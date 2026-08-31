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31 de agosto de 2026

XII ENCUENTRO PATAGÓNICO DE DANZA REUNIÓ A 416 BAILARINES DE CHILE Y ARGENTINA EN PORVENIR

Con 416 bailarines, cuatro ciudades y dos países representados, el XII Encuentro Patagónico de Danza volvió a transformar a Porvenir en un punto de encuentro para artistas de la Patagonia chilena y argentina.

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Delegaciones de Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas y Porvenir participaron de una multitudinaria jornada organizada por la Agrupación de Danza Anakenen, fortaleciendo los lazos culturales y de hermandad entre ambos países.

 
Una verdadera fiesta del arte y la cultura se vivió este sábado recién pasado en el gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, con la realización del XII Encuentro Patagónico de Danza, actividad que reunió a 416 bailarines provenientes de cuatro ciudades de Chile y Argentina.

 
El encuentro, organizado por la Agrupación de Danza Anakenen, contó con delegaciones provenientes de Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas y Porvenir, cuyos bailarines llegaron acompañados por profesores, directores y familias para compartir sobre un mismo escenario su pasión por la danza.

 
Durante la jornada, el público pudo disfrutar de numerosas presentaciones y diferentes expresiones artísticas, reflejando el talento, dedicación y trabajo desarrollado por las agrupaciones participantes.

 
Emotivo homenaje abrió la jornada

 
El XII Encuentro Patagónico de Danza comenzó con un momento de especial recogimiento, mediante un homenaje dedicado a los adolescentes recientemente fallecidos, cuya partida ha generado profundo pesar, incluyendo un especial recuerdo para Vale.

 
Posteriormente, el escenario dio paso a la música, el movimiento y las distintas presentaciones preparadas por las delegaciones de ambos países.

 
Desde la organización destacaron especialmente el espíritu de hermandad que caracterizó la actividad, expresado en el compañerismo entre los bailarines, el reconocimiento al trabajo de cada agrupación y las nuevas amistades generadas durante el encuentro.

 
Organización agradeció el apoyo recibido

 
Tras finalizar la actividad, la Agrupación de Danza Anakenen manifestó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esta nueva edición, destacando especialmente el compromiso y esfuerzo de sus apoderados y directiva, quienes trabajaron intensamente en la organización.

 
Los agradecimientos se extendieron a cada bailarín y bailarina, profesores, directores y familias, además de las agrupaciones que viajaron desde diferentes puntos de la Patagonia para participar.

 
Asimismo, Anakenen valoró el respaldo de la Municipalidad de Porvenir, comerciantes, personas particulares, vecinos y colaboradores, quienes realizaron distintos aportes para concretar esta importante jornada cultural en la comuna.

 
Porvenir volvió a unir a la Patagonia a través de la danza

 
Con 416 bailarines, cuatro ciudades y dos países representados, el XII Encuentro Patagónico de Danza volvió a transformar a Porvenir en un punto de encuentro para artistas de la Patagonia chilena y argentina.

 
La actividad dejó nuevas amistades, experiencias y recuerdos entre sus participantes, reafirmando un encuentro que continúa creciendo y que tiene como pilares la pasión por la danza, la cultura, el compañerismo y la hermandad entre Chile y Argentina.

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