SAUD ORGANIZA DOS TORNEOS DE DEBATE Y DISCURSOS PÚBLICOS EN PUNTA ARENAS

La Sociedad Austral de Debate (SAUD) prepara dos actividades para cerrar su calendario anual en Punta Arenas, con competencias que buscan reunir a estudiantes y personas interesadas en el debate y la expresión oral.

La primera será el Torneo MADERA, que se desarrollará el viernes 20 de noviembre, entre las 15:00 y las 21:30 horas, en el INSUCO. El certamen tendrá formato British Parliamentary (BP), con equipos de dos integrantes, y estará abierto a personas desde los 14 años. La inscripción considera un aporte mínimo sugerido de $10.000, destinado íntegramente a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Además, se realizarán talleres de inducción para quienes no tengan experiencia previa.

Posteriormente, el martes 24 y miércoles 25 de noviembre se realizará la segunda versión del Torneo de Discursos Públicos, dirigido a estudiantes de enseñanza básica y media. La competencia será individual y contará con tres rondas clasificatorias el primer día, en el INSUCO. De ellas saldrán seis participantes por categoría para la final del miércoles 25, que tendrá lugar en el Colegio Pierre Faure.

Ambas actividades son organizadas por la SAUD mediante equipos de voluntarios, principalmente estudiantes secundarios. Las inscripciones se realizan a través de formularios digitales y quienes requieran información pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 8816 7280 o consultar las cuentas de Instagram @madera.saud y @discursossaud.

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