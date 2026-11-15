SUBDERE TRANSFIRIÓ $279 MILLONES A MAGALLANES PARA FINANCIAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) informó que ha transferido $49.653 millones a 172 municipios del país para financiar 310 proyectos de infraestructura local, en el marco del Plan Chile Despega. De ese total, la Región de Magallanes registra recursos por $279 millones.

Los fondos se entregan mediante los programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y de Mejoramiento de Barrios (PMB), bajo el concepto «Obras que dan pega». Según explicó el subsecretario Sebastián Figueroa, los recursos están disponibles para que los municipios financien iniciativas de rápida ejecución y generen empleo.

A nivel nacional, La Araucanía concentra la mayor cantidad de recursos transferidos, con $8.666 millones, seguida por Biobío, con $7.572 millones; la Región Metropolitana, con $7.519 millones; y Los Lagos, con $6.469 millones.

En otras zonas del país, Aysén registra transferencias por $1.885 millones, Tarapacá por $237 millones y Arica y Parinacota por $65 millones. Entre las iniciativas financiadas se consideran mejoramientos de plazas y áreas verdes, pavimentación de calles y veredas, reposición de sedes sociales, instalación de refugios peatonales y modernización del alumbrado público, entre otras obras.

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