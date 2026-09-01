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1 de septiembre de 2026

SUBMARINOS SCORPENE Y 209/1400L DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBAN A PUNTA ARENAS PARA ENTRENAR EN MAGALLANES

El despliegue refuerza la presencia naval en una región clave para los intereses marítimos de Chile

submarinos

Un submarino de la clase Scorpéne y un submarino de la clase 209/1400L de la Armada de Chile arribaron a Punta Arenas para efectuar misiones de entrenamiento táctico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El despliegue de estas unidades de la Fuerza de Submarinos, con base en Talcahuano, a la zona jurisdiccional de la Tercera Zona Naval, forma parte de los ciclos de actividades planificados anualmente por el Comando de Operaciones Navales.

En este marco, hace unos días llegó a Punta Arenas la Fuerza de Tarea Anfibia integrada por el buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea, la fragata antisubmarina Type 22 FF-19 Almirante Williams y antiáerea clase Adelaide FFG-11 Capitán Prat, y el petrolero AO-53 Araucano, incorporándose también a este despliegue la fragata antiaérea FFG-14 Almirante Latorre y antisubmarina Type 23 FF-07 Almirante Lynch.

La presencia de los submarinos clase Scorpéne y 209/1400L en la Región de Magallanes y Antártica Chilena pemitirá a la institución mejorar sus capacidades operativas e incrementar el nivel de entrenamiento de sus tripulaciones en una región clave para los intereses marítimos del país.

El tránsito hacia el extremo austral, que considera además labores de fiscalización por parte de los submarinos, refuerza el compromiso de la Armada de Chile con la permanente proyección operativa en esa zona del país.

Eficiencia y disuasión

La Fuerza de Submarinos de la Armada de Chile es una fuerza operativa moderna y dotada de tecnología de punta que contribuye al Poder Naval, entregando disuación y protección del territorio e intereses marítimos nacionales en el vasto océano Pacífico.

Su misión permanente y más demandante es contribuir a tareas de defensa de la soberanía e integridad territorial, pero también a la protección de los intereses marítimos nacionales a través de patrullajes, vigilancia y tareas de obtención de información útil para que las operaciones de fiscalización pesquera sean más eficientes, todo como parte de la acción del Estado en el mar.

Con base en Talcahuano y subordinada al Comando de Operaciones Navales, la Fuerza de Submarinos de la Armada de Chile nace el 4 de julio de 1917, fecha en que es izado el pabellón chileno en seis sumergibles de la clase H construidos por Fore River Shipbuilding Company en la ciudad estadounidense de Quince, Maryland.

Hoy opera cuatro submarinos: el SS-20 Thomson SS-21 Simpson de la clase 209/1400L, construidos en la década de 1980 en los astilleros de Howaldtswerke en Kiel, y el SS-22 General Carrera y el SS-23 General O´Higgins de la clase Scorpène, construidos en la primera década del siglo XXI por el consorcio DCN/ Bazán (hoy Naval Group y Navantia, respectivamente).

La Armada de Chile está en las primeras fases del proyecto de reemplazo de estas unidades de la clase 209/1400L que tienen 41 años de servicio. "Esta renovación es clave para que la Armada mantenga una capacidad disuasiva relevante y un poder naval equilibrado frente a los desafíos futuros”, indicó el comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, contraalmirante Federico Saelzer.

Fuente: infodefensa.com


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