Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

14 de noviembre de 2026

FERIA DEL MES DE LA ARTESANÍA REUNIRÁ A 14 EXPONENTES LOCALES EN PUNTA ARENAS

​La actividad se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Salón de Zona Austral, con exhibiciones de cestería, cerámica, orfebrería y textilería.

Artesan@s

Un total de 14 artesanas y artesanos de Magallanes participarán en la Feria del Mes de la Artesanía, que se desarrollará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Salón de Zona Austral, en Punta Arenas. La muestra permitirá conocer y adquirir piezas elaboradas por exponentes locales de distintos oficios tradicionales.

La iniciativa es impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y contará con creadores que forman parte del registro Chile Artesanía. Durante ambas jornadas se exhibirán trabajos de cestería, cerámica, orfebrería y textilería.

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que la feria busca promover el trabajo de los artesanos regionales y generar espacios para la exhibición y comercialización de sus productos, contribuyendo a la reactivación económica del sector.

La muestra también contará con un espacio especial dedicado a creadores regionales que han obtenido reconocimientos por su trayectoria. Entre ellos se encuentran Marcela Alcaíno, distinguida con el Sello de Excelencia a la Artesanía del Cono Sur; Julio Contreras, reconocido con el Sello de Excelencia a la Artesanía Indígena; y Dana Canales, ganadora del reconocimiento Maestro Artesano Aprendiz 2026 y distinguida con una mención honrosa del Sello de Excelencia a la Artesanía.

La feria tendrá entrada abierta al público y funcionará el sábado entre las 15:00 y las 20:00 horas, mientras que el domingo estará disponible entre las 11:00 y las 20:00 horas.


Foto ZF 4

ZONA AUSTRAL ANUNCIA FERIA ARTESANAL Y ACTIVIDADES MUSICALES PARA NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

TE H2 CHILE DESISTE DE SU MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE DE US$16.000 MILLONES

Leer Más

La iniciativa "Proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde - H2 Magallanes" había comenzado su tramitación ambiental en mayo del año pasado.

h2totalmagallanes
nuestrospodcast
Artesan@s

FERIA DEL MES DE LA ARTESANÍA REUNIRÁ A 14 EXPONENTES LOCALES EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Artesan@s

FERIA DEL MES DE LA ARTESANÍA REUNIRÁ A 14 EXPONENTES LOCALES EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
coremorano

CORE JUAN MORANO ADVIERTE SOBRE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO REGIONAL Y CUESTIONA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN MAGALLANES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DIENTES DE NAVARINO 5

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PROMUEVE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES EN DIENTES DE NAVARINO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.