ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES PRESENTARON PROYECTO DE BIOCOMBUSTIBLES A LA INDUSTRIA SALMONERA

Yuliana Mercado y Brayan Caballero, del Liceo Bicentenario Armando Quezada Acharán, junto a Juan Valencia, del Liceo María Behety de Menéndez, presentaron los avances de la iniciativa Hydrogenios en ESA Magallanes 2026, encuentro realizado en el Hotel Dreams de Punta Arenas. Los tres estudiantes pertenecen a establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.

El proyecto busca valorizar residuos grasos de la industria del salmón para desarrollar biocombustibles, vinculando la investigación científica, la innovación tecnológica y la economía circular. La propuesta también apunta a promover el aprendizaje práctico de las ciencias y explorar alternativas energéticas con potencial aplicación en el sector productivo.

Los jóvenes participaron en el encuentro invitados por Salmonexpert y la Asociación de Salmoneros de Magallanes. La actividad reunió a más de 700 personas, entre productores, trabajadores de la industria, estudiantes de enseñanza media y proveedores locales, con exhibiciones tecnológicas y espacios de conversación sobre los desafíos y oportunidades de la salmonicultura regional.

La presentación de Hydrogenios permitió dar a conocer una iniciativa surgida en establecimientos públicos y su búsqueda de soluciones frente a desafíos productivos y ambientales. La experiencia también representa una instancia de vinculación entre estudiantes, industria y proveedores, acercando a los jóvenes a los procesos de innovación e investigación relacionados con el desarrollo energético y la sustentabilidad en Magallanes.