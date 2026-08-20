SEGUNDO ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MAGALLANES YA SUPERA LOS 90 INSCRITOS Y PREPARA UNA AGENDA CENTRADA EN INVERSIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Una mirada centrada en las oportunidades económicas, turísticas y estratégicas que enfrenta Magallanes realizó esta mañana el presidente del Consejo Empresarial Chile-España de SOFOFA, Andrés Montero, durante una entrevista con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que también se refirió al próximo Encuentro Empresarial en Magallanes, que se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026.

Durante la conversación, Montero sostuvo que el turismo debe ocupar un lugar central en el desarrollo futuro de la región, pero advirtió que para aprovechar su potencial es necesario avanzar tanto en infraestructura como en una transformación de la forma en que la comunidad recibe a los visitantes.

“Yo soy un convencido que el futuro de Magallanes tiene una relación estrecha con el turismo”, afirmó, agregando que para ello “necesitamos infraestructura y necesitamos transformar a los habitantes de Punta Arenas y de Magallanes en general en buenos huéspedes y buenos receptores de turismo extranjero y también chileno”.

En esa línea, planteó que la región debe ampliar su oferta más allá de los destinos tradicionalmente asociados a Magallanes. A su juicio, existe espacio para desarrollar nuevas categorías vinculadas al turismo de aventura, deportivo, antártico y otras experiencias que permitan diversificar la actividad.

“En general, si uno le pregunta a cualquier chileno turismo en Magallanes, la respuesta es Torres del Paine y la verdad que fuera de Torres del Paine también hay muchos lugares muy bonitos”, señaló.

Montero destacó particularmente las posibilidades de Tierra del Fuego y Puerto Williams, además de la necesidad de mejorar las condiciones de conectividad y acceso. En ese contexto, puso énfasis en la importancia de contar con un puerto adecuado para Punta Arenas y de continuar fortaleciendo la infraestructura regional.

Pero el desarrollo turístico, según planteó, no depende únicamente de grandes inversiones. También requiere adaptar servicios y horarios a las necesidades de quienes visitan la zona.

“Los restaurantes están cerrados a las 19:00 horas de la tarde, no hay dónde ir, o sea, tiene que ser mucho más receptiva la población. Y más flexible los horarios laborales de los restaurantes, de los hoteles para que no se cierren”, sostuvo.

El empresario comparó esta situación con la experiencia de Ushuaia, ciudad que, según señaló, lleva años desarrollando una estrategia turística orientada a recibir visitantes internacionales. “Creo que está el potencial, pero tenemos que creernos el cuento y es un tema no solo de las autoridades, sino que también de la población de Punta Arenas”, afirmó.

El Estrecho y la posición estratégica de Magallanes

Otro de los ejes de la entrevista fue la posición estratégica de la región frente a los cambios que experimenta el comercio y la geopolítica internacional.

Montero planteó que Chile debe anticiparse a escenarios en los cuales rutas marítimas como el Estrecho de Magallanes puedan adquirir una importancia todavía mayor, especialmente ante las dificultades que han experimentado otras vías internacionales de navegación.

En este punto, insistió en la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria, la conectividad y las capacidades de la población para recibir visitantes y trabajadores extranjeros.

También abordó la relación histórica entre Magallanes y las islas Falkland/Malvinas, proponiendo una mirada centrada en la cooperación económica, turística y científica.

“Yo creo en la colaboración. Creo que Punta Arenas, Ushuaia y Stanley deberían tener una ruta común y deberían buscar entendimiento más que confrontación. Yo creo que es el camino adecuado para potenciar el Cono Sur”, manifestó.

El presidente del Consejo Empresarial Chile-España de SOFOFA sostuvo que las diferencias diplomáticas entre Argentina y Reino Unido deben mantenerse en un ámbito separado de las posibilidades de intercambio que puedan beneficiar a las comunidades australes.

En ese sentido, llamó a fortalecer los vínculos regionales y a conocer con mayor profundidad el territorio austral. “Chile tiene que ser muy firme en términos de sus derechos sobre el Estrecho y también sobre su proyección antártica”, afirmó.

Asimismo, manifestó preocupación por la baja densidad poblacional de las zonas australes y planteó que el Estado debe impulsar políticas que permitan fortalecer la presencia y actividad económica en territorios como Tierra del Fuego.

Encuentro Empresarial reunirá a actores públicos y privados

En paralelo, Montero adelantó algunos detalles del segundo Encuentro Empresarial en Magallanes, que se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de este año.

Según explicó, la instancia busca reunir a representantes empresariales, autoridades y distintos sectores productivos para abordar las oportunidades de desarrollo de la región.

“Ya tenemos un programa muy interesante, vamos a visitar empresas, vamos a ir a centros de cultivos, salmones, vamos a tener una artística a primer nivel con el pianista Felipe Braun, que va a tocar en el Teatro de Punta Arenas”, detalló.

El encuentro también contempla conversaciones sobre turismo, energía, hidrógeno, salmonicultura, cultura y otras áreas productivas que, a juicio de Montero, tendrán una creciente importancia para el futuro económico regional.

El dirigente empresarial destacó además la participación que ya se ha confirmado para la actividad, señalando que entre los asistentes estarán autoridades y representantes de distintos sectores.

Optimismo económico y críticas a la gestión del Estado

Durante la entrevista, Montero también entregó su evaluación respecto del escenario económico nacional y las expectativas para los próximos años.

Aunque reconoció que el actual período será complejo, manifestó una visión positiva respecto del comportamiento de la economía durante 2027 y valoró el avance de proyectos que, según indicó, permanecían paralizados.

“Yo soy bastante optimista. (…) Creo que lo que viene en el resto del año creo que va a ser un año duro para los chilenos, pero creo que el próximo año va a ser un año importante, va a ser un año de crecimiento”, sostuvo.

En materia de inversión, destacó la necesidad de reducir las trabas burocráticas y avanzar en infraestructura, conectividad y condiciones que permitan materializar proyectos.

También planteó la necesidad de revisar aspectos de la legislación laboral y tributaria, particularmente considerando las diferencias entre sectores económicos con distintas dinámicas productivas.

“Cada actividad económica es distinta. La fruticultura tiene estacionalidad, el turismo tiene estacionalidad”, señaló, cuestionando la aplicación de condiciones homogéneas para actividades que presentan realidades diferentes.

Infraestructura, turismo y protección del patrimonio natural

Montero también se refirió a la necesidad de equilibrar desarrollo económico y protección de los atractivos naturales que sustentan buena parte del potencial turístico del país.

En ese contexto, manifestó su oposición a la instalación de determinados proyectos de generación eólica en sectores que considera estratégicos desde el punto de vista paisajístico y turístico.

“Creo que es un crimen para el turismo”, sostuvo al referirse a la instalación de torres eólicas en sectores como Frutillar, el lago Llanquihue o Torres del Paine, planteando que deben existir zonas protegidas donde determinadas infraestructuras no sean instaladas.

Respecto de la salmonicultura, en tanto, manifestó ser partidario de la actividad, aunque enfatizó que su desarrollo debe estar acompañado de reglas claras y fiscalización.

“Soy ferviente partidario de la salmonicultura. Pero tienen que haber normas y eso tienen que cumplirse”, afirmó.

Una mirada de largo plazo para las regiones australes

Finalmente, el dirigente empresarial insistió en que las regiones extremas requieren una mirada de Estado que vaya más allá de las contingencias políticas y que permita aprovechar sus ventajas estratégicas.

En ese sentido, llamó a poner mayor atención en las regiones australes, fortalecer la conectividad y avanzar en infraestructura que permita integrar territorialmente al país.

“Hay muchos temas sobre los cuales podemos conversar: infraestructura y por eso hemos combinado al comandante en jefe para que nos cuente un poco cómo va este tema de la ruta por Chile”, señaló.

La entrevista concluyó con una invitación a continuar abordando estos desafíos durante la realización del Encuentro Empresarial en Magallanes, instancia que, de acuerdo con Montero, ya registra más de 90 inscritos y buscará poner en discusión las oportunidades de desarrollo económico, turístico, energético y productivo de la región.





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