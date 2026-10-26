GLACIÓLOGA IRLANDA MORA ROSALES Y SU INVESTIGACIÓN SOBRE UNA ANTÁRTICA QUE COMIENZA A MOSTRAR SUPERFICIES MÁS VERDES

Los cambios observados durante las últimas cuatro décadas en la península de Fildes, en la Antártica, el comportamiento de la nieve y los suelos permanentemente congelados, y los desafíos que representa el cambio climático para los ecosistemas australes fueron algunos de los temas abordados por la glacióloga Irlanda Mora Rosales, invitada esta mañana al programa Antártica Viva, Ciencia y Futuro de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la profesional, quien cuenta con formación en geomática y un magíster en Ciencias Antárticas con mención en Glaciología, compartió su experiencia en investigación, educación ambiental y divulgación científica. Asimismo, reflexionó sobre la relación de Magallanes con el continente blanco y la importancia de que sus habitantes conozcan el valor científico, ambiental y estratégico de este territorio.

Diez años de acercamiento a la ciencia antártica

Irlanda Mora relató que su vínculo con la Antártica comenzó en 2016, cuando ingresó al programa de Magíster en Ciencias Antárticas de la Universidad de Magallanes. Desde entonces, ha observado un mayor interés por las investigaciones desarrolladas en el continente, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En su análisis, este crecimiento se relaciona con el trabajo de instituciones como la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno (INACH), que han contribuido a acercar el conocimiento científico antártico a la comunidad.

“Bueno, la verdad yo comencé el año 2016 con el tema antártico al ingresar al magisterio en ciencias antárticas de la Universidad de Magallanes. Ahí uno se da cuenta de que en realidad la Antártica es un mundo y es algo que ojalá todos los chilenos pudiéramos saber y conocer”, señaló.

La glacióloga destacó que la investigación antártica comprende distintas disciplinas, desde la biología y el estudio de los océanos hasta la glaciología, áreas que permiten comprender cómo los procesos que ocurren en el continente influyen en el resto del planeta.

También valoró los esfuerzos realizados en Punta Arenas para incorporar la Antártica a la identidad cultural y turística de la región, mediante actividades de difusión, recorridos y experiencias destinadas tanto a visitantes como a los propios habitantes de Magallanes.

La relación entre Magallanes y la Antártica

Otro de los puntos abordados fue la relación territorial y cultural que existe entre Magallanes y el continente blanco. Mora, quien no nació en la región, pero lleva más de una década viviendo en Punta Arenas, explicó que la cercanía geográfica con la Antártica tiene implicancias que van más allá de la distancia.

La especialista sostuvo que las características climáticas y ambientales de la zona austral están relacionadas con su proximidad al continente antártico, lo que también contribuye a configurar elementos propios de la identidad regional.

“Yo creo que varios también lo han mencionado cuando han venido para acá y eso yo creo que me llamó mucho la atención. Sí, el hecho de estar casi al lado de la Antártica y cómo un ecosistema completo y también la misma cultura se ve influenciada por esa característica, aunque no lo crea la gente de acá”, comentó.

En ese contexto, planteó que es importante fortalecer el conocimiento de la población sobre el papel que desempeña Magallanes en la actividad científica y logística vinculada a la Antártica.

Asimismo, reconoció el aporte de las iniciativas educativas y de los grupos de jóvenes que están promoviendo nuevas instancias de acercamiento al continente, desde la infancia hasta la educación superior.

Para Mora, reconocer la relación entre ambos territorios permite comprender mejor la importancia de vivir en una zona que, aunque geográficamente aislada de otros centros urbanos, constituye una puerta de acceso fundamental hacia la Antártica.

Cuatro décadas de registros muestran una Antártica más verde

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la investigación que Mora desarrolla sobre las nevadas en la península de Fildes, donde ha estudiado registros correspondientes a un período de aproximadamente 40 años, desde 1987.

A partir de estos antecedentes, la glacióloga explicó que es posible observar cambios en la cobertura de nieve y en las características de la superficie terrestre, junto con un proceso de reverdecimiento que ha sido identificado también por otros investigadores.

“Mi especialidad es la nieve principalmente. Y, a partir de esas investigaciones he estado, digamos, estudiando 40 años de nevadas en la península de Fildes en Antártica y en 40 años tú ves, imagínate del año 1987. Ves cómo las costas y, digamos, la superficie de la isla se ha ido tornando un poco más verde en el tiempo”, explicó.

La investigadora también detalló que los parches de nieve son dinámicos y que su presencia influye en las condiciones del suelo antártico, caracterizado en determinadas zonas por la existencia de permafrost, es decir, suelo que permanece congelado durante largos períodos.

De acuerdo con lo expuesto durante el programa, las variaciones climáticas pueden modificar las condiciones que mantienen estos suelos congelados, generando cambios que requieren seguimiento científico.

“Yo me concentro un poco más en lo que es el suelo congelado, ya, de cómo también se liberan ciertos elementos una vez que ese suelo queda desprovisto de hielo o de ese rango térmico que lo mantiene ahí durante mucho tiempo”, indicó.

Mora precisó que los cambios observados en la península de Fildes deben comprenderse a partir de registros sistemáticos y estudios prolongados, que permitan distinguir las variaciones del entorno y sus posibles causas.

El reverdecimiento de determinadas superficies antárticas, en particular, constituye un fenómeno de interés científico debido a las características extremas de estos ecosistemas y a su sensibilidad frente a las modificaciones ambientales.

Cambio climático y negacionismo científico

Durante la conversación, la glacióloga también reflexionó sobre la persistencia de cuestionamientos a los efectos del cambio climático, pese a la existencia de investigaciones y registros que permiten estudiar las transformaciones ambientales.

A su juicio, la investigación científica se basa en la recopilación de datos, la observación y el análisis sistemático, por lo que considera importante diferenciar la evidencia obtenida mediante estos procedimientos de las opiniones que circulan en el debate público.

“La ciencia es ciencia siempre y la ciencia tiene cómo probar ciertas cosas a partir de la investigación, cierto, a partir de toma de datos y yo creo que nadie aquí está inventando cosas”, afirmó.

La especialista agregó que desarrollar estudios en la Antártica requiere recursos, planificación y condiciones logísticas particulares, debido a la complejidad que implica trabajar en uno de los ambientes más extremos del planeta.

También advirtió que los cambios que ocurren en el continente no se limitan a la nieve y al hielo, sino que pueden tener efectos sobre distintos componentes del sistema ambiental.

Aunque explicó que su especialidad no corresponde directamente a la biología, señaló que desde la glaciología es posible observar patrones relacionados con el agua dulce y los océanos, procesos que pueden influir en las corrientes marinas y atmosféricas.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar desarrollando investigaciones que permitan comprender cómo se relacionan los distintos componentes del sistema climático antártico.

La Antártica como reguladora del sistema climático

Durante la entrevista también se abordó la importancia global del continente blanco y su influencia en los procesos ambientales que afectan a otras regiones del planeta.

Mora explicó que los cambios en la cantidad de hielo y el ingreso de agua dulce al océano son aspectos relevantes para comprender la dinámica de los sistemas marinos y atmosféricos.

Al referirse a la función de la Antártica, la especialista destacó su relevancia para el equilibrio ambiental mundial.

“Porque la Antártica es tan importante que, como algunos dicen, es como el refrigerador del mundo. Yo diría que es como el corazón del mundo también, cierto, porque a partir de la Antártica también nacen algunas corrientes”, expresó.

Sus observaciones apuntan a la necesidad de estudiar el continente desde una perspectiva integral, considerando la interacción entre el hielo, la nieve, los suelos congelados, el océano y la atmósfera.

Este enfoque resulta especialmente relevante para comprender cómo las modificaciones ambientales registradas en las zonas polares pueden relacionarse con procesos de alcance global.

Turismo sostenible en ecosistemas sensibles

Otro de los temas abordados fue el turismo en ambientes glaciares, de montaña y antárticos, especialmente en un escenario donde aumenta el interés por visitar territorios de alto valor natural.

Desde su experiencia como guía y en la formación de estudiantes, Mora planteó que las actividades turísticas deben desarrollarse considerando la sensibilidad de los ecosistemas y la necesidad de reducir los impactos asociados a la presencia humana.

La especialista explicó que elementos como la vegetación, los suelos y los organismos que habitan estos ambientes pueden verse afectados por visitas reiteradas, por lo que es fundamental entregar herramientas a quienes trabajan en el sector turístico.

“Porque estamos hablando de ecosistemas que son muy sensibles, sí, por ejemplo, elementos, ya sea como la misma vegetación, los suelos o los mismos organismos que viven en los lugares son muy sensibles tanto a la visitación, por ejemplo, de, digamos, constante en algunas ocasiones”, sostuvo.

En esa línea, destacó que la educación de los futuros guías turísticos debe incluir conocimientos sobre la fragilidad de los entornos naturales y las medidas necesarias para conservarlos.

La profesional también recalcó que la actividad humana genera impactos, pero que estos pueden disminuirse mediante una planificación adecuada, el manejo responsable de los recorridos y la protección de las áreas más vulnerables.

“Porque sabemos que nosotros generamos un impacto. Eso no lo vamos a cambiar, sí, pero ese impacto tiene que cada vez reducirse”, afirmó.

Su planteamiento apunta a compatibilizar las oportunidades que ofrece el turismo científico y de naturaleza con la conservación de los ecosistemas, especialmente en territorios donde las condiciones ambientales hacen que su recuperación pueda ser compleja.

Tecnología y trabajo en terreno: herramientas complementarias para la glaciología

La entrevista también permitió conocer cómo se combinan actualmente las observaciones en terreno con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles para la investigación glaciológica.

Mora explicó que el trabajo en esta disciplina requiere observar directamente los ambientes, obtener muestras y registrar el comportamiento de los elementos estudiados en relación con su entorno.

Al mismo tiempo, destacó la utilidad de las imágenes satelitales, los sistemas de radar y los registros fotográficos históricos para analizar las transformaciones que se producen a lo largo del tiempo.

“Entonces requiere mucho de estar in situ en el lugar, no para poder obtener muestras, para saber también cómo se comporta el entorno o el mismo elemento con los elementos del entorno”, señaló.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran las imágenes satelitales ópticas y de radar, que permiten comparar registros de diferentes años y reconocer cambios en la superficie terrestre.

Estas tecnologías pueden utilizarse, por ejemplo, para observar el avance o retroceso de determinados glaciares, así como los desplazamientos de la línea de nieve en zonas montañosas.

La especialista también se refirió al uso de radares de penetración para determinar el espesor del hielo y a investigaciones que buscan estimar la pérdida de masa glaciar mediante distintos métodos de observación.

Como ejemplo, mencionó estudios desarrollados en el glaciar Perito Moreno, en Argentina, y señaló que existen iniciativas orientadas a generar investigaciones similares en el glaciar Grey.

De esta manera, la combinación de datos de terreno y herramientas tecnológicas permite ampliar las posibilidades de seguimiento y análisis de los cambios que experimentan los ambientes fríos.

Redes sociales para acercar la ciencia a la comunidad

La divulgación científica a través de plataformas digitales fue otro de los aspectos destacados por la glacióloga, quien utiliza sus redes sociales para explicar fenómenos relacionados con los glaciares, la nieve y la criósfera, concepto que comprende las partes del planeta donde el agua se encuentra congelada.

A través de su cuenta @glacióloga y de los cursos vinculados a Explorando la criósfera, busca facilitar la comprensión de procesos que pueden resultar complejos para quienes no tienen formación científica.

Mora señaló que los contenidos audiovisuales permiten explicar que fenómenos como el avance o retroceso de un glaciar no siempre responden a una única causa, sino que involucran distintos factores ambientales y atmosféricos.

“La verdad, las redes sociales en algunas ocasiones facilitan un poco el desarrollo de querer explicar ciertos fenómenos complejos. Sí, fenómenos como, por ejemplo, el retroceso y el avance de un glaciar que uno dice: ‘Bueno, el glaciar está perdiendo hielo, lo vamos a perder’, y yo les digo: ‘No, no es tan así’. Hay una dinámica asociada, cierto, pero también hay patrones atmosféricos que influyen en eso”, explicó.

La investigadora agregó que estos espacios digitales han permitido generar vínculos con personas interesadas en conocer los ecosistemas desde distintas áreas, entre ellas el turismo y la ciencia.

La divulgación, en ese sentido, constituye una herramienta para acercar la investigación a la ciudadanía, promover preguntas y contribuir a una mejor comprensión de los procesos que ocurren en los ambientes glaciares y antárticos.





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