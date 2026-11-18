​Hasta el sector del río Rubens, en la Ruta 9, se trasladó el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto al director regional de Planeamiento, Dante Fernández, para inspeccionar en terreno el estado de avance de las obras de construcción del nuevo Puente Rubens, una iniciativa que permitirá mejorar significativamente la conectividad y seguridad vial en esta importante ruta de la Región de Magallanes.



Durante la visita inspectiva, las autoridades verificaron el desarrollo de los trabajos que consideran la construcción de un nuevo puente de 105 metros de longitud, compuesto por tres tramos simplemente apoyados de 35 metros cada uno, además del mejoramiento de aproximadamente 4 kilómetros de accesos, incluyendo la rectificación de la curva y contracurva existentes en el sector.



La nueva estructura contempla una calzada bidireccional de 7 metros de ancho, dos defensas tipo F alta, dos pasillos peatonales de 1,5 metros de ancho y barandas metálicas en ambos extremos del tablero, alcanzando un ancho total de 12,02 metros.



El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó que "esta es una obra muy importante para la conectividad de nuestra región, especialmente para quienes transitan por la Ruta 9. Hemos constatado en terreno un avance muy positivo de los trabajos, superior a lo programado, lo que nos permite proyectar su finalización antes de los plazos contractuales establecidos. Esto es una excelente noticia para los usuarios y usuarias de esta ruta estratégica para Magallanes".



Actualmente, la obra registra un 74,77% de avance, cifra superior a la programada para esta etapa de ejecución. Si bien el término contractual está fijado para septiembre de 2027, la empresa proyecta concluir los trabajos durante abril de 2027, adelantando significativamente la entrega de la infraestructura.



Por su parte, el director regional de Planeamiento, Dante Fernández, valoró el progreso de las obras e indicó que "este proyecto forma parte del esfuerzo permanente del Ministerio de Obras Públicas por fortalecer la conectividad regional con infraestructura moderna, segura y acorde a las necesidades actuales de los territorios".



Respecto de los próximos hitos de la iniciativa, se informó que uno de los más relevantes será la habilitación al tránsito del nuevo puente durante enero de 2027, lo que permitirá comenzar a utilizar la nueva infraestructura mientras continúan desarrollándose las etapas finales del contrato.



Con este proyecto, el Ministerio de Obras Públicas continúa avanzando en el fortalecimiento de la red vial regional, mejorando la seguridad y calidad de vida de quienes utilizan diariamente la Ruta 9 y potenciando la conectividad en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

