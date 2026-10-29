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29 de octubre de 2026

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINA ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE CONTRALORÍA SOBRE BENEFICIOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MAGALLANES

En primera instancia, los profesionales de la DEP se reunieron con el equipo del Servicio Local Magallanes, liderado por el director suplente Rodrigo Sepúlveda, para iniciar el proceso de análisis técnico, jurídico y financiero de la aclaración del ente contralor.

SLEP Magallanes

Un equipo de la Dirección de Educación Pública (DEP), compuesto por Sebastián Uribe, jefe de la División de Gestión y Presupuesto de los SLEP, junto a Nicolas Ibarra, jefe del Departamento Jurídico, sostuvo una jornada trabajo en Punta Arenas con el propósito de articular el cumplimiento del dictamen de Contraloría en relación con las asignaciones y beneficios de los asistentes de la educación del SLEP Magallanes.

 
En primera instancia, los profesionales de la DEP se reunieron con el equipo del Servicio Local Magallanes, liderado por el director suplente Rodrigo Sepúlveda, para iniciar el proceso de análisis técnico, jurídico y financiero de la aclaración del ente contralor.

 
Posteriormente, se hicieron presentes en el SLEP la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, a fin de planificar y coordinar el trabajo conjunto que conlleva el cumplimiento del dictamen.

 
Finalmente, el equipo de la DEP se reunió con representantes de los gremios de los asistentes de la educación de las comunas de Puerto Natales y Punta Arenas, con el fin de dar a conocer el trabajo y procesos para dar cumplimiento del dictamen de Contraloría.

 
Respecto de los pasos a seguir, y como parte del plan de trabajo, se está llevando a cabo la validación de antecedentes, la revisión de nóminas y la consolidación de información administrativa requerida para garantizar el proceso de regularización se ajuste estrictamente a la normativa vigente y a los criterios establecidos por los organismos competentes.

 
Como Dirección de Educación Pública, reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de los derechos de los trabajadores de la educación y el correcto uso de los recursos públicos, a través de una gestión responsable, apegada a la normativa y con foco en los aprendizajes de los estudiantes.

SLEP Magallanes

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINA ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE CONTRALORÍA SOBRE BENEFICIOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN MAGALLANES

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