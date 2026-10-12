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12 de octubre de 2026

INACAP PUNTA ARENAS SE ACERCA A LOS 200 MATRICULADOS PARA 2027

​A dos días del inicio del proceso de admisión, cerca del 25% de los cupos disponibles ya están ocupados. La institución destacó su oferta académica, infraestructura y vinculación con las necesidades laborales de Magallanes.

Sede Punta Arenas _ Panorámica

INACAP Punta Arenas se acerca a los 200 estudiantes matriculados para el año académico 2027, luego de los dos primeros días del proceso de admisión. Según informó la institución, la cifra representa cerca del 25% de los cupos disponibles y refleja el interés por su oferta de carreras técnicas y profesionales.

La propuesta educativa considera formación práctica, tecnología y espacios especializados, como laboratorios, talleres y áreas de fabricación digital. La institución también destacó una inserción laboral del 90,9% al año de titulación, indicador que, según señaló, respalda su vínculo con las necesidades de las empresas y los sectores productivos.

La vicerrectora de INACAP Punta Arenas, Laura Álvarez, indicó que el proceso convoca a personas con distintos intereses y trayectorias, desde jóvenes que buscan iniciar su vida profesional hasta trabajadores que desean perfeccionarse y personas mayores que quieren asumir nuevos desafíos formativos. Además, llamó a quienes evalúan sus alternativas para 2027 a informarse y realizar su matrícula oportunamente, debido a la demanda por los cupos disponibles.

Con 60 años de trayectoria en Chile, INACAP cuenta con 28 sedes a nivel nacional y más de 112 mil estudiantes. La institución también informó que posee siete años de acreditación otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Quienes deseen conocer las carreras disponibles y el proceso de admisión pueden ingresar a www.inacap.cl o acudir a la sede de INACAP Punta Arenas, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:00 horas, para recibir orientación sobre programas académicos y beneficios.


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