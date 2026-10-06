COLUMNA DE OPINIÓN | LA CIUDAD RESISTIÓ, PERO URGE AVANZAR EN LOS PROYECTOS PENDIENTES

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas en Punta Arenas volvieron a poner a prueba la capacidad de la ciudad para enfrentar las crecidas de sus cauces. La ciudad resistió y las obras existentes cumplieron un rol importante, evitando consecuencias mayores en distintos sectores".



Con estas palabras el concejal Germán Flores abordó la emergencia climática ocurrida durante las últimas horas en la comuna y que a pesar de haber resistido, lo ocurrido también debe ser una señal de alerta y un llamado a actuar con sentido de urgencia.



"Hoy tenemos una realidad que no podemos desconocer: existen proyectos y diseños que ya están elaborados para mejorar el sistema de control sedimentológico del río Las Minas, incluyendo obras asociadas a los puentes de calle Zenteno y calle O'Higgins. Por eso, considero fundamental que desde ahora comencemos a trabajar decididamente junto al Ministerio de Obras Públicas, para pasar de los diseños y proyectos a la ejecución de las obras" agrega Flores.



Para el concejal, la obra de contención sedimentológica existentes demostró durante esta emergencia que cumple una función relevante, por lo que es fundamental avanzar en las obras que faltan.



Más adelante el edil expresó que el reemplazo de los puentes de calle Zenteno y calle O'Higgins deben ser parte de esa planificación. "No podemos esperar a que ocurra una emergencia de mayor magnitud para recién comenzar a discutir estas obras".



El concejal Germán Flores señala también, esta experiencia nos demuestra que la prevención debe estar por delante de la emergencia. "Por eso, hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades competentes a sentarnos desde ya a trabajar, definir prioridades, establecer plazos y buscar los recursos necesarios para ejecutar estas obras".



"Punta Arenas ha demostrado que puede resistir, pero no podemos conformarnos con resistir cada vez que tenemos una lluvia intensa. Tenemos que construir una ciudad más preparada, con infraestructura acorde a los desafíos que enfrentamos y con soluciones que protejan a nuestras familias y nuestros barrios. La ciudad resistió. Ahora nos corresponde a nosotros estar a la altura y avanzar"