PERIODISTA MARÍA PASTORA SANDOVAL PRESENTA “CLICS ANTÁRTICOS” Y ANALIZA EL INTERÉS MUNDIAL POR EL CONTINENTE BLANCO

La relación de la ciudadanía con la Antártica, los desafíos de acercar el conocimiento científico a las personas y las oportunidades que representa el continente blanco para Magallanes fueron algunos de los temas abordados esta mañana por la periodista científica y autora del libro Clics Antárticos, María Pastora Sandoval, durante una conversación en el programa Antártica Viva: Ciencia y Futuro de Polar Comunicaciones.​

La entrevista se desarrolló en el espacio Antártica Viva, Ciencia y Futuro, dedicado a difundir experiencias, conocimientos e iniciativas relacionadas con el continente antártico desde perspectivas científicas, educativas, turísticas y empresariales.

Durante el diálogo, Sandoval explicó cómo surgió su interés por el periodismo científico, el proceso que la llevó a transformar una investigación académica en un libro de divulgación y los resultados de su análisis sobre las búsquedas relacionadas con la Antártica en internet. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la identificación de la ciudadanía con el territorio chileno antártico y de aprovechar las oportunidades que ofrece la posición estratégica de Punta Arenas.

De las comunicaciones al periodismo científico

La trayectoria de María Pastora Sandoval en el ámbito de las comunicaciones comenzó en un entorno familiar ligado a los medios, ya que sus padres trabajaban en este sector. Sin embargo, su interés por la divulgación científica se consolidó durante su juventud, cuando seguía programas televisivos dedicados a la ciencia y sus protagonistas.

En la entrevista, recordó que uno de sus referentes fue el periodista Hernán Holguín, cuyo trabajo le permitió descubrir que su vocación no estaba necesariamente en desarrollar investigaciones científicas, sino en comunicarlas y acercarlas a la ciudadanía.

“En esa época, en los años 80, estaba Hernán Holguín, que es un gran periodista científico y a mí me encantaba su programa que se llamaba Mundo. Era Mundo 82, Mundo 83, ya sé, y a mí me encantaba ese programa, entonces yo dije, sabes que parece que lo mío parece es ser científica, porque yo veía que le entrevistaba a científicos, hacía reportaje, dije, me encanta la ciencia hasta que descubrí que los científicos a veces pasan años sin hacer hallazgos, años estudiando algo que a lo mejor tienen que volver atrás, entonces yo dije, sabes que a mí me gusta hablar de la ciencia, me gusta hablar de esto, no es que me guste hacer ciencia”.

A partir de esa reflexión, decidió orientar su formación hacia el periodismo científico, un área que considera especialmente desafiante debido a la necesidad de traducir contenidos especializados a un lenguaje comprensible y atractivo para públicos diversos.

Sandoval sostuvo que uno de los principales obstáculos consiste en lograr que la información científica despierte interés en un entorno mediático donde predominan contenidos de consumo rápido y temas que apelan a la espectacularidad.

“Es muy difícil, entre comillas, traducir los contenidos muy científicos a contenidos a los que las personas les interese”, señaló, al explicar que la labor de quienes trabajan en esta especialidad consiste en encontrar formas de comunicar información rigurosa sin perder su valor ni su complejidad.

Desinformación y el desafío de comunicar ciencia en la era digital

Otro de los temas centrales de la conversación fue el impacto de la desinformación y las noticias falsas en la percepción pública de la ciencia. Para la periodista, el mayor acceso a información no necesariamente se traduce en una mejor comprensión de los fenómenos científicos, especialmente cuando circulan teorías conspirativas y contenidos que compiten por captar la atención de los usuarios.

Como ejemplo, mencionó el terraplanismo y las interpretaciones conspirativas relacionadas con la Antártica, donde algunas publicaciones presentan al continente como un supuesto muro de hielo que marcaría el límite del mundo.

La autora explicó que estas narrativas pueden generar más curiosidad que los datos científicos sobre la biodiversidad, el retroceso de las poblaciones de determinadas especies o los efectos del cambio climático.

“Entonces uno, contrariamente a lo que pudiese pensar, los contenidos científicos tienen más desafíos porque es mucho más atractivo que decirte: ‘Oye, esa izquierda, los extraterrestres están llegando a la Antártica’, y ya, y eso produce mucho más curiosidad que decirte, como, sabes qué, la población de pingüinos ha retrocedido un tercio en no sé cuántos años”, planteó durante la entrevista.

En ese escenario, destacó la importancia de que el periodismo científico contribuya a contextualizar los datos, entregar información verificable y despertar interés por los procesos que ocurren en el continente blanco.

La experiencia de la pandemia, añadió, permitió observar que la ciencia puede ocupar un lugar central en la agenda pública, aunque ese protagonismo estuvo asociado a una crisis sanitaria mundial.

“El periodismo científico vivió lamentablemente su tiempo de gloria en la pandemia. En la pandemia logramos situar al periodismo científico, o sea, situar la ciencia en portadas de diario. Todos hablaban de vacunas y sabían de vacunas”, recordó.

Para Sandoval, el desafío actual consiste en mantener el interés por la ciencia más allá de las emergencias y conseguir que los contenidos científicos formen parte de la conversación cotidiana.

“Clics Antárticos”: una investigación sobre el interés por el continente blanco

Uno de los principales motivos de la visita de Sandoval fue presentar los alcances de Clics Antárticos, libro que surgió a partir de una investigación académica sobre las búsquedas relacionadas con la Antártica en Google.

La publicación tiene como punto de partida una pregunta: si en Punta Arenas existe una relación más estrecha con el continente blanco, ¿se refleja esa cercanía en el interés que manifiestan las personas al buscar información en internet?

Para responderla, la periodista recurrió a Google Trends, una herramienta que permite observar tendencias de búsqueda y comparar el interés por determinados términos en distintos lugares y períodos.

Su trabajo comenzó con la comparación de búsquedas entre Punta Arenas y otras ciudades chilenas. Posteriormente, amplió el análisis hacia centros urbanos internacionales como Moscú, Delhi, Nueva York, Londres y Tokio.

La investigación permitió identificar diferencias en la forma en que las personas buscan información sobre la Antártica, así como períodos en los que el interés aumenta considerablemente debido a acontecimientos, actividades o fechas conmemorativas.

“Acá hablamos más de Antártica, pero no, o sea, tenemos explosiones de interés, por ejemplo, el Día de la Antártica, la Feria Antártica Escolar, la ceremonia de Piloto Pardo, pero son picos que suben y bajan mucho. No hay como una constante”, explicó.

La autora indicó que estos comportamientos contrastan con los de otras ciudades donde el interés puede ser menor, pero se mantiene de manera más estable.

En ese sentido, el libro busca presentar los resultados de la investigación en un formato más cercano al público general, incorporando preguntas, comparaciones y datos curiosos que permitan comprender cómo se construye la relación entre las personas y el continente blanco.

De un trabajo académico a una publicación de divulgación

El desarrollo de Clics Antárticos estuvo vinculado a la experiencia de Sandoval en encuentros científicos internacionales, donde presentó parte de sus hallazgos y pudo intercambiar ideas con investigadores de distintas áreas.

La periodista relató que expuso un póster derivado de su investigación en Noruega, durante una instancia vinculada al Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), en el marco de actividades relacionadas con la ciencia antártica internacional.

En ese contexto, explicó que su trabajo despertó interés entre especialistas que abordaban la relación de la sociedad con la Antártica desde perspectivas diferentes a las ciencias naturales.

Entre los temas que llamaron su atención estaba el estudio de la representación del continente en la industria del entretenimiento y la manera en que esas imágenes influyen en la percepción pública. También conoció investigaciones sobre inclusión lingüística y las dificultades que enfrentan quienes no dominan el inglés en los espacios internacionales vinculados a la Antártica.

Estas experiencias reforzaron su convicción de que los resultados de su investigación podían llegar a más personas si se presentaban en una plataforma accesible.

“Entonces, cuando yo contaba sobre mis hallazgos, tanto en la charla que di como también en el póster y posteriormente conversando con las personas que fueron a SCAR, me di cuenta que son datos muy anecdóticos, muy curiosos que finalmente merecían estar en una plataforma que fuera más, digamos, más amigable”, relató.

De esta manera, el libro se convirtió en una oportunidad para acercar los resultados de una investigación especializada a lectores interesados en la Antártica, pero que no necesariamente cuentan con formación científica.

Punta Arenas y su relación con la Antártica: una identidad que debe fortalecerse

La conversación también abordó la relación entre Magallanes y el continente blanco, considerando que Punta Arenas constituye una de las principales puertas de entrada hacia la Antártica.

Sandoval sostuvo que existe una identificación cultural y territorial con el continente, aunque esa cercanía no siempre se traduce en una participación activa de la ciudadanía en instancias relacionadas con su conocimiento, difusión y protección.

Durante la entrevista, comentó que incluso entre personas que sienten la Antártica como parte de su identidad regional existe desconocimiento sobre los aspectos históricos, jurídicos y científicos que rodean al territorio.

La periodista destacó que es importante fortalecer el reconocimiento del nombre oficial utilizado en Chile, Territorio Chileno Antártico, y promover una comprensión más profunda del vínculo entre la región y el continente.

“Entonces creo que es un largo trabajo. En primer lugar, posicionar el nombre chileno que es territorio chileno antártico porque nosotros estábamos acostumbrados a decir antártica chilena, pero esto cambió legalmente, se llama territorio chileno antártico”, señaló.

En su análisis, la tarea no corresponde exclusivamente a los investigadores o a las instituciones especializadas, sino que requiere la participación de los medios de comunicación, las autoridades y la ciudadanía.

“Y tenemos todos que accionar, o sea, por un lado estamos los periodistas. Por otro lado, los medios. Por otro lado, la ciudadanía, las instituciones, así que todos tenemos una gran labor de posicionar el territorio chileno antártico de nuestro corazón”, expresó.

De esta manera, planteó que la divulgación científica puede contribuir a que la Antártica deje de percibirse como un territorio distante y se entienda como un espacio relevante para la identidad, la investigación y el futuro de Magallanes.

El aporte de las ciencias sociales al conocimiento antártico

Entre los cambios que Sandoval ha observado durante su trayectoria, destacó la creciente incorporación de las ciencias sociales al estudio de la Antártica.

Tradicionalmente, buena parte de la investigación se ha concentrado en disciplinas como la biología marina, la oceanografía y otras áreas vinculadas a los ecosistemas y las condiciones naturales del continente.

Sin embargo, la periodista señaló que actualmente existe un mayor interés por comprender la presencia humana, las formas de comunicación, la identidad y las experiencias de quienes desarrollan actividades en este territorio.

“Creo que justamente la irrupción de las Ciencias Sociales es muy importante”, afirmó.

En esa línea, valoró que se estudie cómo las personas se relacionan con la Antártica, qué significado le atribuyen y de qué manera esa experiencia influye en sus vidas.

Para ilustrar esta conexión, recordó conversaciones con personas que han viajado al continente y que manifiestan un fuerte deseo de regresar, incluso después de haber participado en varias expediciones.

La periodista comparó estos testimonios con la experiencia de un astronauta con quien tuvo la oportunidad de conversar, quien le señaló que extrañaba el espacio de manera permanente debido a los vínculos y experiencias construidos durante su estadía.

A su juicio, estas vivencias muestran que el estudio de la Antártica no debe limitarse a sus características geográficas y naturales, sino que también debe considerar las dimensiones humanas y sociales.

Infraestructura portuaria y turismo antártico: oportunidades para Magallanes

La entrevista también permitió abordar los desafíos de desarrollo regional vinculados a la infraestructura portuaria, la logística y el turismo antártico.

Sandoval consideró que el fortalecimiento de las instalaciones portuarias constituye una tarea prioritaria para Chile, especialmente frente al posicionamiento de otras ciudades que buscan consolidarse como puertas de entrada al continente blanco.

En particular, mencionó el desarrollo de Ushuaia, en Argentina, como un punto de comparación para reflexionar sobre las oportunidades que tiene Punta Arenas y las inversiones que requiere para potenciar su papel en las actividades antárticas.

“Yo creo que el tema portuario es crítico, es crítico, tú ves el posicionamiento argentino en Ushuaia justamente con tremenda infraestructura. Y eso es una deuda que tenemos como Estado en Chile”, sostuvo.

La periodista también se refirió al turismo antártico, una actividad que representa una oportunidad para la región, pero cuyo costo limita el acceso de gran parte de la población a este tipo de viajes.

En ese contexto, señaló que las búsquedas en inglés relacionadas con la Antártica muestran el interés turístico que existe en torno al continente y la relevancia de las ciudades que funcionan como puntos de partida.

“Pero fíjate que las hice una comparación entre Ushuaia y Punta Arenas, búsquedas en inglés de la palabra Antártica y buscan la mayoría busca turismo. O sea, somos puerta de entrada turística también”, comentó.

Para Sandoval, este escenario refuerza la necesidad de que quienes viven en Magallanes cuenten con información suficiente para comprender la importancia de su territorio y transmitir ese conocimiento a las personas que llegan a la región para viajar hacia la Antártica.

“Si bien como dije al principio, no todos vamos a poder ir a Antártica algún día, sí tenemos que tener la capacidad de que los que interactuamos con las personas que van a estar acá para ir a Antártica, tengamos nosotros primero una identificación de información en el que sintamos que hay ese vínculo real”, planteó.

Un continente que pocos visitan y muchos buscan en internet

El subtítulo de Clics Antárticos resume una de las ideas centrales de la publicación: la Antártica es un territorio que una proporción reducida de la población mundial tendrá la oportunidad de conocer presencialmente, pero que despierta curiosidad a través de internet.

Para la autora, esa distancia física no debe convertirse en una barrera para conocer el continente, comprender su importancia y promover su protección.

Asimismo, destacó el valor del Tratado Antártico y el carácter pacífico que establece para las actividades en el continente, aspecto que considera especialmente significativo en el contexto internacional.

La divulgación, sostuvo, puede contribuir a que la ciudadanía conozca no solo las particularidades naturales de la Antártica, sino también los acuerdos y principios que orientan su utilización con fines pacíficos y científicos.

De esta forma, Clics Antárticos propone una mirada que combina periodismo digital, investigación y divulgación para explorar cómo se construye el interés por el continente blanco en distintos lugares del mundo.

Dónde conocer y adquirir el libro

Al finalizar la entrevista en Polar Comunicaciones, María Pastora Sandoval invitó a la audiencia a conocer más sobre su publicación y las preguntas que dieron origen a la investigación.

El libro cuenta con una cuenta de Instagram denominada Clics Antárticos, donde se comparten contenidos y curiosidades relacionadas con la Antártica. También es posible encontrar información en la cuenta personal de la autora, María Pastora Chile.



