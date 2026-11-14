OPERATIVO INTERAGENCIAL REALIZÓ CONTROLES POLICIALES EN OBRAS Y SECTORES PORTUARIOS DE PUERTO WILLIAMS

Un operativo interagencial se realizó en distintos puntos de Puerto Williams, incluyendo obras de infraestructura y el muelle multipropósito, con la participación de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Marítima de la Armada.

El procedimiento contempló controles de identidad, verificación de órdenes judiciales vigentes y fiscalizaciones en materia migratoria, como parte de las acciones de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad pública en la provincia Antártica Chilena.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, explicó que estas acciones responden a la planificación del Sistema de Seguridad Regional y al trabajo coordinado de las instituciones policiales en las cuatro provincias de Magallanes. Asimismo, señaló que los operativos continuarán desarrollándose de acuerdo con la planificación establecida para el territorio.

Durante la actividad, el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada, destacó el fortalecimiento de la presencia policial en la comuna. En esa línea, mencionó el aumento de la dotación de la PDI, que actualmente cuenta con ocho funcionarios en Puerto Williams y pasó de ser una Unidad de Frontera a una Unidad de Investigación con mayores atribuciones.

Por su parte, el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Pablo Klenner, informó que próximamente se contará con un nuevo cuartel policial en la comuna. Desde Carabineros y la Policía Marítima también valoraron la coordinación entre las instituciones, especialmente en los controles realizados en espacios portuarios y sectores de actividad productiva.

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