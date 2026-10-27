OPERATIVO CONJUNTO DE CARABINEROS Y DGAC PERMITE DETENER A PERSONA CON ORDEN PENDIENTE EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Carabineros detuvo en el Aeropuerto de Punta Arenas a una persona que mantenía una orden vigente por el delito de hurto simple, en el marco de un servicio policial desarrollado en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de Punta Arenas, que, durante las labores de vigilancia y control en el terminal aéreo, logró identificar a un individuo que registraba una orden pendiente por este delito.



De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la persona se mantenía prófuga desde el 28 de agosto de 2026, fecha desde la cual registraba la orden vinculada al delito de hurto simple, emanada desde la Fiscalía de Coyhaique.



Tras confirmar la vigencia de la orden, Carabineros procedió a su detención, en el contexto de los servicios preventivos y de seguridad desplegados en el aeropuerto de la capital regional de Magallanes.



El procedimiento se enmarca en las labores de fiscalización y control que desarrolla personal policial en coordinación con la DGAC, con el objetivo de detectar a personas que mantengan órdenes judiciales pendientes.

