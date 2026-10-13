Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

13 de octubre de 2026

SENDA MAGALLANES DESPLEGÓ OPERATIVOS TOLERANCIA CERO DURANTE EL FIN DE SEMANA EXTENDIDO

​Los procedimientos se realizaron en distintos sectores y horarios, en el marco del fin de semana extendido por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos. En San Gregorio, el operativo se desarrolló en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad Pública de la comuna, en coordinación con Carabineros de Chile y con la participación de la PDI, el SAG y representantes del municipio.

sendatoleranciacero

​Con el objetivo de prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, SENDA Magallanes desplegó durante el fin de semana extendido una serie de operativos Tolerancia Cero en distintos sectores de Punta Arenas y en la comuna de San Gregorio, en diversos horarios y en coordinación con las instituciones policiales.

 
Estas acciones preventivas se desarrollaron en el contexto del fin de semana extendido por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos, periodo en que se busca reforzar el llamado a la responsabilidad al volante y promover desplazamientos seguros para todas las personas.

 
En San Gregorio, el procedimiento se enmarcó en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad Pública comunal y se realizó en apoyo a Carabineros de Chile. La jornada contó, además, con la participación de personal de la Policía de Investigaciones, PDI, del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG y de representantes del municipio.

 
La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas durante los fines de semana extendidos.

 
“Como SENDA, estamos presentes en el territorio, trabajando coordinadamente con las instituciones para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Estos operativos buscan no solo fortalecer los controles, sino también generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos al conducir. El llamado es a tomar decisiones responsables, planificar nuestros desplazamientos y entender que, cuando se trata de seguridad vial, prevenir es cuidar la vida propia y la de los demás”, señaló.

 
Durante el despliegue en San Gregorio, la directora regional de SENDA Magallanes, junto a representantes municipales, conversó con conductoras y conductores para reforzar la importancia de prevenir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas durante la conducción.

 
Los operativos Tolerancia Cero forman parte de las acciones preventivas impulsadas por SENDA, en colaboración con las instituciones vinculadas a la seguridad pública, para contribuir a la disminución de los riesgos viales y fomentar conductas responsables en la comunidad.

 
SENDA Magallanes reitera el llamado a planificar los viajes, no conducir bajo los efectos del alcohol ni de otras drogas y adoptar siempre una conducción responsable. La prevención es una tarea compartida y cada decisión al volante puede marcar la diferencia para proteger la vida.

timistabsa

TABSA ABRE CUARTA CONVOCATORIA DE PASAJES CONCURSABLES PARA IMPULSAR PROYECTOS COMUNITARIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INICIATIVA ARGENTINA BUSCAR ELIMINAR BENEFICIOS A EMPRESAS CHILENAS ANTE REAPERTURA DE RUTA PUNTA ARENAS-ISLAS FALKLAND

Leer Más

La motivación de la iniciativa, según explicó el parlamentario argentino, Guillermo Michel, se debe al restablecimiento de la ruta comercial entre Punta Arenas e Islas Falkland/Malvinas.

La motivación de la iniciativa, según explicó el parlamentario argentino, Guillermo Michel, se debe al restablecimiento de la ruta comercial entre Punta Arenas e Islas Falkland/Malvinas.

puertostanley
nuestrospodcast
sernapescamortalidadpeces

SERNAPESCA CONTINÚA FISCALIZANDO RETIRO DE MORTALIDAD DE PECES EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
sendatoleranciacero

SENDA MAGALLANES DESPLEGÓ OPERATIVOS TOLERANCIA CERO DURANTE EL FIN DE SEMANA EXTENDIDO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
carabinerospatrullasmunicipales

CARABINEROS Y MUNICIPIOS FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO EN SEGURIDAD A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN DE PATRULLAS MIXTAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
01

EPAUSTRAL Y AUSTRO CHILE COORDINAN ACCIONES PARA LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2026-2027

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.