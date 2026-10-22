PATRICIO MLADINIC ES RECONOCIDO COMO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES TRAS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA

En una ceremonia realizada en el Centro Cultural de Punta Arenas, Patricio Mladinic Centurione recibió el nombramiento de Ciudadano Ilustre de Magallanes. El galardón cierra un 2026 que el propio locutor definió como una "montaña rusa", destacando su medio siglo de trayectoria en las comunicaciones y la exitosa recuperación tras un delicado episodio de salud sufrido a inicios de año.

Durante la jornada, dedicó el reconocimiento a sus difuntos padres, Antonio y Santa. Fiel a su estilo, desató las risas de los asistentes al relatar cómo su pareja, Ana María Gallardo, preparó en secreto el currículo de postulación, bromeando con que lo usaría en su velatorio en el santuario Don Bosco, ante lo cual el comunicador se definió como "muy inocente".

En su intervención, el ex locutor de Radio Polar, abordó áreas prioritarias para la comunidad, insistiendo en la necesidad de entregar mayores aportes a la educación pública. También tuvo palabras de gratitud para el equipo médico que lo atendió a principios de año e hizo un llamado directo a los profesionales de la salud que estudian Medicina para que permanezcan ejerciendo como especialistas en la región.

Finalmente, Mladinic advirtió a las autoridades sobre el avance de Australia, Nueva Zelanda y Ushuaia en la disputa por ser la puerta de entrada a la Antártica. Junto a esto, instó a mejorar el rostro del centro de Punta Arenas, recordando el antiguo atractivo del tramo de calle Bories, y propuso avanzar en la construcción de un rodoviario para potenciar los eventos científicos, culturales y el turismo local.