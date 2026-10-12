ENAP CAPACITÓ A 18 PERSONAS EN ALBAÑILERÍA EN PUNTA ARENAS

Durante el segundo semestre de 2026, Enap desarrolló diversas capacitaciones gratuitas para la comunidad de Magallanes, entre ellas un curso de albañilería que benefició a 18 personas en Punta Arenas. La formación, realizada por primera vez en esta área, contempló un total de 80 horas de clases teóricas y prácticas.

Los participantes aprendieron sobre normativa, seguridad y prevención de riesgos, herramientas, equipos y materiales, además de técnicas de trazado, medición, nivelación y terminaciones en obras de albañilería. Según informó la empresa, tres de las personas capacitadas fueron mujeres.

Adriana Quintanilla, coordinadora de Comunidades de Enap, señaló que la iniciativa forma parte de las alternativas de capacitación impulsadas durante este año. Una de las participantes fue Nicol Lobera, estudiante de Nutrición, quien explicó que buscaba adquirir conocimientos para aplicarlos en su vida cotidiana o desarrollar un eventual emprendimiento.

Otra de las capacitaciones con alta convocatoria fue la de Guardia de Seguridad OS10. De acuerdo con Enap, se recibieron 380 postulaciones, por lo que se realizaron dos cursos con 25 cupos cada uno. En total, 47 personas finalizaron la formación, de las cuales 34 fueron mujeres.

El programa también incluyó cursos de Soldadura Básica, Manipulación de Alimentos y Administración de Bodegas. En el caso de Guardia de Seguridad, los contenidos abarcaron legislación aplicada a la seguridad privada, no discriminación, perspectiva de género, prevención de riesgos, primeros auxilios y seguridad en instalaciones. La capacitación fue impartida por la OTEC Educap Ltda.