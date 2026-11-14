FERIA DEL MES DE LA ARTESANÍA REUNIRÁ A 14 EXPONENTES LOCALES EN PUNTA ARENAS

Un total de 14 artesanas y artesanos de Magallanes participarán en la Feria del Mes de la Artesanía, que se desarrollará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Salón de Zona Austral, en Punta Arenas. La muestra permitirá conocer y adquirir piezas elaboradas por exponentes locales de distintos oficios tradicionales.

La iniciativa es impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y contará con creadores que forman parte del registro Chile Artesanía. Durante ambas jornadas se exhibirán trabajos de cestería, cerámica, orfebrería y textilería.

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que la feria busca promover el trabajo de los artesanos regionales y generar espacios para la exhibición y comercialización de sus productos, contribuyendo a la reactivación económica del sector.

La muestra también contará con un espacio especial dedicado a creadores regionales que han obtenido reconocimientos por su trayectoria. Entre ellos se encuentran Marcela Alcaíno, distinguida con el Sello de Excelencia a la Artesanía del Cono Sur; Julio Contreras, reconocido con el Sello de Excelencia a la Artesanía Indígena; y Dana Canales, ganadora del reconocimiento Maestro Artesano Aprendiz 2026 y distinguida con una mención honrosa del Sello de Excelencia a la Artesanía.

La feria tendrá entrada abierta al público y funcionará el sábado entre las 15:00 y las 20:00 horas, mientras que el domingo estará disponible entre las 11:00 y las 20:00 horas.

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