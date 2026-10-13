SENDA MAGALLANES DESPLEGÓ OPERATIVOS TOLERANCIA CERO DURANTE EL FIN DE SEMANA EXTENDIDO

​Con el objetivo de prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, SENDA Magallanes desplegó durante el fin de semana extendido una serie de operativos Tolerancia Cero en distintos sectores de Punta Arenas y en la comuna de San Gregorio, en diversos horarios y en coordinación con las instituciones policiales.



Estas acciones preventivas se desarrollaron en el contexto del fin de semana extendido por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos, periodo en que se busca reforzar el llamado a la responsabilidad al volante y promover desplazamientos seguros para todas las personas.



En San Gregorio, el procedimiento se enmarcó en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad Pública comunal y se realizó en apoyo a Carabineros de Chile. La jornada contó, además, con la participación de personal de la Policía de Investigaciones, PDI, del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG y de representantes del municipio.



La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas durante los fines de semana extendidos.



“Como SENDA, estamos presentes en el territorio, trabajando coordinadamente con las instituciones para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Estos operativos buscan no solo fortalecer los controles, sino también generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos al conducir. El llamado es a tomar decisiones responsables, planificar nuestros desplazamientos y entender que, cuando se trata de seguridad vial, prevenir es cuidar la vida propia y la de los demás”, señaló.



Durante el despliegue en San Gregorio, la directora regional de SENDA Magallanes, junto a representantes municipales, conversó con conductoras y conductores para reforzar la importancia de prevenir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas durante la conducción.



Los operativos Tolerancia Cero forman parte de las acciones preventivas impulsadas por SENDA, en colaboración con las instituciones vinculadas a la seguridad pública, para contribuir a la disminución de los riesgos viales y fomentar conductas responsables en la comunidad.



SENDA Magallanes reitera el llamado a planificar los viajes, no conducir bajo los efectos del alcohol ni de otras drogas y adoptar siempre una conducción responsable. La prevención es una tarea compartida y cada decisión al volante puede marcar la diferencia para proteger la vida.



