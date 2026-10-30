JOHANNES KAISER CUESTIONA A ENAP Y PLANTEA QUE MAGALLANES DEBE APROVECHAR SU POTENCIAL GASÍFERO

La soberanía del estrecho de Magallanes, las relaciones entre Chile y Argentina, el potencial económico de la zona austral y la controversia por la entrega de beneficios carcelarios fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, durante una entrevista presencial en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En su visita a Punta Arenas, el dirigente político desarrolló una agenda marcada por asuntos geopolíticos y económicos, planteando que Magallanes debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones estratégicas del país. También se refirió a la respuesta de las autoridades chilenas frente a las recientes declaraciones y disposiciones argentinas relacionadas con los espacios marítimos, además de abordar la necesidad de impulsar inversiones que permitan aprovechar las condiciones naturales y geográficas de la región.

Soberanía y relaciones con Argentina: “Los tratados internacionales valen lo que vale la voluntad de hacerlos respetar”

Uno de los primeros puntos de la conversación estuvo relacionado con las tensiones entre Chile y Argentina, particularmente por las interpretaciones y disposiciones que han generado preocupación respecto de la navegación en el estrecho de Magallanes y los derechos soberanos de ambos países.

Kaiser explicó que su presencia en la región responde a la importancia estratégica que atribuye a Magallanes, no solamente para el desarrollo inmediato, sino también para el futuro del país.

“En primer lugar, la razón por la cual estamos aquí es porque Magallanes es una zona vital para lo que va a ser el desarrollo de nuestro país en los próximos siglos. No estamos hablando aquí los próximos seis meses, sino que siglos ya”, señaló.

En ese contexto, cuestionó la idea de que la existencia de tratados internacionales sea suficiente para garantizar el respeto de los derechos territoriales y marítimos de Chile, planteando que también se requiere voluntad política y capacidad para hacerlos cumplir.

“Los tratados internacionales valen lo que vale la voluntad de hacerlos respetar”, afirmó.

El presidente del Partido Nacional Libertario sostuvo que Chile debe resguardar especialmente los acuerdos de 1881 y 1984, haciendo referencia al derecho de libre navegación desde y hacia el canal de Magallanes. A su juicio, el país no puede quedar condicionado por decisiones de autoridades argentinas respecto de sus desplazamientos marítimos o relaciones comerciales.

“Nosotros no podemos ponernos en una situación en la cual nosotros le tenemos que pedir permiso a Buenos Aires respecto de cómo navegamos, hacia dónde navegamos y con quién comerciamos. ¿Por qué no corresponde? Somos una potencia soberana que tiene derechos y que tiene los medios para hacer valer esos derechos”, expresó.

Kaiser también hizo referencia a episodios históricos de tensión entre ambos países, señalando que Chile debe mantener una posición firme, aunque manifestó su preferencia por resolver las diferencias mediante el diálogo y los acuerdos diplomáticos.

“Ojalá que nunca tengamos que hacer uso de la fuerza. Pero nuestro escudo es claro. Si la razón no basta, la fuerza, no. Entonces entra la fuerza en juego”, manifestó.

En esa línea, llamó a evitar que las diferencias entre ambos países deriven en nuevos escenarios de confrontación y planteó que la relación bilateral debe orientarse a la cooperación, especialmente considerando los intereses compartidos en materia antártica y de desarrollo austral.

Cuestionamientos a la respuesta política y necesidad de abordar los asuntos pendientes

Consultado por la reacción del Gobierno chileno frente a los decretos y declaraciones provenientes de Argentina, Kaiser sostuvo que existe una diferencia entre las posiciones de distintos sectores políticos e institucionales del país vecino.

A su juicio, algunas voces argentinas han mantenido una postura más confrontacional, mientras que otras han mostrado mayor disposición a la integración y al diálogo.

Respecto de Chile, cuestionó la falta de una discusión política más profunda sobre los asuntos estratégicos que involucran a Magallanes y planteó que la existencia de tratados no debe llevar a las autoridades a desestimar posibles controversias.

“Yo espero que esas situaciones no se vuelvan a repetir nunca. Pero como decían los antiguos romanos: si quieres la paz, te preparas para la guerra. Adviertes con cariño, con respeto, haces valer tus derechos y propones”, sostuvo.

En ese sentido, propuso que los gobiernos de Chile y Argentina se sienten a conversar para resolver materias que, según indicó, continúan pendientes, incluyendo asuntos relacionados con la Antártica y Campo de Hielo Sur.

“Estoy esperando que haya un poco más de iniciativa en esa materia. Aclaremos los temas que todavía están pendientes. Aclaremos el tema antártico, veamos por dónde vamos, qué es de quién dentro del tema antártico”, señaló.

Asimismo, planteó que las diferencias territoriales deben abordarse bajo criterios de entendimiento y respeto mutuo, evitando que se generen situaciones que puedan afectar la continuidad territorial y los intereses estratégicos de Chile.

Ruta Chile por Chile e infraestructura: fortalecer la conectividad de Magallanes

Otro de los temas centrales fue la necesidad de mejorar la conectividad de la región, especialmente considerando las dificultades que enfrenta el transporte terrestre por territorio argentino y la importancia de contar con alternativas nacionales.

Kaiser sostuvo que Chile debe potenciar la ruta Chile por Chile, el cabotaje y las capacidades portuarias de Punta Arenas y Puerto Williams, como parte de una estrategia de integración territorial y fortalecimiento de la presencia nacional en la zona austral.

En su análisis, las deficiencias de infraestructura y el estado de los caminos que conectan a Magallanes con el resto del territorio nacional generan costos adicionales y mantienen una dependencia de rutas que atraviesan Argentina.

“Yo creo que tenemos que potenciar la ruta por Chile, tenemos que potenciar nuestro cabotaje, tenemos que potenciar las capacidades portuarias del puerto de Punta Arenas, Williams en la isla grande”, afirmó.

El dirigente también manifestó que la conectividad debe entenderse como una herramienta de desarrollo económico y soberanía, especialmente en una región que posee una ubicación estratégica para las rutas marítimas internacionales y la actividad antártica.

Potencial energético y oportunidades para ENAP

Durante la entrevista, Kaiser también abordó las posibilidades de desarrollo energético de Magallanes, cuestionando la falta de aprovechamiento de los recursos disponibles y planteando que la región podría convertirse en un polo de producción capaz de atraer nuevas actividades industriales.

En particular, se refirió al potencial gasífero de la zona y a la necesidad de revisar las condiciones que han limitado el desarrollo de determinados yacimientos.

El presidente del Partido Nacional Libertario mencionó la existencia de antiguas perforaciones que, según indicó, podrían ser evaluadas nuevamente mediante tecnologías actuales.

“Aquí tienen una serie de pozos que se cerraron los años 60, 70, son casi 3.000 perforaciones, ya todas esas que no se siguieron explotando por razones tecnológicas en la época, hoy están las tecnologías para darle otra utilidad a todo ese tipo de fuentes”, sostuvo.

También cuestionó el desempeño de ENAP en Magallanes y planteó que la empresa estatal podría tener un papel más relevante en el aprovechamiento de los recursos energéticos de la región.

A su juicio, disponer de energía a precios competitivos permitiría atraer industrias y generar nuevas oportunidades productivas, especialmente considerando la ubicación geográfica de Magallanes entre importantes mercados internacionales.

“Entonces, si usted ofrece energía barata, es posible que usted pueda atraer también cierto tipo de producción acá”, afirmó.

Kaiser vinculó esta posibilidad con el desarrollo de servicios asociados al transporte marítimo, como reparaciones navales, abastecimiento y otras actividades logísticas que podrían aprovechar el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Magallanes.

En ese contexto, planteó que la región tiene condiciones para convertirse en un centro de servicios marítimos y productivos, siempre que se generen las inversiones y las condiciones necesarias para concretarlo.

Inversión pública y privada: “Una Suiza austral”

Respecto de las posibilidades de materializar proyectos de infraestructura en Magallanes, Kaiser manifestó dudas sobre la capacidad de la clase política para impulsar una estrategia de largo plazo que considere las particularidades territoriales y geográficas de la zona.

A su juicio, las decisiones de inversión pública suelen estar condicionadas por criterios electorales y por la concentración de población en las grandes ciudades, lo que podría dejar en segundo plano las necesidades de las regiones extremas.

“El sistema democrático se basa, entre otras cosas, en popularidad. La conservación del poder es una de las cosas más importantes para los políticos”, comentó.

En esa línea, sostuvo que las inversiones no deberían definirse exclusivamente por la cantidad de votos que pueden representar, sino también por su aporte a la permanencia, integración y proyección del país.

Frente a ese escenario, planteó que se deben generar condiciones para facilitar la participación de capitales privados, reduciendo trabas administrativas y permitiendo el desarrollo de iniciativas productivas.

“Dado que no se van a gastar la plata pública necesariamente acá, permitamos que los privados lo hagan. No le pongamos cortapisas. Flexibilicemos, facilitemos”, expresó.

Kaiser agregó que Magallanes cuenta con recursos y condiciones estratégicas que podrían impulsar su crecimiento si se recupera el espíritu emprendedor de sus habitantes.

“Esta región no la hizo el Estado. Esta región la hicieron los pioneros a punta de esfuerzo e ímpetu. Esta no se hizo a punta de bono. Se hizo a punta de transpiración”, manifestó.

En su evaluación, la combinación de energía, ubicación geográfica, infraestructura portuaria y cercanía con la Antártica representa una oportunidad que debería ser aprovechada mediante una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Magallanes y la importancia de recuperar la atención del nivel central

Al referirse a los anuncios y actividades que han desarrollado autoridades nacionales en la región, Kaiser consideró positivo que las recientes controversias geopolíticas hayan vuelto a poner a Magallanes en el centro de la discusión pública.

Sin embargo, advirtió que esa atención debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a declaraciones o visitas de autoridades.

“Por lo menos esto sirvió para que volviésemos a acordarnos de que está aquí, que está Magallanes y que Magallanes no es el fin de Chile, es el principio de Chile. El principio mirando hacia el sur”, afirmó.

El dirigente comparó el desarrollo de Punta Arenas con el crecimiento de Río Gallegos, en Argentina, señalando que, a su juicio, el país vecino ha impulsado iniciativas que Chile no ha logrado desarrollar con la misma intensidad en su territorio austral.

En ese sentido, insistió en que la región necesita una mayor preocupación del nivel central y una planificación que permita aprovechar sus ventajas geográficas y productivas.

Evaluación del Gobierno: seguridad e inmigración ilegal

En el último tramo de la entrevista, Johannes Kaiser realizó una evaluación de los primeros siete meses de la administración del Ejecutivo, considerando algunas de las principales promesas que marcaron la campaña presidencial, entre ellas seguridad, empleo, salud y control migratorio.

El presidente del Partido Nacional Libertario reconoció avances en determinadas áreas y destacó especialmente la reducción de la inmigración ilegal, aunque sostuvo que todavía existen desafíos pendientes.

“Este Gobierno cuyos resultados todavía tienen que verse y hay otros donde ya tenemos resultados, pero que no los han cacareado, lo cual a mí me parece muy raro, porque cuando tú reduces en 85% la inmigración ilegal, bueno, algo que queríamos todos”, señaló.

También mencionó una disminución de distintas tasas de delitos en el norte del país, aunque manifestó que es necesario continuar evaluando los resultados de las políticas de seguridad.

Controversia por la rebaja de condenas: cuestionamientos a la legislación y responsabilidades políticas

Uno de los momentos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la controversia por la entrega de beneficios de reducción de condenas a personas condenadas por distintos delitos, incluyendo delitos sexuales.

Kaiser sostuvo que la discusión no puede atribuirse exclusivamente a las actuales autoridades, ya que, según su análisis, el origen de la normativa se remonta a una legislación aprobada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en 2003, mientras que posteriormente se incorporaron restricciones durante la administración de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2019.

El dirigente cuestionó que el debate político se haya centrado en responsabilizar a las autoridades actuales sin revisar el origen de la legislación y las decisiones institucionales que han permitido la aplicación de estos beneficios.

“Las rebajas de condena. Esta cuestión se avanza el 2003, damas y caballeros, el 2003. El Gobierno de Ricardo Lagos introduce una legislación que rebaja condenas a todos los condenados, ya que cumplan con ciertos requisitos. Irrelevante el tipo de delito que hubiese cometido, violador, no violador, extorsionador, asesino, sicario, a todos”, afirmó.

Kaiser explicó que, desde su perspectiva, las modificaciones posteriores establecieron restricciones para determinados delitos, pero que el problema actual se relaciona con la interpretación y aplicación de las normas en el tiempo.

En ese contexto, cuestionó la controversia jurídica sobre la retroactividad de las disposiciones y sostuvo que el sistema político debe hacerse cargo de revisar la legislación.

“Entonces aquí cuando yo veo a la gente como acusándose los unos a los otros, yo la verdad es que estoy viendo gitanos sacarse la suerte entre ellos. Yo lo que estoy viendo es que se sacan la suerte entre ellos. Son todos responsables”, manifestó.

El presidente del Partido Nacional Libertario planteó que, a su juicio, la legislación debería ser revisada y que se debe discutir si corresponde mantener beneficios de reducción de condenas para personas que hayan cometido delitos de extrema gravedad.

“¿Por qué le voy a dar reducción de pena a alguien que cometió un delito solamente porque se porta bien dentro de la cárcel?”, cuestionó.

Asimismo, sostuvo que deben examinarse las decisiones de las autoridades que hayan concedido beneficios pese a la existencia de informes desfavorables de Gendarmería, en caso de que se compruebe que aquello ocurrió.

Respecto de las responsabilidades políticas, indicó que la decisión sobre la continuidad del ministro de Justicia corresponde al Presidente de la República, pero afirmó que el problema también involucra a las instituciones y gobiernos que participaron en la elaboración y aplicación de la normativa.

“Yo creo que el ministro y el presidente tienen que tomar una decisión en esta materia, es culpa de él o no es culpa de él. A estas alturas, la responsabilidad política de todas maneras recae en el Ministerio, recae en la Corte Suprema, recae en el Gobierno anterior”, sostuvo.

Punta Peuco y los beneficios carcelarios

La entrevista también incluyó consultas sobre la situación de Punta Peuco y la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a personas condenadas por delitos cometidos durante la dictadura.

Kaiser cuestionó los argumentos relacionados con la reinserción social y planteó que, al evaluar estos beneficios, se deben considerar las características de los condenados, su edad, sus condiciones de salud y la posibilidad de reincidencia.

En su intervención, comparó la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos con la de funcionarios policiales y militares que fueron sentenciados por hechos ocurridos durante ese período.

El dirigente manifestó que, a su juicio, existe una diferencia en el tratamiento que han recibido distintos grupos de personas condenadas y cuestionó lo que considera una aplicación desigual de los criterios de justicia.

“Hay que tener cuidado con lo que se hace, sobre todo con los que porque en Chile estamos acostumbrados a hacer que se corte el hilo por lo más delgado. Toda esta gente que está pagando ahora es el hilo por lo más delgado”, expresó.

También planteó que el debate sobre derechos humanos debe considerar la identificación de personas detenidas desaparecidas y la entrega de sus restos a sus familiares, señalando que el Estado mantiene responsabilidades pendientes en esa materia.

Una agenda marcada por soberanía, desarrollo y seguridad

La visita de Johannes Kaiser a los estudios de Polar Comunicaciones permitió abordar una amplia agenda de temas vinculados a la realidad regional y nacional. Desde la perspectiva del presidente del Partido Nacional Libertario, Magallanes debe fortalecer su infraestructura, aprovechar sus recursos energéticos y consolidar su conectividad para responder a los desafíos geopolíticos y económicos de las próximas décadas.

En paralelo, sus declaraciones sobre la relación con Argentina, la política de beneficios carcelarios y la evaluación del Gobierno reflejaron su postura frente a asuntos que actualmente forman parte del debate público nacional.

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