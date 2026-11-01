Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

SAUD ORGANIZA DOS TORNEOS DE DEBATE Y DISCURSOS PÚBLICOS EN PUNTA ARENAS

​El calendario de la Sociedad Austral de Debate cerrará con el Torneo MADERA, de carácter solidario, y la segunda versión del Torneo de Discursos Públicos. Ambas actividades son gestionadas por equipos de estudiantes y se realizarán durante noviembre.

Debate

La Sociedad Austral de Debate (SAUD) prepara dos actividades para cerrar su calendario anual en Punta Arenas, con competencias que buscan reunir a estudiantes y personas interesadas en el debate y la expresión oral.

La primera será el Torneo MADERA, que se desarrollará el viernes 20 de noviembre, entre las 15:00 y las 21:30 horas, en el INSUCO. El certamen tendrá formato British Parliamentary (BP), con equipos de dos integrantes, y estará abierto a personas desde los 14 años. La inscripción considera un aporte mínimo sugerido de $10.000, destinado íntegramente a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Además, se realizarán talleres de inducción para quienes no tengan experiencia previa.

Posteriormente, el martes 24 y miércoles 25 de noviembre se realizará la segunda versión del Torneo de Discursos Públicos, dirigido a estudiantes de enseñanza básica y media. La competencia será individual y contará con tres rondas clasificatorias el primer día, en el INSUCO. De ellas saldrán seis participantes por categoría para la final del miércoles 25, que tendrá lugar en el Colegio Pierre Faure.

Ambas actividades son organizadas por la SAUD mediante equipos de voluntarios, principalmente estudiantes secundarios. Las inscripciones se realizan a través de formularios digitales y quienes requieran información pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 8816 7280 o consultar las cuentas de Instagram @madera.saud y @discursossaud.


TENIS FEMENINO (5)

TORNEO FEMENINO DE TENIS MUNICIPAL REUNIÓ A UNA VEINTENA DE DEPORTISTAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

IMG_8027
nuestrospodcast
Debate

SAUD ORGANIZA DOS TORNEOS DE DEBATE Y DISCURSOS PÚBLICOS EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Debate

SAUD ORGANIZA DOS TORNEOS DE DEBATE Y DISCURSOS PÚBLICOS EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
As de Oros

BANDA MAGALLÁNICA AS DE OROS CELEBRARÁ 14 AÑOS CON GRABACIÓN DE DISCO EN VIVO EN SANTIAGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SEREMI CON ROXANA JIMENEZ Y JOHANNA BARRIA (DERECHA)

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL GARANTIZA JUSTICIA A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS MAYORES

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.