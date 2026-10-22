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22 de octubre de 2026

DIRIGENTES NACIONALES ABORDAN LA DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO Y EL ESCENARIO LABORAL EN MAGALLANES

​La Voz de la ANEF

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El vicepresidente nacional de la agrupación, Helmut Griott, y el abogado institucional, Filippo Rossi, visitaron Punta Arenas para dialogar con las bases sindicales locales. Durante su participación en el programa La Voz de la ANEF, los profesionales abordaron los principales desafíos de la función pública, la inestabilidad laboral del sector y las mesas de trabajo vigentes con el gobierno.

En los estudios de Polar Comunicaciones, Griott desmintió que exista una sobrepoblación de trabajadores estatales en el país. El dirigente detalló que Chile cuenta con un 9% de fuerza laboral pública, cifra muy inferior al promedio de la OCDE, advirtiendo que los despidos arbitrarios afectan directamente el servicio entregado a la ciudadanía de la región de Magallanes.

Por su parte, Rossi explicó las complejidades legales que enfrentan los funcionarios frente al estatuto administrativo y la figura de las contratas. El abogado precisó que el 70% de las dotaciones se encuentra bajo esta modalidad inestable, dependiendo hoy de la jurisprudencia de los tribunales sobre la confianza legítima para evitar desvinculaciones masivas a fin de año.

El espacio radial también permitió aclarar la reciente polémica nacional por el uso de licencias médicas en el extranjero. Los invitados precisaron que los datos surgieron de un cruce algorítmico sin análisis de contexto, afectando injustamente a trabajadores que realizaban tratamientos autorizados, sin defender en ningún caso a quienes cometen fraudes comprobados.

Finalmente, la emisión de La Voz de la ANEF destacó la activa participación de los funcionarios estatales en las terceras olimpiadas deportivas del gremio. Estas jornadas recreativas, que incluyen disciplinas como futsal y básquetbol, continúan desarrollándose con éxito en el Gimnasio 18 de Septiembre, promoviendo el bienestar y la unidad comunitaria en Punta Arenas.


Estudio POC2026

PERFILES LABORALES DEL SECTOR EÓLICO ANALIZADOS POR EL OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES EVIDENCIAN BRECHAS EN CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

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