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9 de octubre de 2026

SÉPTIMA VERSIÓN DEL DESFILE CAMINO DE ROSAS BUSCA CREAR CONCIENCIA SOBRE EL CÁNCER EN PUNTA ARENAS

El encuentro organizado por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral y Catwalk Patagonia combinará moda y solidaridad para apoyar a pacientes oncológicos de la región.

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La séptima versión del desfile "Camino de Rosas" se realizará este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones del Hotel Casino Dreams Punta Arenas. La iniciativa, organizada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral y Catwalk Patagonia, tiene como objetivo principal visibilizar la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.  

El evento benéfico contará con la participación de los invitados especiales Camila Pontikas, Mauro Barrientos, Lennin Villarroel, Luxury & Design y Alejandra Grez. Las colecciones se presentarán en una jornada destinada a reunir a la comunidad y generar apoyo concreto para los pacientes oncológicos que enfrentan la enfermedad en la zona.  

Uno de los momentos centrales de la velada será el cierre simbólico protagonizado por mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes pondrán en valor sus historias de recuperación. Las entradas para asistir a esta jornada enfocada en la concientización social se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Chile.  

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CLUB DE LEONES PUNTA ARENAS MUJER AUSTRAL INVITA A VIVIR "OCTUBRE ROSA" CON JORNADAS DE CONCIENCIA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER

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