en Argentina, donde anunció la creación de una base militar conjunta en Tierra del Fuego. Yo al respecto, yo no me voy a oponer ni voy a comentar esa decisión, que es una decisión soberana”, indicó.

El parlamentario planteó que la respuesta chilena no necesariamente debe centrarse únicamente en una mayor presencia militar, sino también en infraestructura, conectividad y condiciones que permitan fortalecer la presencia efectiva del Estado en el extremo austral.

En ese contexto, destacó el avance que, según señaló, estaría experimentando el camino Vicuña-Yendegaia.

“No todo lo contrario, el proyecto se está acelerando, pues se están firmando nuevos convenios con el CMT, convenios que son de dobles turnos y vamos a tener más sobres en el camino vicuña yandegaia, pero eso es un anuncio que tiene ser que el Ministerio de Obras Públicas”, afirmó.

Riquelme sostuvo que la obra representa una pieza fundamental para mejorar la conectividad de Puerto Williams y generar mejores condiciones para el desarrollo económico y logístico de la zona.

“Lo que necesita el privado, lo que necesitan los ciudadanos es conectividad, obras de infraestructura no necesitan más servicios públicos, más funcionarios públicos necesitan que les faciliten la vía, la conectividad”, manifestó.

En esa línea, agregó que la finalización del camino permitiría reducir considerablemente las dificultades de abastecimiento y transporte que actualmente enfrenta la zona.

“Si nosotros, por ejemplo, pudiésemos llegar con una lechuga con con pertrechos con combustible dentro del mismo día a puerto Williams podríamos ser una competencia real para Ushuaia y no lo somos porque no tenemos esa conectividad”, señaló.

El diputado también contrastó la realidad demográfica y de infraestructura de ambos lados de Tierra del Fuego, planteando que las diferencias existentes evidencian la necesidad de generar mejores condiciones para el desarrollo de la parte chilena.

“Si hoy día en Argentina es más de 180000 habitantes, en el lado Tierra del Fuego argentino. Mientras en tierra el fuego chilena no tenemos más de 7000. ¿Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, por qué ha sucedido eso?”, cuestionó.

Defensa de una mayor relación comercial con las Islas Malvinas

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la eventual reapertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, iniciativa que ha generado debate en el marco de las relaciones entre Chile y Argentina.

Riquelme manifestó su respaldo a la posibilidad de que empresas chilenas presten servicios y desarrollen actividades comerciales con las islas, separando esta materia de las controversias históricas y diplomáticas existentes.

“Yo soy un defensor de las relaciones comerciales que tenemos que tener con Gran Bretaña. He tenido reuniones con el embajador, voy a tener una reunión justamente con la empresa que quiere realizar este cabotaje a las islas folkland y va a contar con todo mi apoyo”, aseguró.

El parlamentario sostuvo que una mayor vinculación comercial podría generar oportunidades para empresas y trabajadores de Magallanes, considerando la cercanía geográfica de Punta Arenas con las islas.

“Por lo tanto es natural que nosotros retomemos el comercio con las islas falklands y yo voy a ser un puente para que efectivamente el Gobierno de Chile apoye estas labores porque esto va a generar más trabajo para los magallánicos, va a generar más comercio para las empresas que están en estos momentos las islas en en punta arenas”, afirmó.

Riquelme también cuestionó eventuales reparos provenientes de Argentina respecto de las decisiones que puedan adoptar empresas o autoridades chilenas en materia portuaria y comercial.

“Argentina no tiene por qué meterse en lo que nosotros hacemos en nuestros puertos, tal como yo no opino sobre la fase Argentina. Yo no, no exijo que las autoridades argentinas no se metan con lo que hacemos nosotros desde puerto chileno no les corresponde, es una injerencia completamente ilegal dentro de las decisiones que tomamos todos los chilenos”, sostuvo.

“El Estrecho de Magallanes es 100% soberanía chilena”

Consultado nuevamente por la relación con Argentina y la necesidad de separar los vínculos comerciales de las diferencias territoriales, el diputado insistió en que Chile debe privilegiar la vía diplomática.

“Yo creo que nosotros tenemos que tener buenas relaciones contra con nuestros hermanos argentinos, eso es un país limítrofe de nosotros. La misma opinión tengo que tener con Bolivia, tengo que tener con Perú”, señaló.

En ese sentido, defendió que el reciente entendimiento entre Kast y Milei demuestra que la diplomacia puede ser utilizada para resolver materias sensibles.

“Yo creo que si la respuesta es rearmarnos, mi respuesta es no. La respuesta a la diplomacia y esa es la respuesta que dio el presidente José Antonio casa el día de ayer en esa reunión bilateral, donde nuevamente reitero logró lo que ningún presidente había logrado. El reconocimiento expreso por parte de El estado argentino, liderado por su presidente de la República sobre la soberanía absoluta del estrecho de Magallanes”, manifestó.

Y enfatizó: “Estrechos magallanes es 100% soberanía chilena y lo dijo el presidente Miller punto, ese era el objetivo, lo logramos”.

Respecto de los decretos que han sido cuestionados en el marco de esta discusión, Riquelme sostuvo que corresponde avanzar en su derogación, aunque planteó que la nueva declaración conjunta reforzaría jurídicamente la posición chilena.

“Por supuesto, ese decreto ya no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque hay un principio en el ordenamiento jurídico que se llama jerarquía de la norma”, afirmó.

Críticas al reglamento de cabotaje

Otro de los puntos planteados durante la conversación fue el reglamento asociado a la Ley de Cabotaje y sus posibles efectos sobre la actividad marítima y portuaria de Magallanes.

Riquelme adelantó que buscará abordar el tema con el subsecretario de Transportes, calificando como problemática la actual propuesta, aunque recordó que el proceso todavía se encuentra en etapa de consulta.

“Sí lo que vamos a citar al subsecretario de transporte que hoy es impresentable este reglamento, reglamento que ojo está recién en etapa de consulta”, sostuvo.

El diputado explicó que la instancia de consulta permitirá que parlamentarios, gremios y actores vinculados a la actividad marítima formulen observaciones y propongan modificaciones.

“Si es justamente por esto, este tipo de reglamentos tienen una tramitación y cuando tú lo pones en etapa de consulta es para que justamente parlamentario, asociaciones gremiales de que estén asociadas a cabotaje como herma sur, cámaras marítimas hagan sus observaciones”, explicó.

En este marco, confirmó que participará en la Comisión de Zonas Extremas, instancia que sesionará próximamente en la región.

“Así es, estaré presente e integraré la comisión de zona extrema el día 11 de septiembre”, señaló.

Comisión de Zonas Extremas sesionará en Magallanes

Riquelme valoró que la Comisión de Zonas Extremas pueda trasladar parte de su trabajo al territorio, planteando que las autoridades nacionales deben conocer directamente las dificultades que enfrentan las regiones australes.

“Todo El Mundo de la regionalización. Christopher, ya que las decisiones se toman en Santiago, que las decisiones se toman en Santiago”, sostuvo.

El diputado destacó además las recientes visitas de autoridades del Gobierno a Magallanes, señalando que esta presencia permite conocer directamente la realidad regional.

A su juicio, la misma lógica debería aplicarse al trabajo parlamentario.

“Y la Cámara de Diputados tiene que hacer lo mismo. Lo mismo tiene que ser Senado hace en poco tiempo atrás estuvo una comisión mixta. Desarrollándose allá en la ciudad de punta arena y lo mismo tenemos que hacer en la comisión de zonas extremas, que es justamente ir para allá y conocer la problemática”, indicó.

Finalmente, Riquelme confirmó que durante su próxima visita a la región también contempla recorrer la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de su compromiso de visitar las distintas provincias de Magallanes.

“Vamos a estar en la comisión de zonas extremas, y ahí nos va a tocar una semana distrito y tal vamos a visitar la última provincia que nos va quedando. Te acuerdas que yo me comprometí a dos meses visitar una provincia, así que vamos a visitar la provincia de Tierra del Fuego”, concluyó.

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