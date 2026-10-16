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16 de octubre de 2026

MOP PRESENTA 12 PROYECTOS PARA MAGALLANES Y DESTACA HISTÓRICA INVERSIÓN EN AERÓDROMO DE CERRO CASTILLO

Plan Chile Despega:

cerro castillo pa

​En Cerro Castillo, y en el marco de la conmemoración del 46° aniversario de la comuna de Torres del Paine, el Ministerio de Obras Públicas realizó la presentación regional del listado de proyectos del Plan Chile Despega, dando a conocer una cartera de iniciativas que contempla una inversión total de $14.905,317 millones y la creación de 898 nuevos empleos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
El anuncio se realizó en el Aeródromo de Cerro Castillo junto a la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; el director regional de Aeropuertos, Fabián Navarro; y el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, relevando en terreno la importancia que tendrá esta cartera para continuar creando empleo e impulsar infraestructura y conectividad en Magallanes.

 
La actividad tuvo un especial significado para Torres del Paine, ya que se desarrolló en el marco de un nuevo aniversario de la comuna y precisamente en Cerro Castillo se concentra la iniciativa de mayor inversión de toda la cartera regional presentada: el mejoramiento de la pista del Aeródromo de Cerro Castillo, por un monto de $5.908,716 millones.

 
En ese contexto, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó la creación de empleo local en las iniciativas anunciadas y especialmente la inversión destinada a Cerro Castillo.

 
“El Plan Chile Despega representa una cartera muy importante para Magallanes porque nos permite la creación de muchos puestos de trabajo y seguir avanzando con obras concretas en distintos puntos de nuestra región. Y quisimos realizar este lanzamiento precisamente aquí, en Cerro Castillo, en el aniversario de la comuna de Torres del Paine, porque aquí se ejecutará la inversión más importante de la cartera presentada: el mejoramiento de la pista de este aeródromo. Estamos hablando de una obra que fortalece la infraestructura pública, la conectividad aérea y las oportunidades de desarrollo de un sector estratégico para nuestra región”, señaló Marusic.

 
Las iniciativas contempladas para Magallanes

 
El Plan del Ministerio de Obras Públicas en Magallanes considera iniciativas de las direcciones de Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos y Vialidad. El desglose regional contempla $930 millones en Obras Hidráulicas; $4.367,951 millones en Vialidad; $1.519,242 millones en Obras Portuarias; y $8.088,124 millones en Aeropuertos.

 
Entre las iniciativas presentadas se encuentran:

Dirección de Obras Hidráulicas:

 
Conservación de riberas de cauces naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, comuna de Natales: $300 millones.
Conservación Global Red Primaria de Aguas Lluvias, Punta Arenas 2027: $330 millones.
Conservación de riberas de cauce natural Chorrillo Meric, comuna de San Gregorio 2027: $300 millones.

Dirección de Obras Portuarias

 
Conservación Poza de Abrigo Muelle Artesanal de Puerto Natales, Etapa III: $859,119 millones.
Conservación Defensas Norte, Punta Arenas: $347,511 millones.
Conservación Sistema Sanitario y Agua Potable Caletas Puerto Natales y Bahía Chilota: $312,612 millones.

Dirección de Aeropuertos

 
Mejoramiento pista Aeródromo Cerro Castillo, provincia de Última Esperanza: $5.908,716 millones.
Reposición Red PPH para emergencia en zonas aisladas de la Región de Magallanes, Wollaston: $909,562 millones.
Reposición Red PPH para emergencia en zonas aisladas de la Región de Magallanes, Tortuoso: $1.090,438 millones.
ATIF mejoramiento pista Aeródromo Cerro Castillo, provincia de Última Esperanza: $179,408 millones.

Dirección de Vialidad

 
Conservación Red Vial, protección de taludes Ruta Y-580, camino Cruce Ruta 9 Sur–El Andino, km 4 al km 5, comuna de Punta Arenas: $609,950 millones.

 
Pavimento rural por conservación Ruta 9 Norte–Lago Sarmiento–Lago Grey, km 56 al km 66, comuna de Torres del Paine: $3.758,001 millones.

 
“Este aeródromo lleva por muchos años que nosotros hemos venido gestionando para que tenga un mejoramiento, no solamente por el turismo, yo creo que tenemos que estar preparados por las emergencias. Y, por supuesto, yo creo que esto viene a complementar esta actividad tan importante como lo es el turismo, y tenemos el paso fronterizo muy cercano, entonces sentimos también que es otra infraestructura que viene a fortalecer a esta comuna, a los visitantes. Necesitamos tener infraestructura acorde también a los tiempos que estamos viviendo, así que como alcaldesa, hoy día celebrando un aniversario más de esta comuna de Torres del Paine, realmente agradecemos a nuestro Seremi, al gobierno del presidente Kast, por tener la visión, la visión de futuro de Torres del Paine”, señaló la alcaldesa Anahí Cárdenas.

 
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, señaló que: “Las inversiones del Ministerio de Obras Públicas son el motor de crecimiento, de fortalecimiento de la mano de obra y de inversión de las diferentes regiones. Qué mejor para la comuna de Torres del Paine, y también para la provincia y la región entera, tener este anuncio, que en definitiva no hace más que reforzar la idea de que la conectividad es fundamental para el desarrollo de las actividades, especialmente acá que somos la puerta de entrada al tercer destino turístico a nivel nacional. Esto se enmarca en el programa Chile Despega, con una cartera de inversiones importantísima, que pretende mejorar la absorción de mano de obra, las inversiones y claramente eso va en beneficio de todo el país, especialmente de nuestra provincia”.

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