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4 de septiembre de 2026

MEJOR SALUD PARA PUERTO WILLIAMS: LANZAN PROGRAMA DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y PRIMEROS AUXILIOS FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL

En total, será un total de 50 beneficiarios, de septiembre a diciembre. El monto entregado por el Gobierno Regional es de $37.361.000 vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

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Frente a la municipalidad de Cabo de Hornos, capital provincial de la Antártica, hay erigidas dos carpas grandes que permiten la realización de actividades para las vecinas y vecinos de la comuna. En una de ellas, el jueves pasado, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto al alcalde de la comuna, Patricio Fernández; y otras autoridades y representantes de la comunidad, lanzaron el programa “Fortalecimiento de la salud comunitaria preventiva mediante ejercicio terapéutico y educación en autocuidado en la comuna de Cabo de Hornos”.


La iniciativa, presentada por la municipalidad, apunta a mejorar la capacidad resolutiva del programa de salud comunitaria preventiva por medio de un modelo de intervención que mejore la condición física, el autocuidado y la calidad de vida de los beneficiarios. Para ello se implementará un programa de ejercicio terapéutico y de fortalecimiento muscular supervisado por un kinesiólogo con implementos especializados (máquina de remo, prensa, trotadoras, poleas); mientras que otra profesional, también kinesióloga, desarrollará un programa de actividad física consciente tipo yoga, a fin de mejorar movilidad, flexibilidad y otorgar bienestar mental.

Un tercer curso será práctico, de primeros auxilios y autocuidado, con fantomas clínicos.

En total, será un total de 50 beneficiarios, de septiembre a diciembre. El monto entregado por el Gobierno Regional es de $37.361.000 vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). De esta forma, se mejorará la condición física, fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad de los usuarios; la respuesta ante emergencias domiciliarias; y se disminuirán los factores de riesgo asociados a la hipertensión, diabetes, obesidad y afecciones musculoesqueléticas. Se reducirá también la inequidad del acceso a la salud derivada del aislamiento geográfico.

Durante la presentación del programa, el Gobernador Flies contextualizó: “Uno de los temas más complicados que tenemos en nuestro tiempo es el de salud mental, especialmente en regiones aisladas; y aún más, en comunas aisladas (…) Dentro de la región de Magallanes, de las capitales provinciales, la que tiene más dificultad de conectividad y de acceso a servicios es esta comuna. Por eso, el buscar un espacio de encuentro, tanto en desarrollo personal como de socialización, es muy importante”.

A renglón seguido, adelantó que habrá “un primer impacto importante en que nos vamos a ver las caras, vamos a conversar, vamos a reírnos, a aprender juntos; a hacer yoga juntos. Y lo otro, y lo saben bien quienes trabajan en el ámbito kinesiológico: el mejor predictor de una adultez mayor sana es la capacidad muscular”: “Cuando queremos bajar la violencia intrafamiliar, mejorar las condiciones de salud mental, mejorar las condiciones físicas y de salud de nuestra población, no es tener un angiógrafo; es tener actividades como esta”.

El alcalde Fernández, en tanto, contó que el programa es el resultado de una encuesta que llegó al 65% de la población y que fue clarificadora en cuanto a una prioridad: “La parte del cuidado. Con esto nos sentimos orgullosos y esto viene a generar otros insumos, mayores, con las necesidades que tiene la población”.




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