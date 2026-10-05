TABSA FORTALECE SU COMPROMISO AMBIENTAL CON POSITIVOS RESULTADOS DE RECICLAJE

En el marco de su política de Sostenibilidad, TABSA continúa desarrollando acciones orientadas al cuidado del medio ambiente, entre ellas una importante labor de reciclaje que durante 2026 ha alcanzado positivos resultados.

Así lo certificó la empresa Ecoaustral, que mediante su reporte ecológico correspondiente a los primeros siete meses del año informó que TABSA aportó 800 kilos de papel y cartón para reciclaje, evitando con ello la tala de casi 16 árboles adultos.

Desde TABSA destacaron que estos resultados representan un aporte concreto al compromiso de la compañía con el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a reducir su huella de carbono y a mitigar los efectos del cambio climático.

De acuerdo con el reporte de Ecoaustral, el material reciclado durante este período representa además la captación de 157 kilos de CO₂ al año y un ahorro cercano a los 212 mil litros de agua, evidenciando los beneficios ambientales asociados a una adecuada gestión y valorización de los residuos.

Estos resultados forman parte de las acciones que TABSA desarrolla en materia de Sostenibilidad, buscando incorporar prácticas responsables en sus operaciones y generar un impacto positivo en el entorno en el que presta sus servicios.