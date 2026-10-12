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12 de octubre de 2026

LLUVIA NO DETUVO CICLETADA FAMILIAR EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

​Cerca de un centenar de personas participó en la cuarta versión de la actividad, que este año vinculó el uso de la bicicleta con la promoción de la salud mental.

CICLETADA RECREATIVA DIS SIN AUTO Y SALUD MENTAL 4

Pese a la lluvia, cerca de un centenar de personas llegó hasta la Costanera del Estrecho para participar en la cuarta versión de la cicletada familiar por el Día Nacional Sin Auto, actividad que este año también adhirió al Día Mundial de la Salud Mental.

La iniciativa, denominada “Cicletada Familiar Muévete por tu Bienestar”, fue organizada por las seremis de Desarrollo Social y Familia, Transportes y Telecomunicaciones, Salud y Deporte, junto al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Su objetivo fue fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y promover sus beneficios para la salud física y mental.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jennifer Rojas, destacó que ambas conmemoraciones son una oportunidad para dejar el automóvil, utilizar la bicicleta y compartir en familia los espacios públicos. En tanto, el seremi del Deporte, Jacques Roux, valoró la colaboración entre instituciones públicas y privadas para ampliar la oferta de actividades para la comunidad.

La jornada contó con el apoyo de SportLife, cuyos representantes estuvieron a cargo del calentamiento previo a la partida. También participó la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, quien llegó en bicicleta y destacó el deporte como una herramienta de apoyo para la salud mental, especialmente en momentos difíciles.

Como parte de la actividad, se entregaron regalos a los asistentes, entre ellos morrales, botellas para el agua, luces para bicicletas y cubremochilas. Además, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, a través de Conaset, reforzó el llamado a circular de manera segura y respetar las normas viales para favorecer la convivencia entre ciclistas, peatones y automovilistas.


Afiche de cicletada (Post de Instagram (45)) (1)

ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE: SE INVITA A PARTICIPAR DE CICLETADA FAMILIAR “MUÉVETE POR TU BIENESTAR”

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