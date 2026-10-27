Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

27 de octubre de 2026

OPERATIVO CONJUNTO DE CARABINEROS Y DGAC PERMITE DETENER A PERSONA CON ORDEN PENDIENTE EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El individuo mantenía una orden vigente por el delito de hurto simple y se encontraba prófugo desde el 28 de agosto de 2026.

carabinerosaeropuerto27102026

Carabineros detuvo en el Aeropuerto de Punta Arenas a una persona que mantenía una orden vigente por el delito de hurto simple, en el marco de un servicio policial desarrollado en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de Punta Arenas, que, durante las labores de vigilancia y control en el terminal aéreo, logró identificar a un individuo que registraba una orden pendiente por este delito.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la persona se mantenía prófuga desde el 28 de agosto de 2026, fecha desde la cual registraba la orden vinculada al delito de hurto simple, emanada desde la Fiscalía de Coyhaique.

Tras confirmar la vigencia de la orden, Carabineros procedió a su detención, en el contexto de los servicios preventivos y de seguridad desplegados en el aeropuerto de la capital regional de Magallanes.

El procedimiento se enmarca en las labores de fiscalización y control que desarrolla personal policial en coordinación con la DGAC, con el objetivo de detectar a personas que mantengan órdenes judiciales pendientes.

fiscalizacion

CARABINEROS REALIZÓ FISCALIZACIONES A VEHÍCULOS Y LOCALES NOCTURNOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

FISCALIZACIÓN VEHICULAR TERMINA CON UN DETENIDO POR POSESIÓN DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES

Leer Más

El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El detenido fue identificado con las iniciales M.J.R.R., de 34 años, ciudadano colombiano que, de acuerdo con los antecedentes policiales, registra dos reiteraciones por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

detenido26102026
nuestrospodcast
carabinerosaeropuerto27102026

OPERATIVO CONJUNTO DE CARABINEROS Y DGAC PERMITE DETENER A PERSONA CON ORDEN PENDIENTE EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
carabinerosaeropuerto27102026

OPERATIVO CONJUNTO DE CARABINEROS Y DGAC PERMITE DETENER A PERSONA CON ORDEN PENDIENTE EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
cordenapprevencion

MÁS DE UN CENTENAR DE MUJERES SE SUMARON CON ENERGÍA A LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fiscalizacion

CARABINEROS REALIZÓ FISCALIZACIONES A VEHÍCULOS Y LOCALES NOCTURNOS EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.