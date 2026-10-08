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8 de octubre de 2026

MERCADO ZONAUSTRAL CUMPLE SU PRIMER AÑO CONSOLIDANDO UN ESPACIO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO LOCAL

​A un año de su apertura, el espacio reúne 17 propuestas gastronómicas y comerciales y genera más de 50 empleos formales directos, de los cuales cerca del 79% son ocupados por mujeres.

Mercado Zonaustral_1

Hace un año, Mercado Zonaustral abrió sus puertas con el desafío de convertirse en un nuevo punto de encuentro dentro de Zona Franca, combinando gastronomía, emprendimiento local y espacios pensados para compartir. Doce meses después, el proyecto celebra su primer aniversario con una comunidad de emprendedores consolidada y un impacto concreto en la generación de empleo en la región.

Actualmente, Mercado Zonaustral reúne 12 locales y cinco islas comerciales, con propuestas que van desde gastronomía, cafetería y pastelería hasta productos frescos y especialidades locales. En conjunto, estos emprendimientos generan 56 empleos formales directos, además de los puestos indirectos asociados a su funcionamiento, con una alta participación femenina.

"Mercado Zonaustral ha logrado algo que para nosotros era muy importante desde su origen: generar empleo y oportunidades concretas para emprendedores, pero también construir un lugar de encuentro. Que cerca del 80% de quienes trabajan directamente aquí sean mujeres es además una señal muy positiva del impacto que este proyecto está teniendo", señaló Jorge Tafra, subgerente comercial de Zonaustral.

"Hoy, en este aniversario del Mercado, queremos reconocer justamente a quienes son el motor de Chile y de nuestra región: nuestros emprendedores y emprendedoras. Cada producto que encontramos aquí tiene un sello único, representa nuestra identidad y demuestra la gran calidad de lo que se produce en Magallanes. Como Gobierno queremos seguir entregando herramientas concretas para que puedan crecer", destacó Ángel Roa, Seremi de Gobierno.

Porque apoyar a nuestros emprendedores es fortalecer nuestra economía local, generar empleo y también llevar el nombre de Magallanes en alto frente a quienes nos visitan."

De los 56 puestos de trabajo directos que hoy genera el Mercado, 44 corresponden a mujeres, cerca del 79% del total, reforzando el aporte que este espacio realiza a la incorporación de mujeres al empleo formal en Magallanes.

De las ferias de emprendimiento a un espacio permanente

El aniversario también refleja el camino recorrido por algunos de los emprendedores que hoy forman parte del Mercado. Desde su origen, uno de los objetivos del proyecto fue entregar nuevas oportunidades de crecimiento y formalización a negocios locales, incluyendo emprendimientos que previamente habían participado en ferias organizadas por Zonaustral, para dar un nuevo paso.

Uno de ellos es "Café Camellones", la primera propuesta en comenzar a operar en Mercado Zonaustral y que anteriormente había sido parte de las ferias de emprendimiento impulsadas por el recinto.

"Tuve el honor de ser el primero en abrir un local el año pasado y hoy puedo decir que fue una apuesta ganadora. Actualmente, contamos con un espacio de primer nivel, muy bien atendido por Zonaustral. Podemos ofrecer nuestros productos con comodidad para las personas que acá circulan día a día. Como emprendedores, solo queda agradecer a los ejecutivos que confiaron en nuestros emprendimientos, agradecer este hermoso espacio para poder generar negocios y mostrar nuestros esfuerzos diariamente", señaló Antonio Sapunar, dueño de Café Camellones, la primera isla en operar en Mercado.

A esta experiencia se suman propuestas como Los Toppings, Mercadito Cumbres, Fika Gourmet y Yoli Mermeladas en sus cinco islas, además de Oh my dog, Ciao Pasta, La Chocolata y Casa Koi, entre otras alternativas. 

Octubre de aniversario

Para celebrar su primer año, durante octubre los distintos locales prepararán nuevos productos, promociones, descuentos, degustaciones y activaciones especiales.

Además, todos los viernes del mes, entre las 17:00 y las 19:00 horas, el espacio contará con un DJ y una programación especial para acompañar las actividades de aniversario e invitar a la comunidad a conocer las distintas propuestas que hoy forman parte de Mercado Zonaustral.

zonaustral

ZONAUSTRAL REALIZARÁ ACTIVIDADES GRATUITAS PARA PERSONAS MAYORES DURANTE OCTUBRE

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