FOJI REALIZARÁ CLASE MAGISTRAL GRATUITA DE VIOLÍN EN PUNTA ARENAS

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará una clase magistral gratuita de violín en Punta Arenas, dirigida a jóvenes intérpretes, estudiantes, profesores e instructores del instrumento. La jornada estará a cargo de Sebastián Guajardo y contempla actividades prácticas y un espacio de conversación con los asistentes.

Durante la clase se abordarán aspectos técnicos del violín y el desarrollo interpretativo y musical. Los participantes activos podrán interpretar una obra o un extracto de su elección y recibir retroalimentación personalizada, a partir de su repertorio y de los aspectos que deseen trabajar.

La actividad finalizará con un conversatorio abierto para realizar preguntas e intercambiar experiencias con los asistentes. La instancia busca ofrecer un espacio de aprendizaje y perfeccionamiento para quienes desarrollan su formación o trabajo musical con este instrumento.

La clase se realizará el martes 27 de octubre, entre las 15:00 y las 18:30 horas, en el Auditorio del Espacio Cultural Biblioteca Municipal N.º 114 Carmen H. de López, en Punta Arenas.

Las personas interesadas pueden revisar la convocatoria e inscribirse a través del sitio web de FOJI, en https://foji.cl/project/clase-magistral-de-violin-junto-a-sebastian-guajardo/. Para consultas, está disponible el correo de Pilar Ardiles, asistente de formación, [email protected].