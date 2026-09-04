EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UMAG BUSCA RESPONDER A LAS NUEVAS NECESIDADES PROFESIONALES Y AL DESARROLLO DE MAGALLANES

La actualización permanente de conocimientos y competencias se ha transformado en una necesidad cada vez más relevante para profesionales, técnicos y personas vinculadas a distintos oficios, escenario en el que la Universidad de Magallanes (UMAG) busca fortalecer su oferta de educación continua y vincularla directamente con las necesidades del territorio.

Así lo plantearon esta mañana en el programa Buenos Días Región Andrea Venegas Cárcamo, jefa de la Unidad de Educación Continua de la UMAG, y Paula Zúñiga Pacheco, encargada de Gestión y Vinculación con el Medio de la Escuela de Medicina de la casa de estudios, quienes abordaron los desafíos de la formación permanente y el desarrollo de nuevas alternativas de capacitación para la comunidad regional.

Andrea Venegas explicó que la educación continua responde a una realidad en la que contar con un título profesional ya no necesariamente es suficiente para enfrentar los cambios y especializaciones que experimentan las distintas áreas laborales.

“Es una necesidad actual. Ya 1 sale de la Universidad con un título profesional. Y no basta con eso, sino que las especializaciones dentro de cada área están bien marcadas, hay áreas que necesitan la actualización permanente sino todas, pero hay unas en las que son más marcadas, por ejemplo, el tema de la salud es muy marcada”, señaló.

En ese sentido, destacó que la actualización también resulta fundamental en ámbitos como la educación y otras disciplinas donde los conocimientos evolucionan rápidamente. La Unidad de Educación Continua, agregó, busca entregar alternativas tanto a egresados de la UMAG como a personas de la comunidad que requieran fortalecer o certificar sus competencias.

La oferta contempla cursos y diplomados que surgen desde las propias unidades académicas de la universidad, a partir de la identificación de necesidades específicas del territorio. “Desde las mismas facultades, desde las mismas unidades académicas, van surgiendo la inquietud de al ver las necesidades del entorno, las necesidades específicas del territorio nos hacen bien particular y hace que nuestros académicos también tomen estas necesidades y pongan al servicio para la educación continua y para la especialización de Magallanes”, explicó Venegas.



Formación presencial, online e híbrida



Otro de los desafíos abordados durante la conversación fue la incorporación de nuevas modalidades de enseñanza. La virtualización ha permitido ampliar el alcance de los programas, aunque desde la UMAG recalcaron que existen áreas en las que la presencialidad continúa siendo fundamental.

En este escenario, la institución apuesta por combinar formatos presenciales, online e híbridos dependiendo de las características de cada programa, buscando facilitar el acceso a quienes trabajan o viven fuera de Punta Arenas.

Venegas enfatizó además que la educación continua no está restringida exclusivamente a quienes cuentan con una formación universitaria.

“No solamente está enfocado en los profesionales o en los egresados de la Universidad de Magallanes. La educación continua está abierta a toda la comunidad”, sostuvo.

La información sobre los cursos y diplomados disponibles se encuentra en el sitio de Educación Continua de la Universidad de Magallanes, donde se pueden revisar las distintas alternativas de formación y sus respectivos procesos de inscripción.



Curso de metodología de la investigación apunta a fortalecer capacidades en salud



Uno de los programas destacados durante la entrevista fue el curso “Metodología de la investigación y su aplicación en el desarrollo científico clínico”, iniciativa impulsada desde la Escuela de Medicina de la UMAG y que reúne a profesionales de distintas áreas.

Paula Zúñiga explicó que la iniciativa nació precisamente desde la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas de quienes trabajan en el ámbito de la salud, considerando que se trata de un campo en permanente transformación.

“Sobre todo en salud hay, esto es muy rápido. Es dinámico todos los días van habiendo nuevos cambios, nuevas actualizaciones, por lo tanto, la capacitación ayuda de sobremanera”, afirmó.

El programa fue diseñado con una mirada interdisciplinaria y territorial, incorporando a profesionales de distintas áreas. Entre los participantes se encuentran enfermeros, kinesiólogos, químicos farmacéuticos, médicos y becados de especialidades médicas, entre otros.

La primera versión se desarrolla de manera presencial y contempla trabajo autónomo entre las sesiones, con acompañamiento de los docentes. Según explicó Zúñiga, la modalidad responde también al interés de generar redes y grupos de trabajo entre los participantes.

“Esta versión se hizo así porque la idea es armar redes, también grupos de trabajo y eso es lo que enriquece el tema de la educación continua porque en estos minutos tenemos un popurrí de personas que ya estamos trabajando”, detalló.

La intención, sin embargo, es que una próxima versión pueda desarrollarse en formato online, permitiendo ampliar su alcance a otras comunas de Magallanes.



Investigación con pertinencia territorial



Durante la entrevista también se destacó la importancia de que la investigación desarrollada en Magallanes considere las características propias de la región. Para Zúñiga, factores como el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas, la alimentación, la migración y el envejecimiento de la población constituyen áreas de interés que pueden ser abordadas desde la investigación científica.

La profesional remarcó que investigar no significa exclusivamente desarrollar trabajos de laboratorio, sino también observar fenómenos, analizar datos y estudiar variables que inciden sobre la población.

“La investigación también tiene que ver con datos con observación, con variables que se van alterando en el tiempo”, planteó.

En esa línea, puso como ejemplo las condiciones particulares de Magallanes y los desafíos asociados a la salud en ambientes extremos, además de fenómenos como la baja exposición a radiación ultravioleta y sus eventuales implicancias.

La necesidad de convertir los datos en información útil también fue relevada durante la conversación, particularmente mediante herramientas estadísticas que permitan interpretar resultados y generar conocimiento aplicable a la comunidad.



Descentralización y nuevas áreas de formación



Dentro de la oferta de Educación Continua también se encuentra el Diplomado en Descentralización y Desarrollo Regional, programa que busca entregar herramientas para analizar los aspectos teóricos y prácticos de la descentralización en sus dimensiones política, administrativa y fiscal.

El diplomado contempla 162 horas y 12 semanas lectivas, con una modalidad online que combina actividades sincrónicas y asincrónicas. De acuerdo con lo explicado durante el programa, cada uno de sus cuatro módulos considera 40 horas, distribuidas entre clases sincrónicas y trabajo asincrónico.

La oferta de la UMAG también incorpora ámbitos vinculados a la trayectoria histórica y productiva de la región, junto con nuevas áreas estratégicas. Entre ellas se mencionaron los asuntos antárticos, hidrocarburos, turismo, hidrógeno verde, transición energética, logística e inteligencia artificial.

En particular, el Diplomado en Asuntos Antárticos cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la institución, mientras que otras propuestas buscan responder a los nuevos desafíos que enfrenta el territorio.



Microcredenciales y certificación de competencias



Otro de los desafíos identificados por la Unidad de Educación Continua está relacionado con las nuevas formas en que las personas buscan acreditar sus conocimientos.

Venegas señaló que las nuevas generaciones demandan alternativas más inmediatas para demostrar las competencias adquiridas, escenario en el que las microcredenciales adquieren relevancia.

“No podemos dejar de reconocer, por ejemplo, esto que está pasando con las micro credenciales. Los más jóvenes que quieren tener esta inmediatez, no es cierto, en los cursos poder reflejarlo dentro de su LinkedIn dentro de sus redes”, indicó.

A juicio de la jefa de la Unidad de Educación Continua, este escenario representa uno de los principales desafíos para las instituciones de educación superior: adaptar sus mecanismos de formación y certificación a las nuevas necesidades de los estudiantes y trabajadores.

La apuesta no se limita, además, a profesionales universitarios. También se busca avanzar en la certificación de conocimientos de personas técnicas y trabajadores que han desarrollado competencias a través de sus oficios.

“La idea es crecer, es crecer juntos que crezca el territorio que crezca la comunidad y que mejor que a través de nosotros que somos la Universidad pública regional”, sostuvo Venegas.



Una oferta que busca construirse desde las necesidades de la comunidad



Finalmente, desde la UMAG hicieron un llamado a que empresas, instituciones y organizaciones puedan acercarse a la Unidad de Educación Continua para plantear necesidades específicas de capacitación.

La idea es que la oferta no sea estática, sino que pueda construirse también a partir de los requerimientos detectados en el territorio.

“Nosotros podemos llegar a crear programas si hay una empresa, por ejemplo, que quiere algo muy específico y necesita capacitar a su equipo en tal área que se acerquen nosotros también vamos a salir a la comunidad próximamente a captar esas necesidades y a poder hacer este equipo de trabajo articulado en conjunto vinculado con la realidad y las necesidades específicas de la región”, explicó Venegas.

Desde la Escuela de Medicina, en tanto, adelantaron que se trabaja en futuras iniciativas relacionadas con áreas específicas de la salud, entre ellas un programa sobre consejería en cáncer, mientras se proyecta una nueva versión online del curso de metodología de la investigación.





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