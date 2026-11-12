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12 de noviembre de 2026

CARABINEROS DETUVO A JOVEN DE 19 AÑOS CON MÁS DE 219 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUERTO NATALES

Carabineros decomisó marihuana, $141.000 en efectivo y dos teléfonos celulares durante el procedimiento.

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Un joven de 19 años fue detenido por Carabineros en Puerto Natales, luego de ser sorprendido transportando 219 gramos y 700 miligramos de marihuana al interior de un vehículo. El procedimiento fue desarrollado por personal de la Patrulla Centauro, en el marco de los servicios preventivos que realiza la institución en distintos sectores de la comuna.

El hecho se registró cuando funcionarios policiales observaron un automóvil de color rojo cuyo conductor, al advertir la presencia de Carabineros, inició una huida por distintas calles de la ciudad, situación que motivó un seguimiento policial a distancia.

Posteriormente, el conductor detuvo la marcha del vehículo e intentó escapar a pie, siendo alcanzado rápidamente por los funcionarios policiales.

Tras efectuar una inspección del automóvil, Carabineros encontró una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia vegetal de color verde, por lo que el individuo fue trasladado hasta dependencias de la 2ª Comisaría de Puerto Natales.

En el recinto policial, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó una prueba de campo a la sustancia incautada, cuyo resultado fue positivo para marihuana, concretándose la detención del joven por infracción a la Ley de Drogas.

En el procedimiento se logró incautar un total de 219 gramos y 700 miligramos de marihuana, además de $141.000 en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, especies que quedaron a disposición de las diligencias correspondientes.

El detenido, un ciudadano chileno de 19 años que mantenía antecedentes penales, quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

Desde Carabineros reiteraron su compromiso de continuar desarrollando servicios preventivos y operativos en distintos puntos de Puerto Natales, con el propósito de prevenir y combatir el tráfico de drogas y contribuir a la seguridad de los habitantes de la comuna.

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